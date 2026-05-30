Sunat sorteará hasta S/100 mil para 416 peruanos que pidan boleta electrónica: ¿Cómo participar?

Habrán dos sorteos. Uno para Lima y otro para provincias. En ambos se sorteará un gran monto de S/100 mil y otros premios monetarios menores, pero desde S/500. - Crédito Andina

Atención, ciudadanos. Aunque suene insólito, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ha lanzado un concurso para premiar a los peruanos que piden sus boletas al consumir. Y el monto máximo de premio no es poca cosa: son S/100 mil los que los peruanos podrían ganar si piden boleta electrónica a partir del 1 de julio de este 2026.

“La Sunat aprobó las bases del nuevo Sorteo Virtual de Comprobantes de Pago, una iniciativa que busca premiar a los ciudadanos que solicitan la emisión de sus comprobantes (boletas de venta o recibos por honorarios) y, al mismo tiempo, impulsar la formalización de las actividades comerciales en todo el país”, aclara la entidad.

Se trata de dos sorteos, uno que será en octubre de este año y otro en febrero de 2027. Serán 416 premios por los que podrán participar los ciudadanos en el país. Para hacerlo la Sunat habilitará un módulo web para que las personas se registren y luego permitirá registrar máximo tres comprobantes electrónicos por cada fecha de emisión (por cada día en que se genera la boleta), y también solo máximo tres por RUC del emisor (es decir, solo se podrán registrar hasta tres compras o pagos por entidad que realiza la venta o servicio).

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Sunat busca que pidas boleta. Podrías ganar hasta S/10 mil por hacerlo desde julio. - Crédito Difusión

Empieza en julio

La Resolución de Superintendencia N.° 000103-2026/SUNAT, publicada el 29 de mayo en el diario oficial El Peruano, establece que se realizarán dos ediciones de este sorteo.

El primero sorteo será el 16 de octubre del 2026

El segundo sorteo será el el 16 de febrero del 2027.

Para ambos sorteos se incluirá un premio grande de S/100 mil. “En ambos casos se anunciará a los ganadores luego de validar que los comprobantes de pago seleccionados cumplan con los requisitos establecidos”, aclaró la entidad.

Asimismo, cada sorteo tendrá dos grupos, uno para concursantes de Lima y otro para provincias. Podrán participar personas naturales mayores de edad peruanos o extranjeros, quienes recibirán 208 premios en cada sorteo, siendo el mayor uno de S/100 mil.

Las billeteras digitales han cambiado por completo la forma en que se realizan los pagos en Perú, teniendo un impacto significativo en los comercios de menor escala. Sin embargo, esto también ha traído una ola de informalidad que está en la mira de las autoridades

Los premios

Para los sorteos del 2026 y 2027, tanto para Lima como en provincia, los premios en cada grupo se distribuirán de la siguiente manera:

Un premio de S/100 mil

Dos premios de S/50 mil

Un premio de S/20 mil

Cinco premios de S/10 mil

Diez premios de S/5 mil

70 premios de S/1 mil

120 premios de S/500.

Es decir, en cada sorteo se entergarán esos premios. En total serán 416 premios por un monto total de S/800 mil (S/400 mil para cada sorteo).

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"Para más información sobre el registro de los participantes y de los comprobantes de pago, fechas del sorteo, plazo de inscripción, requisitos que se deben cumplir y proceso de validación a cargo de la Sunat, los ciudadanos podrán ingresar al portal institucional“, aclara la entidad.

Contarán las boletas que se pidan desde julio. - Crédito Difusión

Cómo se participará

Para participar, las personas naturales deberán inscribirse en el módulo web habilitado por la Sunat consignando los siguientes datos: tipo y número de Documento de Identidad (DNI), Carné de Extranjería o Carné de Permiso Temporal de Permanencia, fecha de nacimiento, nombres y apellidos, número de celular y correo electrónico.

Así, tras verificar la información presentada, la Sunat emitirá un código de usuario y un código de verificación. Después de confirmar el correo electrónico, el participante deberá generar una clave de acceso, con lo cual culminará su inscripción.

El código de usuario y la clave de acceso le permitirán acceder al Módulo del Participante, a través del cual podrá registrar los comprobantes de pago para participar en el sorteo.

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Tendrás que registrar tus boletas en línea. - Crédito Difusión

Cómo se registrarán las boletas

Asimismo, el registro de los comprobantes se realizará utilizando el usuario y clave entregado por la Sunat. Se deberá consignar el número de RUC del emisor del comprobante de pago electrónico, así como el tipo de comprobante, serie, número y su fecha de emisión.

Cabe precisar que el participante podrá registrar como máximo 3 comprobantes por cada número de RUC emisor y por cada fecha de emisión. Asimismo, los comprobantes sólo se podrán registrar sólo una vez.

Para el primer sorteo que se realizará el 16 de octubre, serán válidos los comprobantes emitidos del 01/07/26 al 30/09/26 y se podrán registrar del 01/07/26 hasta el 02/10/26

Para el segundo sorteo previsto para 16 de febrero del 2027, se considerarán aquellos emitidos del 01/11/26 al 31/01/27, los que podrán registrarse entre el 01/11/26 y el 02/02/27.