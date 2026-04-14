Perú

Keiko Fujimori se perfila para su cuarta segunda vuelta en Perú y crece expectativa por conocer a su rival

La candidata de Fuerza Popular aparece como la favorita para disputar el balotaje del 7 de junio, mientras la ONPE sigue con el conteo y la expectación crece ante la definición de su contrincante

Guardar
Con la derechista Keiko Fujimori como favorita para pasar a una segunda vuelta en Perú, la jornada electoral se extendió un día más para miles de ciudadanos, generando protestas y denuncias por presuntas irregularidades | AFP

Keiko Fujimori se posiciona cerca de una cuarta segunda vuelta presidencial en Perú, según los resultados preliminares difundidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), que la ubican con aproximadamente 17% de los votos tras una jornada electoral extendida. El proceso, afectado por retrasos logísticos y denuncias sobre la gestión de materiales, mantiene la incertidumbre nacional mientras millones de votos aún esperan ser contabilizados y el nombre de su rival para el balotaje del 7 de junio permanece indefinido.

La autoridad electoral peruana informó que, con el 72% de actas procesadas, Fujimori lidera en nueve regiones, especialmente en el norte y la selva, donde los porcentajes superan el 30% en departamentos como Tumbes (33,6%) y Ucayali (31,1%). El respaldo se extiende a Loreto, Piura, Lambayeque, La Libertad, Ica, Callao y Áncash, consolidando a Fuerza Popular en estos territorios. La ONPE mantiene el llamado a la calma, mientras la expectativa nacional se centra en la definición del segundo candidato para la segunda vuelta.

En departamentos como Junín y Pasco, la ventaja es menor, mientras que en el sur andino y la sierra central, la candidata obtiene menos de 8% en Puno, Huancavelica, Cusco, Apurímac, Arequipa y Ayacucho, y por debajo de 7% en Moquegua y Tacna.

Gráfico de barras que muestra resultados de Elección Presidencial con 72.262% de actas contabilizadas, destacando a Keiko Fujimori como la candidata con más votos
Un gráfico de barras muestra los resultados preliminares de las elecciones presidenciales de 2026 en Perú, con Keiko Fujimori a la cabeza, según la ONPE con el 72.262% de actas contabilizadas. (ONPE)

Jornada electoral extendida y caótica

La jornada electoral se extendió hasta el lunes 13 para cerca de 50.000 ciudadanos que no pudieron votar el domingo en varios distritos de Lima debido a la demora en la instalación de mesas. Las autoridades prolongaron la votación hasta las 18:00, lo que generó críticas de los electores por la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. “Es una pérdida de tiempo y es incómodo. Son incompetentes las autoridades”, manifestó Nancy Gómez tras emitir su voto.

La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA
La gente hace cola para votar en un colegio electoral después de que las elecciones generales de Perú se extendieran a un segundo día en algunos recintos de la capital debido a la tardía instalación de las mesas de votación y la ausencia de ciudadanos asignados para recibir a los votantes, en Lima, Perú, 13 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce TPX IMÁGENES DEL DÍA

La Defensoría del Pueblo confirmó la extensión del horario, mientras que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) denunció al jefe de la ONPE, Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por presuntos delitos vinculados al derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones. Según la denuncia, la falta de información sobre el material electoral dejó a la ciudadanía sin datos claros durante gran parte del día.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha interpuesto una denuncia penal contra el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y otros cuatro funcionarios. La acción legal se debe a fallas logísticas que impidieron a miles de ciudadanos ejercer su derecho al voto. | Canal N

Disputa por el segundo lugar

El segundo lugar en la contienda permanece indefinido. Hasta el momento, Rafael López Aliaga figura en esa posición, seguido de cerca por Jorge Nieto. Proyecciones de la encuestadora Ipsos indican que Roberto Sánchez, representante de la izquierda y considerado heredero político del expresidente Pedro Castillo, podría alcanzar el balotaje. Sánchez propone, entre sus principales medidas, la redacción de una nueva constitución y la liberación del exmandatario con quien se reunió la tarde del lunes en el penal de Barbadillo donde se encuentra recluido.

La ONPE difundió los primeros resultados del voto peruano en el extranjero, donde, con el 14,8% de actas procesadas, López Aliaga lidera con 28,1% de los sufragios, seguido por Fujimori con 15,4% y Nieto con 12%. El recuento en el exterior avanza lentamente, con el 85% de las actas todavía pendiente de revisión. Esta diferencia de tendencias entre el voto nacional y el exterior subraya la fragmentación del electorado peruano.

