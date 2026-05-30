Joven en Arequipa recibe más de S/96 mil en pensiones alimenticias acumuladas durante 13 años

Tras más de una década, joven recibe S/96 mil por pensiones alimenticias acumuladas en Arequipa. (Foto: FB/@Ztv Arequipa)

Después de más de una década de espera, un joven de 24 años recibió más de S/96 mil correspondientes a pensiones de alimentos acumuladas desde el año 2013, en un caso que fue resuelto en el sistema judicial de Arequipa. El monto corresponde a obligaciones alimentarias fijadas judicialmente cuando el beneficiario aún era menor de edad.

La entrega del dinero se realizó mediante un cupón judicial emitido por el Juzgado de Paz Letrado de Cayma, a cargo de la jueza Felina Tala Maquera. El pago forma parte de la ejecución de cinco liquidaciones acumuladas por concepto de pensiones alimenticias que no habían sido cumplidas durante años.

Ejecución judicial y mecanismo de cobro

Para hacer efectiva la deuda, el Poder Judicial dispuso un proceso de ejecución forzada que permitió recuperar los fondos adeudados. Este procedimiento incluyó el remate de un inmueble perteneciente al obligado alimentario, lo que permitió reunir el monto total de las pensiones acumuladas.

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La medida se desarrolló en el marco de acciones orientadas a garantizar el cumplimiento de las obligaciones familiares establecidas por ley. De esta manera, se logró concretar el pago pendiente tras un largo periodo de incumplimiento.

Poder Judicial

Campaña judicial

El caso se enmarcó en la campaña nacional “Justicia y Derechos por los Niños, Niñas y Adolescentes”, impulsada por la Corte Superior de Justicia de Arequipa. Esta iniciativa busca fortalecer la protección de los derechos alimentarios y agilizar la ejecución de sentencias a favor de menores y jóvenes beneficiarios.

Durante el proceso, una de las principales dificultades fue la ubicación del beneficiario, quien había cambiado de domicilio con el paso de los años. Esta situación complicó la notificación sobre la existencia del dinero recuperado.

Corte Superior de Justicia de Arequipa. (Foto: Agencia Andina)

Localización y entrega del dinero

Posteriormente, personal judicial logró contactar a familiares del joven, lo que permitió ubicar su nueva residencia y concretar la entrega del cupón judicial. En la diligencia participaron orientadores judiciales y especialistas legales que colaboraron en el seguimiento del caso.

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El beneficiario, identificado como Juan P. C., expresó su satisfacción tras recibir el monto acumulado y agradeció el trabajo de las autoridades judiciales involucradas. El caso fue presentado como un ejemplo del cumplimiento de las obligaciones alimentarias, incluso después de varios años de proceso.

¿Cómo presentar una demanda por alimentos?

Para presentar una demanda por alimentos, el primer paso consiste en reunir los documentos esenciales que respalden la solicitud. Entre estos se encuentran la partida de nacimiento, que acredita el vínculo con el menor o dependiente, y comprobantes de gastos como constancias de matrícula escolar y recibos de pagos relacionados con la educación y el bienestar del menor. El trámite puede realizarse con o sin abogado, aunque contar con uno incrementa las probabilidades de éxito y asegura que la demanda esté debidamente fundamentada y acompañada de los medios probatorios requeridos.

La demanda debe presentarse ante el Juzgado de Paz Letrado correspondiente al domicilio del demandante o del demandado. Si no existe este juzgado en la zona, el trámite se realiza en un Juzgado Mixto. Luego de la presentación, el juzgado revisa que se cumplan los requisitos legales. Si falta documentación o detalles como la especificación del monto solicitado, se otorga un plazo para subsanar las observaciones. Tras la admisión, el demandado recibe la notificación y dispone de cinco días para responder, pudiendo argumentar su posición respecto a la pensión alimentaria.

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Padres con deuda alimentaria mantienen el derecho de visita a sus hijos. (Foto composición: infobae Perú/Agencia Andina)

El monto de la pensión puede establecerse como una suma fija para quienes no cuentan con ingresos formales, o como un porcentaje de los ingresos mensuales del demandado, llegando hasta un 60 % según el Código Civil. Una vez que el juez evalúa los medios probatorios y las circunstancias, se programa una audiencia única en la que se busca llegar a un acuerdo. Si las partes no concilian, el juez determina el monto final mediante resolución. Además, existe la posibilidad de apelar la decisión. El proceso puede realizarse en línea a través de la plataforma del Poder Judicial, facilitando el acceso al trámite sin necesidad de abogado.