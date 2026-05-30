Suheyn Cipriani quedó fuera del Top 5 del MGI All Star 2026 pese a su destacado desempeño en la final

Suheyn Cipriani se quedó en el Top 10. La peruana hizo una brillante presentación en la final del Miss Grand International All Star. Miss Grand TV

La participación de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Star 2026 llegó a su fin este viernes 30 de mayo luego de que la representante peruana no lograra avanzar al Top 5 de la competencia, pese a haber protagonizado una de las presentaciones más comentadas de la gala final.

La modelo peruana consiguió mantenerse entre las candidatas más fuertes de la noche y logró clasificar previamente al Top 10 del certamen internacional realizado en Tailandia. Durante la competencia, destacó tanto en la pasarela de traje de baño como en traje de gala, donde recibió elogios del público y de los especialistas, quienes tuvieron la difícil tarea de calificar a las candidatas en vivo.

Suheyn Cipriani pasó al Top 10

Su desempeño generó gran expectativa entre los seguidores peruanos, que acompañaron de cerca cada etapa del concurso y la consideraban una de las favoritas para avanzar a la ronda decisiva. Sin embargo, al momento del anuncio oficial, el nombre de la peruana no fue incluido entre las cinco finalistas.

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El Top 5 del MGI All Star 2026 quedó conformado por:

Huong Giang Nguyen – Vietnam

Yamilex Hernández – República Dominicana

Faith Maria Porter – Ghana

Vanessa Pulgarín – Colombia

Gazini Ganados – Filipinas

Aunque no alcanzó un lugar en la última ronda, la participación de Suheyn Cipriani fue ampliamente destacada durante el certamen. Desde su llegada a Tailandia logró posicionarse en rankings de favoritas y recibió respaldo constante del público peruano, que siguió cada una de sus apariciones.

Suheyn Cipriani recibió puntajes de 8 y 10 por su pasarela.

Su paso por el MGI All Star 2026 deja una sólida impresión y reafirma su presencia en el circuito internacional de concursos de belleza. Pese al resultado final, su desempeño fue celebrado por sus seguidores, quienes resaltaron el nivel mostrado en cada etapa y la forma en la que representó al Perú en el escenario internacional.

Suheyn Cipriani desfiló en sensual bikini. Captura/ Miss Grand TV