Trabajadores privados también cobrarán día libre por ser miembro de mesa y no se compensa

Elecciones 2026: recuerdan que descanso para miembros de mesa es obligatorio por ley. - Crédito Agencia Andina

¿Ya sabías que si eres miembro de mesa tendrás una serie de beneficios? Como informó la Superintendencia Nacional de Fiscalización (Sunafil), los ciudadanos que cumplan la función cívica de ser miembros de mesa, titulares o suplentes, en estas Elecciones Generales 2026, tienen derecho a un día de descanso remunerado, que se lo deberán dar sus empleadores.

Como se sabe, este descanso es un derecho tanto para quienes trabajen en el sector público como privado, y tiene carácter no compensable. Es decir, los ciudadanos no tendrán que ‘pagar’ las horas no trabajadas en otra fecha. Solo podrán cobrarse un día libre como si fuera un feriado para ellos.

“Este beneficio se debe a la gran jornada que cumplen los miembros de mesa, la cual suele superar las 12 horas en los locales de votación”, aclara la Sunafil.

JNE fija multas para quienes no voten o no cumplan como miembros de mesa en las elecciones de abril. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

Día libre para miembros de mesa

Este domingo 12 de abril los ciudadanos que hayan salido sorteados como miembros de mesa y vayan a ejercer sus labores electorales en estas Elecciones 2026 podrán cobrar un día libre en sus centros de trabajos posteriormente.

Pero, además, estos trabajadores, incluidos los privados, podrán escoger cualquier día en que laboren para cobrarlo en el futuro como día libre, para no trabajar. Sin embargo, tienen un plazo para hacerlo efectivo.

“La oportunidad del descanso se debe hacer efectivo el lunes siguiente de las elecciones, es decir, el 13 de abril, o dentro de los 90 días siguientes, según indica el literal b, del artículo 55 de la Ley Orgánica de Elecciones”, aclara la Sunafil.

Los personeros podrían descansar luego de las Elecciones generales 2026, como los miembros de mesa. - Crédito Andina

Los requisitos para el día libre

Si eres miembro de mesa este domingo 12 de abril, debes considerar que no recibirás un día libre automáticamente. Deberás primero acreditarlo ante tu empleador. Estos pasos involucran una serie de requisitos:

Todo miembro de mesa debe haber completado el proceso de capacitación

Además, contar con el certificado de participación como miembro de mesa, documento que entrega la ONPE el mismo día de la jornada electoral, tras el cierre de las actas Este documento también puede ser descargado de forma digital, en el portal oficial de esta entidad

Asimismo, la Sunafil señala que el electro debe tener una prueba del sufragio. Anteriormente se usaba el holograma que va pegado al Documento Nacional de Identidad (DNI). Estos documentos servían para confirmar su participación en las Elecciones Generales, los cuales eran presentados a la Oficina de Recursos Humanos del centro laboral o al jefe inmediato, según el reglamento interno de cada empresa.

Sin embargo, como se sabe, este año estos stickers con hologramas ya no se entregarán ni se pegarán en los DNI, según resaltó la ONPE en sus comunicaciones oficiales.

ONPE advierte bajo avance en capacitación de miembros de mesa a menos de un mes de comicios. (Foto: Agencia Andina)

Canales de orientación y denuncias

En caso el centro laboral no brinde el descanso remunerado, los trabajadores pueden acudir a la Sunafil. Si desean orientación, pueden comunicarse con la central telefónica 01-3902800 opción 1 o con la línea gratuita del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 0800-16872.

Si desean hacer una denuncia, pueden acudir a cualquiera de las 26 intendencias regionales que se encuentran desplegadas a nivel nacional.