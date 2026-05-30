Suheyn Cipriani impacta en desfile de traje de baño en el MGI All Star 2026: así fue su presentación

Con seguridad y una impactante presencia escénica, Suheyn Cipriani deslumbró en la pasarela del MGI All Star 2026 y continúa firme en su camino hacia el Top 10 del certamen internacional. Miss Grand TV

La representante peruana Suheyn Cipriani volvió a captar la atención del jurado y de los seguidores del Miss Grand International All Stars 2026 tras protagonizar una impecable pasarela en la gala final, en Bangkok, Tailandia.

Con seguridad, elegancia y una marcada presencia escénica, la modelo peruana desfiló en traje de baño durante la jornada decisiva del certamen internacional, logrando destacar entre las candidatas y reafirmando su lugar como una de las favoritas de esta edición.

Para esta ocasión, Suheyn Cipriani lució un bikini de dos piezas en azul eléctrico satinado con acabados dorados. El diseño, de copas estructuradas y corte alto, resaltó su figura y se complementó con accesorios metálicos que aportaron fuerza y elegancia a su paso por la pasarela.

Suheyn Cipriani desfiló en sensual bikini. Captura/ Miss Grand TV

Su presentación fue celebrada en redes sociales por seguidores peruanos, quienes resaltaron su desenvolvimiento en la pasarela y el porte con el que representó al país.

El desfile de Cipriani fue uno de los momentos más esperados del certamen. La peruana mostró confianza desde su ingreso al escenario y dejó ver su dominio de pasarela, consolidando la buena racha que ha mantenido durante toda la competencia.

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Suheyn Cipriani desfiló en sensual bikini. Captura/ Miss Grand TV

Se encuentra en el Top 18

Gracias a su desempeño previo, Suheyn logró asegurar su pase al Top 18 de la final del MGI All Stars 2026 y ahora continúa en carrera por ingresar al Top 10 de la gran final. De acuerdo con el minuto a minuto del certamen, la representante nacional se mantiene entre las candidatas con mayor respaldo del público y del jurado, en una edición que reúne a destacadas reinas de belleza de distintos países.

La participación de la peruana no ha pasado desapercibida desde su llegada a Tailandia. En los días previos fue incluida en rankings de favoritas y recibió elogios de especialistas del mundo de los certámenes por su versatilidad y fuerza escénica.

Ahora, con un lugar asegurado entre las 18 mejores, Suheyn Cipriani buscará seguir avanzando y dejar el nombre del Perú en lo más alto en una de las competencias de belleza más importantes del año.

Suheyn Cipriani en el top 18 del Miss Grand All Stars

Agradecida con el público

Desde Tailandia, donde se desarrolla la competencia, la modelo peruana agradeció el acompañamiento recibido tanto en las votaciones virtuales como a través de mensajes en redes sociales.

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Horas antes de la gala final, la representante nacional envió un mensaje emotivo a sus seguidores en todo el planeta: “A todos mis fans alrededor del mundo que se han unido a mí y me han conocido a través de esta hermosa plataforma: quiero que sepan que los amo de todo corazón”.

“Siempre estaré aquí para ustedes y siempre tendrán un lugar especial en mi corazón. Me siento realmente bendecida por todo el cariño, la amabilidad y el apoyo que me han brindado. Gracias por ser parte de este camino y por creer en mí en cada paso. Con cariño, Suheyn Cipriani, su primera representante de Perú en MGI All Stars”, agregó.