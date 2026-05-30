Corte de agua para este lunes 01 de junio por más 10 horas: ¿Qué zonas son las afectadas?

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este lunes 01 de junio restringirá de manera temporal el suministro de agua potable en sectores de Ate y San Juan de Lurigancho. La medida, asociada a un programa de mantenimiento preventivo, afectará a viviendas y locales comerciales, con horarios diferenciados según cada zona, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.
La institución explicó que la intervención forma parte de un plan de mejoras orientado a proteger la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. La compañía indicó que las labores se ejecutarán por etapas para ordenar la reposición y reducir el impacto en los usuarios.
En los puntos notificados, la suspensión se extenderá por varias horas debido a revisiones técnicas y maniobras sobre componentes de la red, procedimientos que requieren detener el flujo de agua para trabajar con condiciones de seguridad. Ante ello, la entidad pidió a la población tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas durante el periodo de restricción.
PUBLICIDAD
¿Cuáles son las zonas afectadas?
Ate
- A. H. Huaycán zona G
- A. H. Huaycán zona K
- A. H. Huaycán zona I
- A. H. Huaycán zona J
- Franja Comercial
- A. H. Huaycán zona R, R-H3 UCV206D R-D"8.9
- A. H. Huaycán zona R, R-P4 205F
- A. H. 12 de agosto CR-292
- A. H. Huaycán zona V - X R-D8.9
- UCV Talleres 30 de abril R-H2, 158C sector II
- A. H. Huaycán zona M
Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- A. H. Monterrey Zona A
- Asoc. 8 de Enero
- Asoc. Señor de los Milagros Cerro Candela R-2
- A. H. Señor de Muruhuay
- Asoc. Evangélica Pentecostal
- A. H. Amauta zona A CR-428
- A. H. Señor de la Justicia
- Asoc. Viv. El Paraíso
- A. H. El Amauta zona B R-4
- A. H. Los Triunfadores
- A. H. Inmaculada Concepción
- A. H. Los Artesanos
- Comunidad Campesina de Collanac R-3
- A. H. Los Alisos
Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.
San Juan de Lurigancho
- A. H. José Carlos Mariátegui
Hora: 9 a. m. - 10 p. m.
- Agru. Arenal Alto
- Coop. La Sagrada Familia
- A. H. Arenal de Canto Grande
- A. H. Juan Pablo II etapa 1
- A. H. Arenal Alto Canto Grande
- A. H. Señor de Los Milagros II
- A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio
- AF Perú Posible
- AF Las Casuarinas de Jicamarca
- A. H. Corazón de Jesús
- PI Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori
- A. H. Proy. Int. Los Ángeles Sector Cerro Los Pinos
- A. H. Cerrito La Libertad
- A.H. Nueva Vida Zona A San Francisco de Asís
- Agru. Nstra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 30 de Agosto
- AF Los Nogales
- Agru. César Vallejo II
- Agru. 9 de Febrero
- A. H. 1 de Setiembre
- A. H. César Vallejo
- A. H. Nueva Vida Sector B
- A. H. Nueva Vida Sector B (Agru. Lomas)
- AF Villa Nuevo Horizonte
- Agru. Sagrado Corazón de Jesús
Hora: 9 p. m. - 10 p. m.
Consejos para ahorrar el agua en casa
- Repara fugas en caños, inodoros y conexiones. Una gotera constante desperdicia litros al día
- Cierra el grifo al cepillarte, enjabonarte las manos o afeitarte
- Toma duchas cortas y evita llenar la tina
- Lava ropa y vajilla con cargas completas y ajusta el nivel de agua si es posible
- Reutiliza agua de enjuague para limpieza de pisos o riego
- Riega plantas temprano o de noche y usa regadera en vez de manguera
- Barre veredas y patios en lugar de usar chorro de agua
- Instala aireadores, reductores de caudal y doble descarga en el baño
- Almacena agua de forma segura y mantén recipientes limpios y tapados
Más Noticias
Final del Miss Grand International All Stars 2026 EN VIVO: Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala y recibió tibio puntaje del jurado
56 candidatas disputan la primera corona de esta edición especial en Bangkok. Cipriani se viene posicionando como una de las favoritas del concurso. Sigue aquí el minuto a minuto de la gala final
Perú vs Venezuela: día, hora y canal TV del duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026
La selección nacional irá en búsqueda del boleto a la final de la competencia continental, que se viene realizando en Honduras. Conoce todos los detalles
A qué hora juega PSG vs Arsenal en Perú HOY: partido en el Puskás Aréna por final de la Champions League 2026
Los ‘parisinos’ se medirán con ‘the gunners’ en Hungría y solo uno podrá levantar la ‘orejona’. Una definición que promete intensidad de inicio a fin. Conoce los horarios del vibrante cotejo
A qué hora juega Perú vs Venezuela HOY: duelo por semifinales de la Copa Panamericana de vóley Sub 17 2026
Tras lograr su pase directo, la ‘blanquirroja’ chocará con la escudra venezolana en busca de su pase a la gran final de la competencia internacional. Conoce los horarios de crucial duelo
MEF consideraría aumento de remuneración de solo S/9 en negociación colectiva
Sector público. Diversos gremios alertan que los montos de aumentos que revela el espacio fiscal estimado del MEF sería ínfimo: de S/700, que piden los sindicatos, a S/36,68 y hasta inclusive S/7 para algunas entidades
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD