A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

Perú jugará contra Venezuela por la semifinal de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (FPV)

El pase directo de la selección peruana de vóley a la semifinal de la Copa Panamericana Sub 17 ha marcado un momento clave para el equipo en Tegucigalpa, Honduras. Al ubicarse entre los dos primeros puestos de la fase inicial, el conjunto nacional evitó la ronda de cuartos de final y accedió de manera automática a la penúltima instancia del torneo, lo que refuerza su condición de protagonista en la competencia.

El próximo desafío del equipo peruano será enfrentar a un rival que, a diferencia de la ‘bicolor’, sí debió disputar un partido adicional en cuartos de final para asegurar su lugar. Este detalle coloca a Perú con un día más de descanso, aunque la diferencia no resulta determinante según los antecedentes de ambos conjuntos.

A qué hora juega Perú vs Venezuela por la semifinal de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La semifinal de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17 enfrenta hoy, sábado 30 de mayo, a Perú y Venezuela en el Gimnasio Jorge Galeano, ubicado en Tegucigalpa, Honduras. El duelo definirá a uno de los finalistas del certamen y concentra la atención de los seguidores del vóley en ambos países.

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El partido está programado para las 18:00 horas en Perú, un horario que permitirá a la afición local seguir de cerca la actuación de la ‘bicolor’. La programación varía según la zona horaria de cada país: en Venezuela, Bolivia y Chile, el inicio será a las 19:00 horas; en Argentina, a las 20:00 horas; mientras que en Colombia y Ecuador también será a las 18:00 horas.

Perú y Venezuela se enfrentarán por la semifinal de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (Perú vóley)

Dónde ver Perú vs Venezuela por la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La transmisión en directo de la semifinal entre Perú y Venezuela por la Copa Panamericana Sub 17 estará disponible a través del canal oficial de CONDEPOR HONDURAS en YouTube. Esta opción digital garantiza que los seguidores puedan acceder al partido desde cualquier dispositivo y ubicación, sin depender de los canales tradicionales ni de restricciones regionales.

Para quienes buscan información constante y detallada, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto del partido. El portal actualizará en tiempo real el desempeño del equipo peruano, publicando análisis de las jugadas más relevantes y resúmenes de cada etapa del torneo, con el objetivo de mantener informada a la afición sobre cada avance y resultado de la ‘bicolor’ en Tegucigalpa.

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Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026.

Así llegan Perú y Venezuela a la semifinal de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

El paso de la selección peruana Sub 17 a las semifinales de la Copa Panamericana 2026 quedó sellado tras una victoria por 3-0 frente a Honduras, el país anfitrión. Este triunfo, logrado en la fase de grupos, permitió al equipo nacional ubicarse como líder del Grupo B y acceder de forma directa a la penúltima instancia del certamen.

El partido reflejó la solidez que ha mostrado Perú a lo largo del torneo. El combinado dirigido por Marcello Bencardino tomó la iniciativa desde el primer set, controlando el ritmo y limitando las opciones de respuesta del rival. La defensa peruana se destacó por su firmeza, neutralizando los ataques del anfitrión, mientras que el ataque concretó las oportunidades creadas.

La 'bicolor' fue contundente contra Honduras y pasó a la siguiente etapa del torneo continental. (FPV)

Por su lado, Venezuela aseguró su clasificación a la semifinal de la Copa Panamericana Sub 17 tras vencer por 3-0 a Puerto Rico en el partido de cuartos de final. El equipo sudamericano impuso su ritmo desde el inicio y no cedió terreno en ninguno de los sets.

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Los parciales del encuentro reflejaron la superioridad venezolana: 25-19, 25-16 y 25-12. La contundencia del marcador evidenció el dominio ejercido durante toda la serie, donde la defensa y el ataque venezolanos funcionaron con precisión para cerrar la llave sin sobresaltos.

Venezuela no ha perdido ningún partido en la Copa Panamericana hasta el momento.