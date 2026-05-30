Segunda vuelta 2026: Reniec entrega a la ONPE lista final de datos actualizados para y suma 751 mil registros

Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) completó la remisión de seis listas con información actualizada de ciudadanos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de los preparativos para la segunda vuelta de las Elecciones 2026 de este domingo 7 de junio.

Según el reporte oficial, la sexta y última relación —con fecha de corte entre el 26 y el 28 de mayo de 2026— sumó 55.827 registros correspondientes a defunciones, cambios de domicilio y renovación de fotografías de jóvenes que cumplieron 18 años después del cierre del padrón.

En detalle, el universo de actualizaciones remitido desde el cierre del padrón el 14 de octubre de 2025 asciende a 751 373 datos. Este total se desagrega en 88.126 defunciones, 51.021 actualizaciones de fotografías y 619.226 cambios de domicilio. La información permitirá a la ONPE y a los miembros de mesa contar con datos precisos y minimizar la presencia de registros erróneos el día de la elección.

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La sexta lista incluyó 45.604 cambios de domicilio, encabezados por Lima (15.469), seguida de Arequipa, La Libertad, Cusco y otras regiones. En el extranjero, América registró 908 actualizaciones, Europa 595, Oceanía 20, Asia 14 y África 1.

El reporte también consignó 1412 renovaciones de fotografías de ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad, y 8811 defunciones en todo el país y el exterior, con Lima nuevamente a la cabeza (2666 casos).

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¿Para qué sirven las listas?

La entrega de estos datos por parte del Reniec cumple un rol fundamental en la transparencia y la actualización del proceso electoral.

Las listas contienen las modificaciones registradas en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en los registros civiles posteriores al cierre del padrón, lo que permite que la ONPE, los miembros de mesa y la ciudadanía accedan a información actualizada sobre defunciones, cambios de domicilio y renovaciones de imágenes de los electores.

Según explicó el organismo, las actualizaciones reportadas a la ONPE solo tienen carácter informativo y complementario. Los cambios de domicilio realizados después del cierre del padrón —el 14 de octubre de 2025— no modifican el local de votación asignado para la segunda vuelta.

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Es decir, aunque un ciudadano haya cambiado su dirección recientemente, la sede donde deberá sufragar será la misma que figura en el padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 13 de diciembre de 2025.

En el ámbito nacional, la relación de defunciones reportadas por Reniec ayuda a depurar el padrón y reducir casos de suplantación. La actualización de fotografías facilita la identificación de jóvenes que cumplen 18 años y se incorporan por primera vez al proceso, mientras que los cambios de domicilio permiten a los organismos electorales contar con información precisa para la elaboración de materiales y la difusión de datos relevantes.

El Reniec recordó que un total de 27.325 432 electores están habilitados para participar tanto en las Elecciones Generales 2026 como en la segunda vuelta de este domingo. La ONPE utilizará las listas entregadas para reforzar la organización y la transparencia de una jornada electoral que, según las autoridades, busca fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.

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