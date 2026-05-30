Perú

Segunda vuelta 2026: Reniec entrega a la ONPE lista final de datos actualizados para y suma 751 mil registros

El organismo remitió información sobre defunciones, cambios de domicilio y jóvenes que cumplen mayoría de edad. La actualización busca transparentar y respaldar la organización de la jornada electoral del 7 de junio

Guardar
Google icon
Primer plano de una mano sosteniendo un DNI azul y uno amarillo, superpuesto sobre una mesa de sufragio con una cabina de votación de ONPE en un aula escolar
Un DNI caducado es mostrado en el contexto de una mesa de sufragio y una cabina de votación de la ONPE, mientras Reniec recuerda la importancia de tener el documento actualizado para las Elecciones 2026. (Infobae)

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) completó la remisión de seis listas con información actualizada de ciudadanos a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), en el marco de los preparativos para la segunda vuelta de las Elecciones 2026 de este domingo 7 de junio.

Según el reporte oficial, la sexta y última relación —con fecha de corte entre el 26 y el 28 de mayo de 2026— sumó 55.827 registros correspondientes a defunciones, cambios de domicilio y renovación de fotografías de jóvenes que cumplieron 18 años después del cierre del padrón.

En detalle, el universo de actualizaciones remitido desde el cierre del padrón el 14 de octubre de 2025 asciende a 751 373 datos. Este total se desagrega en 88.126 defunciones51.021 actualizaciones de fotografías y 619.226 cambios de domicilio. La información permitirá a la ONPE y a los miembros de mesa contar con datos precisos y minimizar la presencia de registros erróneos el día de la elección.

PUBLICIDAD

La sexta lista incluyó 45.604 cambios de domicilio, encabezados por Lima (15.469), seguida de ArequipaLa LibertadCusco y otras regiones. En el extranjero, América registró 908 actualizaciones, Europa 595, Oceanía 20, Asia 14 y África 1.

El reporte también consignó 1412 renovaciones de fotografías de ciudadanos que alcanzaron la mayoría de edad, y 8811 defunciones en todo el país y el exterior, con Lima nuevamente a la cabeza (2666 casos).

Elecciones 2026: más de 9 mil ciudadanos son mayores de 100 años en Perú
Elecciones 2026: más de 9 mil ciudadanos son mayores de 100 años en Perú | Reniec

¿Para qué sirven las listas?

La entrega de estos datos por parte del Reniec cumple un rol fundamental en la transparencia y la actualización del proceso electoral.

Las listas contienen las modificaciones registradas en el Documento Nacional de Identidad (DNI) y en los registros civiles posteriores al cierre del padrón, lo que permite que la ONPE, los miembros de mesa y la ciudadanía accedan a información actualizada sobre defunciones, cambios de domicilio y renovaciones de imágenes de los electores.

Según explicó el organismo, las actualizaciones reportadas a la ONPE solo tienen carácter informativo y complementario. Los cambios de domicilio realizados después del cierre del padrón —el 14 de octubre de 2025— no modifican el local de votación asignado para la segunda vuelta.

PUBLICIDAD

Es decir, aunque un ciudadano haya cambiado su dirección recientemente, la sede donde deberá sufragar será la misma que figura en el padrón aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el 13 de diciembre de 2025.

En el ámbito nacional, la relación de defunciones reportadas por Reniec ayuda a depurar el padrón y reducir casos de suplantación. La actualización de fotografías facilita la identificación de jóvenes que cumplen 18 años y se incorporan por primera vez al proceso, mientras que los cambios de domicilio permiten a los organismos electorales contar con información precisa para la elaboración de materiales y la difusión de datos relevantes.

El Reniec recordó que un total de 27.325 432 electores están habilitados para participar tanto en las Elecciones Generales 2026 como en la segunda vuelta de este domingo. La ONPE utilizará las listas entregadas para reforzar la organización y la transparencia de una jornada electoral que, según las autoridades, busca fortalecer la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Temas Relacionados

Segunda vuelta 2026ONPEReniecElecciones 2026peru-noticias

Más Noticias

Antonio Rizola aclaró sus polémicas declaraciones sobre Alianza Lima: “¿Eso es mentira? Fueron irregulares"

El técnico de la selección afirmó que las ‘blanquiazules’ tuvieron algunos momentos donde bajaron su rendimiento a lo largo de la Liga Peruana de Vóley 2026/27

Antonio Rizola aclaró sus polémicas declaraciones sobre Alianza Lima: “¿Eso es mentira? Fueron irregulares"

‘Amando a Amanda’ arrasa en cines: Gianella Neyra y Giovanni Ciccia celebran salas llenas y anuncian activación en Minka

La película peruana dirigida por Ani Alva Helfer, se estrenó el 28 de mayo y reporta salas llenas en distintas funciones a nivel nacional.

