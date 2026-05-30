Corte de agua para este lunes 01 de junio por más 10 horas: ¿Qué zonas son las afectadas?

Sedapal aconsejó a los usuarios adoptar medidas preventivas y revisar sus canales oficiales para conocer la información más reciente sobre las zonas afectadas - Créditos: Andina.

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) anunció que este lunes 01 de junio restringirá de manera temporal el suministro de agua potable en sectores de Ate y San Juan de Lurigancho. La medida, asociada a un programa de mantenimiento preventivo, afectará a viviendas y locales comerciales, con horarios diferenciados según cada zona, de acuerdo con el cronograma operativo difundido por la empresa.

La institución explicó que la intervención forma parte de un plan de mejoras orientado a proteger la calidad del servicio y fortalecer la infraestructura hídrica en Lima Metropolitana. La compañía indicó que las labores se ejecutarán por etapas para ordenar la reposición y reducir el impacto en los usuarios.

En los puntos notificados, la suspensión se extenderá por varias horas debido a revisiones técnicas y maniobras sobre componentes de la red, procedimientos que requieren detener el flujo de agua para trabajar con condiciones de seguridad. Ante ello, la entidad pidió a la población tomar previsiones y almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas durante el periodo de restricción.

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El corte de agua afectará a vecinos de dos distritos de Lima Metropolitana - Créditos: Magnific.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Ate

A. H. Huaycán zona G

A. H. Huaycán zona K

A. H. Huaycán zona I

A. H. Huaycán zona J

Franja Comercial

A. H. Huaycán zona R, R-H3 UCV206D R-D"8.9

A. H. Huaycán zona R, R-P4 205F

A. H. 12 de agosto CR-292

A. H. Huaycán zona V - X R-D8.9

UCV Talleres 30 de abril R-H2, 158C sector II

A. H. Huaycán zona M

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

A. H. Monterrey Zona A

Asoc. 8 de Enero

Asoc. Señor de los Milagros Cerro Candela R-2

A. H. Señor de Muruhuay

Asoc. Evangélica Pentecostal

A. H. Amauta zona A CR-428

A. H. Señor de la Justicia

Asoc. Viv. El Paraíso

A. H. El Amauta zona B R-4

A. H. Los Triunfadores

A. H. Inmaculada Concepción

A. H. Los Artesanos

Comunidad Campesina de Collanac R-3

A. H. Los Alisos

Hora: 1 p. m. - 11:50 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. José Carlos Mariátegui

Hora: 9 a. m. - 10 p. m.

Agru. Arenal Alto

Coop. La Sagrada Familia

A. H. Arenal de Canto Grande

A. H. Juan Pablo II etapa 1

A. H. Arenal Alto Canto Grande

A. H. Señor de Los Milagros II

A. H. 4 Suyos Nuevo Milenio Sector 5 de Julio

AF Perú Posible

AF Las Casuarinas de Jicamarca

A. H. Corazón de Jesús

PI Los Ángeles Sector Keiko Sofía Fujimori

A. H. Proy. Int. Los Ángeles Sector Cerro Los Pinos

A. H. Cerrito La Libertad

A.H. Nueva Vida Zona A San Francisco de Asís

Agru. Nstra. Sra. del Sagrado Corazón de Jesús 30 de Agosto

AF Los Nogales

Agru. César Vallejo II

Agru. 9 de Febrero

A. H. 1 de Setiembre

A. H. César Vallejo

A. H. Nueva Vida Sector B

A. H. Nueva Vida Sector B (Agru. Lomas)

AF Villa Nuevo Horizonte

Agru. Sagrado Corazón de Jesús

Hora: 9 p. m. - 10 p. m.

El corte de agua está programado para este 01 de junio - Créditos: Andina.

Consejos para ahorrar el agua en casa

Repara fugas en caños, inodoros y conexiones. Una gotera constante desperdicia litros al día

Cierra el grifo al cepillarte, enjabonarte las manos o afeitarte

Toma duchas cortas y evita llenar la tina

Lava ropa y vajilla con cargas completas y ajusta el nivel de agua si es posible

Reutiliza agua de enjuague para limpieza de pisos o riego

Riega plantas temprano o de noche y usa regadera en vez de manguera

Barre veredas y patios en lugar de usar chorro de agua

Instala aireadores, reductores de caudal y doble descarga en el baño

Almacena agua de forma segura y mantén recipientes limpios y tapados