MGI All Star 2026: Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala y recibió tibio puntaje del jurado

Suheyn Cipriani lucha por la corona del MGI All Star. Miss Grand TV

Suheyn Cipriani volvió a brillar en el escenario internacional. La representante peruana deslumbró durante la competencia en traje de gala del Miss Grand International All Star 2026, donde se robó las miradas con una elegante presentación.

En la gala final, Suheyn Cipriani lució un vestido largo de corte sirena en tono nude con imponentes aplicaciones de pedrería azul zafiro. El diseño, con escote profundo y transparencias estratégicas, resaltó por su brillo y elegancia, convirtiéndose en una de las propuestas más llamativas sobre la pasarela.

Cipriani protagonizó uno de los momentos más comentados de la gala, en una etapa decisiva del certamen que reúne a reconocidas reinas de belleza de diferentes países. Su desempeño fue respaldado por la evaluación en vivo del jurado, que le otorgó una destacada calificación: 8, 10, 8.5, 9, 10, 9.7, 8.5 y 10, una puntuación que evidenció opiniones divididas dentro del panel y un resultado considerado tibio en comparación con las demás candidatas.

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Suheyn Cipriani lucha por la corona del MGI All Star

Entre los miembros del jurado que evaluaron a las candidatas figuran reconocidas personalidades del mundo de la belleza como Osmel Sousa, considerado uno de los mayores referentes de los concursos internacionales; el diseñador de calzado Jojo Bragais; Abena Akuaba, Miss Grand International 2020; Isabella Menin, ganadora del Miss Grand International 2022; además de Omar Harfouch y otras figuras vinculadas al certamen.

Suheyn Cipriani desfiló en traje de gala.

Con esta destacada presentación en traje de gala, la representante peruana buscaba fortalecer su camino en el MGI All Star 2026 y mantener viva la expectativa del público nacional, que seguía de cerca su desempeño en una de las competencias de belleza más importantes del año.

Desde su llegada a Tailandia, Suheyn Cipriani ha destacado en cada una de sus apariciones oficiales y se ha mantenido entre las favoritas del público. Sin embargo, tras una impecable presentación, la peruana no pudo llevar al Top 5.

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Suheyn Cipriani recibió puntajes de 8 y 10 por su pasarela.

Suheyn Cipriani no logró pasar al Top 5

El recorrido de Suheyn Cipriani en el Miss Grand International All Stars 2026 dejó una huella positiva en el certamen, pese a no ingresar al Top 5. La modelo peruana destacó en cada etapa y recibió el respaldo tanto de la audiencia como de los especialistas, consolidando su presencia en la escena internacional de concursos de belleza.

El grupo de finalistas estuvo conformado por Huong Giang Nguyen (Vietnam), Yamilex Hernández (República Dominicana), Faith Maria Porter (Ghana), Vanessa Pulgarín (Colombia) y Gazini Ganados (Filipinas). A pesar del apoyo y las expectativas que generó su participación, Cipriani no fue incluida entre las cinco candidatas seleccionadas para la ronda definitiva.

Durante la competencia, Suheyn Cipriani logró avanzar hasta el Top 10, sobresaliendo en la presentación de traje de baño, donde se posicionó como una de las preferidas por el público peruano. Tras su desfile en traje de gala, su participación llegó a su fin el viernes 30 de mayo, en la ceremonia celebrada en Tailandia, dejando como saldo el reconocimiento y aprecio de sus seguidores por la forma en que representó a Perú en un escenario internacional.

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Suheyn Cipriani se quedó en el Top 10. La peruana hizo una brillante presentación en la final del Miss Grand International All Star. Miss Grand TV