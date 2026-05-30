Suheyn Cipriani pasó al Top 10 de la final del MGI All Star 2026 y acerca al Perú a la corona

Suheyn Cipriani pasó al Top 10 de la final del MGI All Star 2026 y sigue en carrera para la corona. Miss Grand TV

La representante peruana Suheyn Cipriani continúa brillando en el escenario internacional. La modelo nacional logró clasificar al Top 10 de la gran final del MGI All Star 2026, consolidándose como una de las candidatas más fuertes del certamen y elevando las expectativas de los seguidores peruanos.

Durante la gala final, realizada en Tailandia, Cipriani volvió a demostrar seguridad, elegancia y dominio escénico, cualidades que le permitieron avanzar entre las participantes más destacadas de esta edición. Su nombre fue anunciado entre las diez semifinalistas después de impactar en el desfile de traje de baño, desatando la emoción entre los seguidores del concurso y del público peruano que siguió de cerca cada etapa de la competencia.

Suheyn Cipriani pasó al Top 10

Desde su llegada al certamen, la representante nacional destacó en distintas actividades oficiales y fue incluida en rankings de favoritas elaborados por missólogos internacionales. Su presencia en el escenario y su desempeño constante la posicionaron como una de las candidatas con mayor proyección rumbo a la corona.

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El pase al Top 10 confirma el sólido papel de Suheyn Cipriani en el MGI All Star 2026 y la mantiene en carrera por uno de los lugares más importantes de la competencia. Su avance también refuerza la destacada participación del Perú en concursos internacionales de belleza, en una edición que reúne a reconocidas representantes de distintos países.

Suheyn Cipriani desfiló en sensual bikini. Captura/ Miss Grand TV

Top 10 MGI All Star

Ellas son las candidatas que lograron pasar al Top 10

- Suheyn Cipriani - Peru

- Yamilex Hernandez - Dominican Republic

- Tharina Botes - Thailand

- Faith Maria Porter - Ghana

- Priscilla Londono - Colombia

- Vanessa Pulgarin - Colombia

- Mariana Beckova - Czech Republic

- Gazini Ganados - Philippines

- Gabriela De La Cruz - Venezuela

- Huong Giang Nguyen - Vietnam