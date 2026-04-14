Perú

Miembros de mesa voluntarios también cobran día libre, pero con una condición

Los miembros de mesa que fueron sorteados para las Elecciones pueden cobrar su día libre hasta julio, sin que tengan que reponer las horas que no trabajarán, pero con los ‘voluntarios’ será diferente

Guardar
Dos hombres organizan documentos en una mesa electoral con el cartel "MESA Nº 036485", rodeados de cabinas de votación y sillas apiladas en un aula luminosa
Miembros de mesa se preparan en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) para la jornada electoral de las Elecciones 2026, a pesar de las demoras reportadas por la falta de material de la ONPE. (Paula Díaz Elizalde)

En estas Elecciones 2026 no solo los peruanos fueron sorteados para ser miembros de mesa y fueron temprano a cumplir su labor, también hubieron casos de ciudadanos que sin haber salido sorteados para esta labor ni ser uno de los seis suplentes, fueron escogidos o se ofrecieron al faltar la cantidad suficiente para abrir las mesas.

Así, según la ley vigente, estos miembros de mesa voluntarios, como se les llama, sí recibirán el pago de 3% del a UIT, para este año de S/165, por las labores que realizaron. Sin embargo, ¿qué pasa con el día libre, o de descanso, que sí cobrarán los miembros de mesa?

Como se sabe, quienes fueron sorteados y realizaron sus labores, podrán cobrar un día libre en sus centros de labores sin compensarlo, pero según la Cámara de Comercio de Lima, los miembros de mesa voluntarios también podrán acceder a un día libre, pero con la condición de poder compensarlo posteriormente, como un día no laborable.

Vista lateral de un aula universitaria con asientos escalonados mayormente vacíos, donde tres personas se sientan en primer plano junto a una caja de ONPE
Miembros de mesa se quedaron haciendo labores por jornadas de más de ocho horas. Pero tendrán día libre extra en sus trabajos. - Crédito Paula Elizalde

Día libre por ser miembro de mesa

El Centro Legal de la Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que los ciudadanos que ejercieron como miembros de mesa en la reciente jornada electoral tienen derecho a un día de descanso con goce de haber, el cual podrá hacerse efectivo dentro de los 90 días posteriores a la elección, conforme a la Ley N.º 26859, Ley Orgánica de Elecciones.

Si bien es un beneficio alcanza a trabajadores de los sectores público y privado, según Álvaro Gálvez, gerente del Centro Legal de la CCL, este debe fijarse de común acuerdo entre el empleador y el trabajador. “En caso de no existir consenso, será el empleador quien determine la fecha del descanso”, acota la CCL.

Pero “este derecho corresponde a quienes fueron designados y capacitados como miembros de mesa, para quienes la licencia es no compensable, es decir, no requiere recuperación posterior. Aunque suele utilizarse al día siguiente de la elección, puede tomarse en cualquier momento dentro del plazo establecido”. En el caso de los miembros de mesa voluntario es diferente.

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. (Foto: Agencia Andina)
Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. - Crédito Agencia Andina

Así es para los voluntarios

De acuerdo a la CCL, en el caso de los ciudadanos que asumieron el rol de manera voluntaria o espontánea, también se reconoce un día de descanso; sin embargo, este será compensable, según la norma vigente, por lo que deberá recuperarse posteriormente, según el acuerdo con el empleador.

“El tratamiento diferenciado responde a lo establecido en la normativa electoral, que distingue entre miembros de mesa designados y aquellos que cumplieron esta función de manera excepcional”, indicó Gálvez.

Finalmente, la CCL recuerda que los que cumplieron efectivamente con esta labor recibirán una compensación económica equivalente al 3% de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT), monto que es otorgado por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
También los miembros de mesa recibirán un pago de S/165 por sus labores. - Crédito composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Y la compensación económica?

Como se sabe, la compensación económica para los ciudadanos que asumen el cargo de miembro de mesa en las elecciones generales de Perú 2026 está asegurada, tanto para quienes resultan sorteados previamente como para aquellos que se ofrecen voluntariamente el día de los comicios.

Según explicó la especialista en capacitación electoral de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Betty Luján, en entrevista con Andina, todo elector que se ofrezca y cumpla la función recibirá el pago correspondiente de 165 soles, suma equivalente al 3% de una Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

Temas Relacionados

Miembros de mesaMiembros de mesa voluntariosElecciones 2026peru-economia

Más Noticias

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Un documento revelado por la periodista Karla Ramírez señala que la empresa obtuvo licitación, pese a presentar una oferta más alta que otras compañías con mayor experiencia

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

El conjunto ‘dorado’ quiere lograr la hazaña y dar el batacazo en Argentina contra un equipo ‘pincha’ que es puntero en la liga argentina. Sigue las incidencias

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

SBS interviene Caja Rural del Centro por deterioro de su solvencia: Perdió 56% del patrimonio

Urgente. Otra Caja de ahorro y crédito en riesgo. La Superintendencia la ha intervenido y su futuro pende del resultado de este proceso

SBS interviene Caja Rural del Centro por deterioro de su solvencia: Perdió 56% del patrimonio

Elecciones 2026: Jorge Montoya pide voto excepcional para policías y militares que no pudieron sufragar

Días antes de los comicios, el parlamentario advertía que el voto de los miembros de las fuerzas del orden no estaría garantizado

Elecciones 2026: Jorge Montoya pide voto excepcional para policías y militares que no pudieron sufragar

Madre dona riñón a su hijo de 9 años y le devuelve la salud

El trasplante, realizado por un equipo especializado, posibilitó que Thiago retome actividades propias de su edad y vuelva al colegio

Madre dona riñón a su hijo de 9 años y le devuelve la salud
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Galaga, empresa que retrasó material de ONPE, ganó contrato pese a ser la opción más costosa ante dos firmas de prestigio

Elecciones 2026: Jorge Montoya pide voto excepcional para policías y militares que no pudieron sufragar

Elecciones 2026: avanzan conteos de ONPE para definir rival de Fujimori en segunda vuelta, mientras se investiga caos en votaciones

Carlos Álvarez acepta su derrota electoral y confirma su retiro definitivo: “La política es un mundo sucio, de traiciones”

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y confirma eliminación por falta de votos en ‘La Granja VIP’

Melissa Klug desmiente a Samahara Lobatón y confirma eliminación por falta de votos en ‘La Granja VIP’

Carlos Álvarez imitó a Piero Corvetto tras deficiencias de la ONPE en elecciones: “Regresaste a lo que sabes hacer”

Maju Mantilla niega haber tenido romance con George Slebi, pero admite mensajes inapropiados: “Fue mi error, asumo eso”

Murió Felipe Staiti de Los Enanitos Verdes: banda ya no se presentará en festival en Lima

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

DEPORTES

Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026

Universitario vs Coquimbo Unido: el motivo por el Sekou Gassama será titular en duelo por Copa Libertadores 2026

Cusco FC vs Estudiantes de La Plata EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Universitario vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo de ida por el tercer lugar de la Liga Peruana de Vóley 2025/2026

Universitario vs Coquimbo Unido EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por fecha 2 de la Copa Libertadores 2026

Simone Scherer aclaró polémica sobre motivo de su ausencia en San Martín en la recta final de la Liga Peruana de Vóley 2025/26