¿Cuándo es el próximo simulacro nacional antipeligro, según Indeci?

Los simulacros buscan elevar la capacidad de respuesta ante terremotos, inundaciones e incendios con participación de Estado, sector privado y ciudadanía -Créditos: Gobierno del Perú.

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026 se llevará cabo el viernes 14 de agosto a las 3 p. m., según la programación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci). La fecha se definió en el marco de la conmemoración del terremoto de Pisco de 2007, ocurrido el 15 de agosto, uno de los sismos más recordados del país por su impacto y sus lecciones en prevención.

El anuncio se conoce después de la ejecución del primer ejercicio de este año, desarrollado el último viernes como parte de la agenda nacional de preparación. En esa jornada, Indeci convocó a instituciones y población a poner en práctica protocolos frente a escenarios de riesgo, con énfasis en la reacción inmediata ante emergencias que pueden afectar a hogares, centros de trabajo y espacios públicos.

El objetivo central de estos simulacros es fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos como terremotos, inundaciones o incendios, con una dinámica que involucra a entidades del Estado, organizaciones privadas y ciudadanía. El ejercicio busca que la población identifique rutas seguras, organice tiempos de salida y asuma tareas básicas de autoprotección para reducir exposición y lesiones.

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La convocatoria incorpora acciones de primeros auxilios y comunicación para escenarios con fallas de servicios y problemas de tránsito - Créditos: Municipalidad de Lima.

Además de la evacuación, la convocatoria contempla acciones vinculadas a primeros auxilios y comunicación en situaciones críticas. La lógica del ensayo apunta a que cada familia establezca un punto de reunión, defina roles para menores y adultos mayores, y reconozca cómo actuar cuando fallan los servicios esenciales o se interrumpe el tránsito en zonas de alta concentración.

Los ejercicios periódicos también permiten revisar el estado real de los planes de evacuación en barrios e instituciones. En la práctica, estas jornadas evidencian cuellos de botella, accesos bloqueados y deficiencias de señalización, información que sirve para ajustar estrategias y corregir fallas antes de una emergencia real.

Otro componente clave es la coordinación entre autoridades, servicios de respuesta y vecinos. El simulacro ofrece un entorno controlado para evaluar tiempos de reacción, canales de alerta y despliegue de equipos, con el fin de mejorar la articulación en campo ante un evento que requiera rescate, atención médica o control de incidentes secundarios.

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Indeci remarcó que la participación ciudadana es determinante para que el ejercicio cumpla su propósito. La preparación no se limita a una acción simbólica: requiere práctica, orden y conocimiento de medidas básicas, desde la identificación de zonas seguras hasta la comunicación interna del hogar cuando se produce una crisis.

El Segundo Simulacro Nacional Multipeligro 2026 está programado para el viernes 14 de agosto a las 3 p. m., según Indeci - Créditos: Andina.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

Antes de un sismo: Ubica zonas seguras y puntos con estructura resistente dentro de casa, trabajo o estudio. Arma una mochila de emergencia con artículos esenciales. Súmate a los simulacros de tu distrito para practicar rutas y tiempos de salida. Explica a los niños qué hacer y qué reglas seguir durante una emergencia. Pide a un especialista una evaluación sobre refuerzo estructural de la vivienda, si corresponde. Considera que Lima, Ica y Áncash presentan mayor exposición por su ubicación.

Durante el sismo: Conserva la calma para actuar con criterio. Mantente lejos de ventanas, espejos y elementos que puedan desprenderse. Busca un lugar seguro si no es posible evacuar de inmediato. Evita llamadas telefónicas; prioriza mensajes de texto. No uses ascensor bajo ninguna circunstancia.

Después del sismo: Revisa el inmueble y confirma que no existan fugas de gas. Solicita apoyo si hace falta: Bomberos (116) , Cruz Roja ((01) 2660481) , SAMU (106) . Brinda ayuda a heridos y a personas en condición vulnerable. Mantente alerta ante réplicas y evita zonas con estructuras dañadas. Si estás cerca del mar, aléjate de la costa hasta descartar riesgo de tsunami.