‘Amando a Amanda’ arrasa en cines: Gianella Neyra y Giovanni Ciccia celebran salas llenas y anuncian activación en Minka

Mara Leão vuelve a Europa tras brillar con Universitario en la Liga Peruana de Vóley: este es su nuevo equipo

La brasileña se marchó por decisiones personales, a pesar de que la ‘U’ quería contar con ella para la próxima temporada

Mara Leão vuelve a Europa tras brillar con Universitario en la Liga Peruana de Vóley: este es su nuevo equipo

Precio del dólar cayó levemente esta semana gracias a menor tensión entre Estados Unidos e Irán

La moneda estadounidense cerró en S/ 3,4130 tras una jornada marcada por alta volatilidad y un volumen de negociación que alcanzó los USD 335 millones, el más elevado de la semana

Precio del dólar cayó levemente esta semana gracias a menor tensión entre Estados Unidos e Irán

Perú suma más de 20 nominaciones en los World Travel Awards 2026 y Machu Picchu busca defender su título: ¿cómo votar?

Lima, Cusco y Máncora figuran entre los destinos nacionales reconocidos en categorías de turismo urbano, cultural, de eventos y de playa

Perú suma más de 20 nominaciones en los World Travel Awards 2026 y Machu Picchu busca defender su título: ¿cómo votar?
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

POLÍTICA

Segunda vuelta 2026: Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori para este domingo 7 de junio

Segunda vuelta 2026: Avanza País anuncia respaldo a Keiko Fujimori para este domingo 7 de junio

Tienen la última palabra: JNE confirma que miembros de mesa decidirán si personeros graban el conteo de votos

Poder Judicial rechaza archivar investigación contra Nicanor Boluarte por caso “Los Waykis en la Sombra”

ANC del PJ confirma amonestación contra el juez Richard Concepción Carhuancho

PJ ordena reponer a Delia Espinoza: ¿Qué impide su retorno al Ministerio Público?

ENTRETENIMIENTO

‘Amando a Amanda’ arrasa en cines: Gianella Neyra y Giovanni Ciccia celebran salas llenas y anuncian activación en Minka

‘Amando a Amanda’ arrasa en cines: Gianella Neyra y Giovanni Ciccia celebran salas llenas y anuncian activación en Minka

Suheyn Cipriani explica cómo votar en vivo por ella en la final del ‘Miss Grand International All Stars’: “Los votos se reinician”

Suheyn Cipriani en la final de MGI All Stars: cuándo es, a qué hora y dónde verla en vivo

Concierto de Tini en Lima: horarios, accesos y setlist para ir a su show en el Estadio Nacional

Óscar Junior Custodio, heredero de ‘La Bella Luz’, responde a los ‘haters’ que se burlan de su voz: “Hay críticas con mucha maldad”

DEPORTES

Mara Leão vuelve a Europa tras brillar con Universitario en la Liga Peruana de Vóley: este es su nuevo equipo

Mara Leão vuelve a Europa tras brillar con Universitario en la Liga Peruana de Vóley: este es su nuevo equipo

Antonio Rizola aclaró sus polémicas declaraciones sobre Alianza Lima: “¿Eso es mentira? Fueron irregulares"

Novedades en el calendario de Ignacio Buse en la gira sobre césped rumbo a Wimbledon: no disputará el ATP 250 de ‘s-Hertogenbosch

Adrián Quiroz, el reemplazante de Martín Pérez Guedes en Universitario: el cuantioso monto que pagará la ‘U’ por su pase

Julio César Uribe explica los perfiles de los jugadores que planea fichar Sporting Cristal: ”Tres son de vocación ofensiva y uno defensivo”