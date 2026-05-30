Tomás Gálvez nombra nuevo fiscal supremo provisional para que reemplace a Pablo Sánchez

Ni corto ni perezoso. Tomás Gálvez ejecuta la decisión de la JNJ de cesar intempestivamente a Pablo Sánchez.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, nombró un nuevo fiscal supremo provisional para que esté a cargo de la Primera Fiscalía Suprema Penal, despacho donde se desempeñaba Pablo Sánchez hasta su cuestionada no ratificación por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Se trata de Gilmer Robinson Jara Vergara, fiscal superior desde 2016 y presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Lambayeque para el período 2025-2026.

La resolución 1538-2026-MP-FN, publicada este sábado en el diario oficial El Peruano, da por concluida la designación de Jara Vergara en la Fiscalía Superior Mixta de Jaén, así como su proclamación como presidente en dicho distrito fical.

Luego, Tomás Gálvez lo nombra como fiscal supremo provisional, designándolo en la Primera Fiscalía Suprema Penal, con retención de su cargo de carrera.

Tomás Gálvez nombra nuevo fiscal supremo provisional

Gilmer Robinson Jara Vergara sería allegado a Gálvez. Y es que él fue uno de los 3 presidentes de Junta de Fiscales Superiores que el fiscal de la Nación convocó para que integren la comisión que se encargó de elaborar el cuestionado proyecto de la nueva Ley Orgánica del Ministerio Público.

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El caso de Pablo Sánchez

La JNJ decidió el 22 de enero de 2026 no ratificar al fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, magistrado con 45 años de trayectoria en el Ministerio Público y exfiscal de la Nación.

El informe de evaluación, a cargo del consejero Cayo Galindo, determinó que Sánchez Velarde no satisfizo de forma integral los criterios de idoneidad e integridad exigidos para la ratificación. Entre los aspectos observados figuraron su conducta funcional, asistencia, calidad de resoluciones y antecedentes disciplinarios, incluida una suspensión previa de 120 días por faltas calificadas como muy graves relacionadas con la percepción simultánea de ingresos como fiscal supremo, docente universitario y consejero de la Academia de la Magistratura.

El exfiscal rechazó la decisión mediante un pronunciamiento público. Sostuvo que la diligencia ante la JNJ se convirtió en un “interrogatorio” y que el organismo utilizó en su contra hechos que ya habían sido archivados por la propia Fiscalía de la Nación o declarados prescritos por la misma Junta. “Los motivos no son jurídicos”, afirmó Sánchez Velarde, quien también cuestionó que se le atribuyera un presunto favorecimiento a un familiar en el Jurado Nacional de Elecciones, proceso que fue archivado por falta de pruebas.

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Pleno de la JNJ.

“Pero, mi fortaleza es mayor que tal evaluación ‘integral’. Quienes me conocen saben que siempre he cumplido con la ley y que llevo 45 años de trabajo fiscal honesto y académico a favor del Ministerio Público. Sobre todos los casos presenté la documentación pertinente que demuestra la claridad de los hechos, pero entiendo que los motivos no son jurídicos”, dijo en un pronunciamiento.

Ante la resolución inicial, Sánchez Velarde presentó un recurso de reconsideración. El 18 de marzo, el pleno lo declaró infundado por mayoría —cinco consejeros en contra, dos a favor— y ordenó el archivo del caso, con lo que agotó la vía administrativa. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, formalizó su salida mediante la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 381-2026-MP-FN, con eficacia desde el 31 de enero.

Aunque Sánchez Velarde podría judicializar la decisión a través de una acción de amparo, su situación práctica es irreversible: en junio de 2026 cumplirá 70 años, límite de edad para permanecer en la magistratura peruana.

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