Captura de pantalla de un dashboard electoral con un gráfico de barras que muestra el avance de resultados de elecciones presidenciales del voto extranjero
El avance de resultados de la ONPE para las Elecciones 2026 muestra el porcentaje de actas contabilizadas del voto del extranjero, destacando las preferencias por candidatos presidenciales. (ONPE)

En caso de que Fujimori dispute la segunda vuelta con Rafael López Aliaga, “competiría por primera vez con alguien (más) a la derecha de ella y eso sería una ventaja para la candidata”, señaló el politólogo Carlos Meléndez. Este escenario alinearía a Perú con la tendencia regional hacia gobiernos de derecha, en sintonía con la administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Detención y denuncia a funcionarios de la ONPE

El Jurado Nacional de Elecciones, máxima autoridad de justicia electoral peruana, denunció el lunes al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios por presuntos delitos relacionados con el derecho de sufragio, obstaculización de acto electoral y omisión de funciones. La denuncia sostiene que “no informó oportunamente (...) sobre la magnitud de la falta de material, permitiendo que la ciudadanía permaneciera en un estado de desinformación total durante la mayor parte del día”.

Piero Corvetto, un hombre con barba y gafas, habla por un micrófono mientras gesticula con su mano izquierda. Viste una camisa blanca y un chaleco azul marino con el logo de ONPE
Piero Corvetto, jefe de la ONPE, explica los retrasos en la instalación de mesas de votación en Lima durante las Elecciones Generales 2026, enfrentando cuestionamientos sobre la responsabilidad del organismo electoral. (Composición: Infobae Perú)

Agentes policiales y fiscales intervinieron la sede de la ONPE en el centro de Lima, donde recabaron documentación referida a la contratación de la empresa responsable de la entrega de materiales electorales.

En tanto, el desenlace de la primera vuelta sigue abierto, con millones de votos en proceso de cómputo, lo que podría modificar el orden de los candidatos en las próximas horas. La ciudadanía y los actores políticos aguardan la definición del rival de Keiko Fujimori para el balotaje previsto para el 7 de junio, fecha en la que se decidirá el rumbo del gobierno peruano durante los próximos cinco años.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriONPEElecciones Perú 2026Elecciones 2026peru-politica

Más Noticias

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

La candidata de Fuerza Popular encabeza nueve regiones del país, mientras sus porcentajes disminuyen en el sur andino y la sierra central, según el último reporte oficial del órgano electoral

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

La conductora criticó que la empresaria viajara con el integrante de ‘Esto es Guerra’ tras el ampay en Argentina

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

“Ya volvieron”: Magaly Medina asegura que Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao tras ampay

Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo al volver con veterinaria: “Detesto a la mujer lastimera”

Conductora criticó duramente a la ex Miss Perú por quebrarse ante la prensa

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo al volver con veterinaria: “Detesto a la mujer lastimera”

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

La empresaria lo agradeció públicamente durante su premiación en Madrid

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Lidera el voto en el norte y la selva, pero cae en el sur según conteo oficial

Resultados ONPE al 72.262% EN VIVO: conteo oficial de votos en las Elecciones 2026

Resultados ONPE al 71.146% EN VIVO: conteo oficial de las votaciones en todas las regiones del Perú

¿Cuándo será la segunda vuelta de las Elecciones 2026?

Elecciones 2026 Perú: miembros de mesa siguen en conteos de madrugada, y rompen cedulas por falta de tinta para imprimir actas

ENTRETENIMIENTO

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

Magaly Medina decepcionada de Alejandra Baigorria por viajar con Said Palao: “Lo premió con un viaje a Europa”

Said Palao feliz tras viajar con Alejandra Baigorria a España: “Tocó viaje con mi familia”

Magaly Medina lapida a Maju Mantilla tras quebrarse por Gustavo Salcedo al volver con veterinaria: “Detesto a la mujer lastimera”

Alejandra Baigorria perdonó a Said Palao y dedicó romantico mensaje tras ganar premio en España: “Me dijo que me apoyaría y me esperaría”

Alejandra Baigorria viaja con Said Palao pese a polémico ampay de Argentina: ¿Lo perdonó?

DEPORTES

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

Carlos Zambrano rompe el silencio con Ricardo Gareca del caso de violencia sexual por el que fue denunciado: “Estoy con la conciencia tranquila”

CONAR oficializa a los árbitros para los primeros partidos de la fecha 10: Augusto Menéndez va al Alianza Lima vs ADT

Partido entre Atlético Grau vs Sporting Cristal 2026 podría disputarse sin público por falta de garantías de la Policía Nacional

La Liga 3 solo permitirá entrenadores y asistentes peruanos en 2026: esta es la razón que dio la ANEF

Yordy Reyna vive uno de sus mejores momentos con Rodina: actuación decisiva contra el líder FC Fakel que alimenta el sueño del ascenso en Rusia