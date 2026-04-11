Perú

Decretan días no laborables para quienes trabajen lejos de su local de votación desde hoy 11 de abril

Desde este sábado 11 de abril hasta el lunes 13, los trabajadores públicos y privados que tengan que votar lejos de sus centros de labores podrán tener derecho a no laborar, pero compensándolo luego

Guardar
Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)
Más de 27 millones votarán el 12 de abril. Los que trabajen lejos de su local de votación podrán no ir a laborar durante tres días. - Crédito Difusión

Mientras los trabajadores públicos peruanos esperan el decreto que aprueba los días no laborables para todo este año (que suelen ser fechas aledañas a los feriados ya aprobados), el Gobierno ha dado una medida similar que aplicará para estas Elecciones 2026.

El Decreto Supremo Nº 003-2026-TR del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo dispone “medidas laborales para la participación ciudadana en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026″. Dentro de este es que se incluye la aprobación de tres días no laborables pero que solo aplicarán a trabajadores que laboren en lugares lejos de su local de votación.

“Los trabajadores de los sectores público y privado que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación, que participen en las Elecciones Generales del 12 de abril de 2026, siempre que acrediten haber ejercido su derecho al voto, están facultados a no laborar los días sábado 11, domingo 12 y lunes 13 de abril de 2026, lo cual está sujeto a compensación”, aclara el decreto.

Personeros en eleccion en Perú
Los miembros de mesa tendrán día libre luego de las Elecciones. Pero algunos votadores también podrán no trabajar, pero tendrán que compensar las horas. - Crédito Andina

Gobierno aprueba tres días no laborables

El artículo 5 del decreto supremo instaura una “medida para los trabajadores de los sectores público y privado que presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación”.

Ya sean del sector público o privado, quienes “presten servicios en ámbitos geográficos distintos a su lugar de votación”, y que puedan acreditar que han ejercido su voto, tendrán el derecho a descansar las fechas alrededor del día de Elecciones 2026.

  • Sábado 11 de abril
  • Domingo 12 de abril, mismo día de las elecciones
  • Lunes 13 de abril.

Sin embargo, estos no son días feriados, sino funcionan como días no laborables; es decir, están sujeto a compensación de las horas no trabajadas.

Collage de ocho retratos de candidatos presidenciales de Perú; cuatro hombres y una mujer en la fila superior y tres hombres y una mujer en la inferior
Ocho de los 35 candidatos que compiten por la presidencia de la República en las Elecciones 2026 de Perú, donde los peruanos enfrentan un complejo balotaje para elegir a su próximo líder. - Crédito Composición Infobae

Sector privado también descansa

“En el sector privado, mediante acuerdo entre el empleador y el trabajador, se establece la forma para hacer efectiva la recuperación de los días no laborados. A falta de acuerdo, decide el empleador”, aclara el texto.

Como se detalla, esto no señala que el empleador decida si el trabajador descansa o no, sino que este decide cómo se compensan las horas.

Mientras, en el sector público, “las entidades adoptan las medidas necesarias para garantizar la adecuada prestación de los servicios de interés general, disponiendo, además, la forma para la recuperación de los días dejados de laborar, en función de las necesidades de la entidad”.

Trabajadores de minería reunidos
¿Trabajas lejos de tu local de votación? Tendrías día no laborable. - Crédito Andina

Otras medidas

Asimismo, se han aprobado “medidas para los trabajadores de los sectores público y privado cuyas jornadas de trabajo coinciden con el día de las Elecciones Generales”.

En el caso de los trabajadores de los sectores público y privado que no laboren en un ámbito geográfico diferente a a su local de votación se podrá aplicar otra medida, solo si sus jornadas de trabajo coinciden con el 12 de abril de 2026, día de las Elecciones Generales.

  • Tienen derecho a periodos de tolerancia sujetos a compensación, al inicio o durante la jornada de trabajo, para ejercer su derecho al voto
  • En caso actúen como miembros de Mesa de Sufragio, están facultados a no laborar por el día de las Elecciones Generales, lo cual está sujeto a compensación, sin perjuicio de lo regulado para miembros de Mesa de Sufragio.

Temas Relacionados

Elecciones 2026Días no laborablesMinisterio de Trabajoperu-economia

Más Noticias

Elecciones 2026 en Perú: ¿A qué hora empiezan las votaciones este domingo 12 de abril?

El proceso electoral contará con estrictas medidas de seguridad y transparencia, según lo dispuesto por la Oficina Nacional de Procesos Electorales

Elecciones 2026 en Perú: ¿A qué hora empiezan las votaciones este domingo 12 de abril?

Médica asesinada a plena luz del día frente a colegio en Piura: cámaras registran el ataque

Las primeras pesquisas policiales señalan que el hecho sucedió alrededor de las 14:30 horas, instante en que Pinto Lazo se disponía a ingresar a su vivienda

Médica asesinada a plena luz del día frente a colegio en Piura: cámaras registran el ataque

Precio del dólar con alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de abril

Tipo de cambio se desplomó. Su precio con respecto al sol peruano es reportado por el Banco Central de Reserva (BCRP) y Bloomberg. Revisa también el dólar Sunat

Precio del dólar con alza en Perú: Así se cotiza el tipo de cambio hoy 11 de abril

La gasolina más barata y más cara de Lima este 11 de abril

El valor de las gasolinas cambia todos los días, por eso es importante mantenerse informado sobre su valor

La gasolina más barata y más cara de Lima este 11 de abril

Elecciones 2026: más de 100 mil policías y militares garantizarán seguridad en los comicios este domingo 12 de abril

La estrategia busca que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un entorno de paz, orden y plena libertad, bajo estricta vigilancia institucional

Elecciones 2026: más de 100 mil policías y militares garantizarán seguridad en los comicios este domingo 12 de abril
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Senado 2026: Conoce la lista de candidatos por Loreto y sus agrupaciones políticas

Elecciones 2026: ¿Quiénes son los candidatos al Senado por La Libertad? Lista completa

Los 35 candidatos presidenciales de Perú: desde un exfutbolista, un cómico, un médico prófugo y dos exalcaldes de Lima

Candidatos al Senado por el Callao: Lista oficial de partidos y postulantes para las Elecciones 2026

Keiko Fujimori anuncia la expulsión de migrantes irregulares e indocumentados en Perú

ENTRETENIMIENTO

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Paco Bazán estalla contra usuaria por tildar a Susana Alvarado como su ‘nieta’: “¡A ti nunca te daría ni la hora!"

Estudiantes de Universidad Mayor de San Marcos proponen reconocimiento al grupo BTS: “Por su impacto cultural”

Rebeca Escribens sorprendió al expresar su desagrado hacia Christian Domínguez: “No te quiero ver en ‘América Hoy’”

Estreno de ‘Señora del Destino’ lideró el rating y venció a ‘Yo Soy’, ‘Magaly TV La Firme’ y ‘La Granja VIP’

BTS rompe récord en Perú: más de 520 mil fans colapsaron la preventa de entradas para sus tres conciertos en Lima

DEPORTES

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, sábado 11 de abril de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Perú firma una vergonzosa actuación en el Sudamericano Sub 17: eliminado sin puntos y marcado por un pisotón descalificador

Kimberly García y Evelyn Inga lideran la delegación peruana en el Mundial de Marcha Atlética 2026: día, horarios y dónde ver

‘Barbie’ Frangella se va de Regatas Lima: 3 jugadoras extranjeras no seguirán en la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Jean Ferrari reafirma su postura de que Perú juegue en altura tras triunfo de la selección femenina: “Es un laboratorio”