ONPE publica reglamento que autoriza grabación de escrutinio, pero prohíbe transmitirlo en vivo

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó el reglamento donde se autoriza a los personeros de los partidos Fuerza Popular y Juntos por el Perú a grabar el escrutinio de votos en las mesas de votación.
Se trata del “Anexo de Instrucciones Complementarias para las Fuerzas Armadas – Proceso Electoral Segunda Elección Presidencial 2026″ aprobado por la Gerencia de Organización Electoral y Coordinación Regional.
En este documento, en su artículo 5, se establece que “está permitido el registro fotográfico o en video durante el escrutinio, siempre que no se perturbe la labor de los miembros de mesa”. Mientras que “está prohibida la transmisión en vivo del escrutinio”.
En caso de que “se perturbe el trabajo de la mesa de votación”, los miembros de mesa podrán solicitar la intervención de los miembros de las Fuerzas Armadas a fin de garantizar el orden público.
Iniciativa fujimorista
Fuerza Popular impulsó que sus personeros graben el escrutinio de votos en la segunda vuelta del 7 de junio, en una iniciativa presentada como un mecanismo de transparencia electoral y que terminó con el respaldo formal de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
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La propuesta fue anunciada por Luis Dyer Fernández durante su presentación como jefe de personeros del partido, en un acto encabezado por la candidata presidencial Keiko Fujimori. Allí, Dyer convocó a los personeros del fujimorismo a filmar el conteo de votos una vez cerrado el horario de sufragio. “Que esta gente, personeros digitales, transmitan en vivo el escrutinio. Ahí tenemos la mejor prueba de transparencia que puede haber”, declaró en esa oportunidad.
El jefe de personeros precisó que la medida fue revisada con abogados del partido y con asesores externos, y que todos coincidieron en que ninguna norma vigente prohíbe filmar el escrutinio. Aclaró que la iniciativa no apunta al momento en que los electores emiten su voto —acto que sí está expresamente prohibido registrar— sino únicamente al conteo de cédulas que realizan los miembros de mesa. Según explicó a RPP Noticias, la normativa fija una distancia de tres metros entre el personero y la mesa, desde donde podría filmar y conectarse con un “personero digital” para transmitir el proceso en directo.
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Ante la consulta sobre qué ocurriría si algún miembro de mesa se negara a ser filmado, Dyer respondió que la cámara apuntaría “solamente la cédula de votación”. Explicó que durante el escrutinio el presidente de mesa levanta cada cédula y la muestra a los personeros, por lo que la grabación podría centrarse en ese documento sin necesidad de enfocar a ninguna persona. “Obviamente, enfocar solamente la cédula de votación. Es lo que vamos a hacer”, indicó.
La entidad terminó por avalar la propuesta el 23 de mayo, luego de la firma de un acta de acuerdos con representantes de Fuerza Popular y Juntos por el Perú. La vocera de la ONPE, Katiuska Valencia, confirmó que el acuerdo permite el registro en video y fotografía del escrutinio, aunque con dos restricciones: queda prohibida la transmisión en vivo desde las mesas y las grabaciones solo podrán usarse como respaldo interno de los partidos, sin difusión inmediata en redes sociales u otros medios.
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