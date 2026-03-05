Ahorros de clientes de bancos, cajas y financieras ahora están protegidos por un monto mayor

Luego de que cayera en los últimos años, el Fondo de Seguro de Depósitos sube. - Crédito Andina

¿Sabías que tus ahorros en bancos, financieras y cajas no se pierden si la entidad o empresa quiebra? Esto se debe al Fondo Seguro de Depósitos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, a la cual los bancos aportan y aseguran el ahorro de los clientes en el sistema financiero peruano.

Esta vez los ahoros en bancos estarán protegidos hasta por S/117 mil 200, con el nuevo monto máximo del FSD, el cual ha aumentado, según apunta Jorge Carrillo Acosta, profesor y experto en finanzas de Pacífico Business School.

“La SBS actualizó el monto máximo de cobertura del Fondo de Seguro de Depósitos a S/117.200 para el periodo marzo 2026 – mayo 2026, incrementando la cantidad del trimestre anterior en S/500 (fue de S/116.700 para el periodo diciembre 2025 – febrero 2026)“, resumen el especialista.

En caso de quiebra de la entidad, tus ahorros están asegurados. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Infobae/Paula Díaz/Andina

Sube el monto del ‘seguro’ de ahorros

“Las cuentas de ahorro, los depósitos a plazo y las cuentas CTS que poseen las personas en bancos, financieras, cajas municipales de ahorro y crédito y cajas rurales de ahorro y crédito (no aplica para cooperativas de ahorro y crédito), siguen protegidas por encima de S/100 mil desde hace más de 6 años (junio de 2019)”, apunta Carrillo Acosta

El respaldo del Fondo de Seguro de Depósitos permite al ahorrista recuperar su dinero (incluidos los intereses ganados) hasta el monto máximo indicado, ante la posibilidad de quiebra de alguna de las entidades financieras aseguradas.

Asimismo, Carrillo recuerda un caso específico: “Esto se vio reflejado, por ejemplo, en la intervención a Caja Raíz en 2023, cuando la SBS dispuso su disolución el viernes 11/08/23, y el martes 15/08/23 el FSD inició la devolución del dinero a los ahorristas, llegando a cubrir la totalidad de los ahorros del 96.3% de clientes de la entidad”.

El Fondo Seguro de Depósitos cubre a las entidades del sistema financiero, pero no a las cooperativas, que ya tienen su propio seguro. - Crédito Composición Infobae/Andina/rangizzz-Fotolia

Además, también apunta que en el caso de Caja Sullana, intervenida por la SBS el 11/07/24, no se aplicó el FSD debido a que esta entidad se encontraba en un Régimen Especial Transitorio, por lo que toda la cartera de activos y pasivos migró a Caja Piura. Lo mismo ocurrió con Financiera Credinka, que fue intervenida el 19/09/24 y cuya cartera de activos y pasivos fue adquirida por Caja Arequipa.

“Cabe mencionar que este ‘seguro’ es gratuito para los depositantes, es automático (no requiere inscripción previa) y aplica para cada entidad de forma independiente, es decir, una persona podría tener S/100.000 en un banco y S/100.000 en una caja, y estaría cubierto por el FSD en ambas instituciones”, agrega el experto.

El Fondo de Seguro de Depósito se actualizó para marzo - mayo. - Crédito Composición Infobae/Andina

Las entidades cubiertas

A la fecha, existe un total de 39 instituciones financieras que cuentan con el Fondo de Seguro de Depósitos activo:

18 bancos: BCP, BBVA, Scotibank, Interbank, Falabella, Ripley, Mibanco, BanBif, Pichincha, GNB, Compartamos, Santander Consumer, Bancom, Alfin, Citibank, Santander, ICBC y Bank of China.

5 financieras: Confianza, Oh!, Efectiva, Proempresa y Qapaq

11 cajas municipales: Arequipa, Piura, Huancayo, Cusco, Trujillo, Ica, Tacna, Maynas, Lima, Del Santa y Paita

5 cajas rurales: Cencosud Scotia, Los Andes, Prymera, Del Centro e Incasur.

“Por otro lado, si una nueva entidad financiera ingresa al Perú, no contará con esta cobertura hasta que cumpla 24 meses de aporte, tal como ocurre actualmente con el banco BCI y la financiera Surgir”, aclara Carrillo Acosta.