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Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026

La ‘blanquirroja’ se enfrentará a la ‘vinotinto’ por su pase pase a la gran final de la competencia internacional. El combinado nacional no ha perdido ningún duelo y llegará motivada. Sigue las incidencias del crucial cotejo

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15:53 hsHoy

¡Vamos Perú! La selección nacional chocará con Venezuela por las semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. La ‘blanquirroja’ viene de dos triunfos consecutivos que le dio el pase directo a la instancia final, mientras que la ‘vinotinto’ derrotó a Puerto Rico en cuartos de final.

15:53 hsHoy

¿Cómo llegan Perú a la semifinal de la Copa Panamericana 2026?

La selección peruana Sub 17 aseguró su presencia en las semifinales de la Copa Panamericana 2026 tras vencer de manera contundente por 3-0 a Honduras, el país anfitrión, en la fase de grupos. Este resultado permitió a Perú terminar como líder del Grupo B y avanzar de manera automática a la penúltima etapa del torneo, sin necesidad de pasar por los cuartos de final.

El equipo dirigido por Marcello Bencardino mostró un juego sólido y equilibrado desde el primer set, marcando el ritmo del partido y minimizando las oportunidades del conjunto local. La defensa peruana neutralizó los intentos de Honduras, mientras que el ataque capitalizó cada oportunidad para sentenciar el partido y sellar la clasificación.

La 'bicolor' fue contundente contra Honduras y pasó a la siguiente etapa del torneo continental. (FPV)
15:53 hsHoy

¿Cómo llega Venezuela al choque por la semifinal?

Venezuela también alcanzó las semifinales tras imponerse por 3-0 a Puerto Rico en su duelo de cuartos de final. Los parciales de 25-19, 25-16 y 25-12 reflejaron el dominio absoluto del equipo sudamericano, que no dio lugar a la reacción del rival en ningún momento del encuentro.

El camino a la semifinal muestra a Perú y Venezuela como equipos que han sabido imponer su juego y destacarse tanto en defensa como en ataque, perfilándose como protagonistas en la recta final del certamen continental. El enfrentamiento entre ambos definirá a uno de los finalistas de la Copa Panamericana Sub 17.

Venezuela no ha perdido ningún partido en la Copa Panamericana hasta el momento.
Venezuela no ha perdido ningún partido en la Copa Panamericana hasta el momento.
15:53 hsHoy

La otra semifinal: Canadá vs Estados Unidos

Estados Unidos aseguró su lugar en la semifinal de la Copa Panamericana Sub 17 de manera directa, al igual que Perú, y esperaba conocer a su rival tras el duelo entre Canadá y México. Finalmente, Canadá obtuvo el pase tras vencer por 3-1, con parciales de 25-22, 25-23, 22-25 y 25-20, dejando fuera a la escuadra mexicana.

La otra semifinal, entre Canadá y Estados Unidos, se jugará hoy, sábado 30 de mayo, a las 20:00 (hora de Perú). El equipo que resulte vencedor en este partido disputará la final frente al ganador del cruce entre Perú y Venezuela, que se celebra el mismo día en Tegucigalpa.

Canadá venció 3-1 a México y clasificó a la semifinal de la Copa Panamericana.
Canadá venció 3-1 a México y clasificó a la semifinal de la Copa Panamericana.
15:53 hsHoy

Dónde ver Perú vs Venezuela por la seminifinal de la Copa Panamericana 2026

La semifinal entre Perú y Venezuela por la Copa Panamericana Sub 17 podrá verse en directo a través del canal oficial de CONDEPOR HONDURAS en YouTube. Esta alternativa digital facilita el acceso a la transmisión desde cualquier dispositivo y lugar, sin restricciones geográficas ni necesidad de televisión tradicional.

Además, quienes deseen seguir el desarrollo minuto a minuto, podrán recurrir a la cobertura especial de Infobae Perú. El portal actualizará en tiempo real el desempeño de la selección peruana, informando sobre jugadas clave, análisis y todos los detalles relevantes del partido en Tegucigalpa. Así, los aficionados podrán mantenerse al tanto de cada avance de la ‘bicolor’ durante la competencia.

15:53 hsHoy

A qué hora juega Perú vs Venezuela por la semifinal de la Copa Panamericana 2026

La semifinal de la Copa Panamericana de Vóley Sub 17 se disputa hoy, sábado 30 de mayo, entre Perú y Venezuela en el Gimnasio Jorge Galeano de Tegucigalpa, Honduras. Este enfrentamiento definirá al equipo que avanzará a la final y ha despertado gran expectativa entre los aficionados de ambos países.

El partido comienza a las 18:00 en Perú, mientras que la transmisión iniciará a las 19:00 en Venezuela, Bolivia y Chile, a las 20:00 en Argentina, y a las 18:00 en Colombia y Ecuador. La cita representa una oportunidad clave para la selección peruana, que buscará asegurar su pase a la definición del torneo continental y mantener viva la ilusión del podio.

Perú y Venezuela se enfrentarán por la semifinal de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (Perú vóley)
Perú y Venezuela se enfrentarán por la semifinal de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026. (Perú vóley)
15:53 hsHoy

El camino de Perú hacia las semifinales de la Copa Panamericana 2026

El debut de la selección peruana de vóley en la Copa Panamericana Sub 17 mostró un inicio irregular ante Canadá, donde el equipo perdió el primer set, pero supo reaccionar con firmeza y se quedó con el partido gracias al aporte decisivo de Fernanda Pinto en el saque y el ataque. Los parciales finales fueron 19-25, 25-20, 25-19 y 25-12.

En la tercera fecha, Perú enfrentó a Honduras y, pese a algunas imprecisiones, dominó el encuentro y ganó por 3-0, con sets de 25-15, 25-19 y 25-10. Con la motivación de buscar una medalla, Pinto afirmó: “Vamos a llevar una medalla a casa y eso es lo que estamos queriendo lograr.”

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