Keiko Fujimori: candidata de Fuerza Popular pasaría a segunda vuelta en las Elecciones 2026, según boca de urna

La candidata presidencial Keiko Fujimori, quien realiza su cuarto intento por alcanzar la presidencia del Perú, reacciona durante su mitin de cierre de campaña previo a las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, el 9 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

¡Una vez más! Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular e hija del expresidente Alberto Fujimori, volverá a disputar una segunda vuelta electoral por la presidencia de Perú durante el periodo 2026-2031. Se trata de su cuarto intento en esta instancia, tras perder en las últimas tres elecciones.

De acuerdo con resultados a boca de urna de IPSOS y Datum, la candidata obtuvo alrededor del 16 % de los votos en la primera vuelta realizada este domingo 12 de abril, en la que más de 27 millones de peruanos acudieron a las urnas. Este resultado le permitió ubicarse entre los dos postulantes más votados y asegurar su pase a la etapa decisiva.

El avance de la candidata también vuelve a poner en primer plano el alto nivel de rechazo que ha registrado en distintos procesos electorales. Keiko Fujimori ha enfrentado en sus anteriores postulaciones un marcado antivoto, reflejado en los resultados de segunda vuelta de 2011, 2016 y 2021, donde no logró imponerse. Este factor se perfila nuevamente como un elemento clave en la contienda, en la medida en que podría influir en la decisión de los electores en la etapa definitiva.

Keiko Fujimori lideró la intención de voto, según los resultados a boca de urna de las Elecciones 2026. (Foto: Captura video/Latina)

“Mi padre me pidio ser candidata”

Keiko Fujimori, señaló que este proceso electoral es el primero que afronta sin la presencia de sus padres y que, como parte del inicio de la jornada, acudió al cementerio para recordarlos. Durante su pronunciamiento, indicó que comenzó el día agradeciendo a Dios y manteniendo presentes a ambos, evocando además los momentos compartidos en anteriores campañas, como los tradicionales desayunos electorales. En ese marco, destacó que la jornada representa “una fiesta del Perú” y una oportunidad para impulsar cambios en el país.

En ese contexto, reveló que en los últimos días de vida de su padre, Alberto Fujimori, este le pidió asumir una nueva candidatura presidencial en caso él no pudiera hacerlo. “En los últimos días, antes de que mi padre parta, él me pidió que yo sea la candidata si es que él no podía asumir esa responsabilidad”, señaló para las cámaras de ATV.

Asimismo, explicó que no pudo responder en ese momento, pero que al aceptar posteriormente la postulación por invitación de su partido, interpretó su decisión como una respuesta a ese pedido: “Papá, voy a aceptar también tu invitación”. También expresó gratitud por el respaldo recibido durante la campaña, exhortó a la ciudadanía a no perder la esperanza y llamó a los electores a acudir a votar en la jornada electoral.

La candidata presidencial de Fuerza Popular reveló que su padre, Alberto Fujimori, le pidió postular por cuarta vez a las elecciones generales e indicó que su postulación responde a esa promesa. (Crédito: ATV)

Keiko Fujimori plantea expulsión de migrantes irregulares

La candidata presidencial en Perú, anunció que en caso de asumir el cargo impulsará la expulsión de migrantes indocumentados como parte de su estrategia de seguridad. La propuesta incluye el uso de las Fuerzas Armadas para recuperar el orden en los primeros 100 días de gestión y la creación de un corredor humanitario para facilitar el retorno de quienes no cuenten con documentos. Fujimori vinculó el aumento de la criminalidad con la migración irregular y subrayó la necesidad de aplicar medidas de “mano dura” en el control fronterizo y la seguridad ciudadana.

Además de la expulsión de migrantes irregulares, Fujimori planteó solicitar al Congreso facultades para que las Fuerzas Armadas intervengan en el control de los centros penitenciarios. Su plan de seguridad contempla el patrullaje conjunto entre Policía y Ejército, la modernización de comisarías y la creación de unidades especializadas contra la extorsión. Estas propuestas se enmarcan en una agenda política alineada con gobiernos conservadores de la región y buscan responder al incremento de la delincuencia y la demanda social por mayor seguridad.

La candidata presidencial Keiko Fujimori sonríe durante una entrevista exclusiva con AFP, presentando su visión para Perú que incluye propuestas sobre seguridad, economía y migración. (AFP)

Formación académica y trayectoria política

Nacida el 25 de mayo de 1975 en Lima, Keiko Fujimori es hija del expresidente Alberto Fujimori y de Susana Higuchi. Su vínculo con la vida pública se inició de manera temprana, cuando en 1994, con 19 años, asumió el cargo de primera dama tras la separación de sus padres, durante el gobierno de su padre. Según su declaración jurada, actualmente tiene 50 años y reside en el distrito de Santiago de Surco, en Lima.

En el ámbito académico, cursó estudios de Administración de Empresas en Estados Unidos, con formación en instituciones como la Universidad de Boston. Esta etapa precedió a su exposición directa en la política nacional, que se consolidó con su rol como primera dama en un contexto político complejo.

Su carrera política formal comenzó en 2006, cuando fue elegida congresista de la República para el periodo 2006-2011, convirtiéndose en una de las legisladoras más votadas. Posteriormente, asumió el liderazgo de Fuerza Popular, partido con el que ha mantenido una presencia constante en la política peruana y que ha consolidado como una de las principales fuerzas en el escenario nacional.

La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori gesticula mientras participa en un debate televisado previo a las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, el 31 de marzo de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Camino a la segunda vuelta y evolución electoral

En el proceso electoral de 2026, Keiko Fujimori mantuvo una presencia constante en las encuestas, aunque sin liderarlas de manera sostenida. Según mediciones de Ipsos, su intención de voto se ubicaba en torno al 7% en enero y subió ligeramente a 8% en febrero. El mayor avance se registró en marzo, cuando alcanzó 14.2% en simulacro de votación (votos válidos), mientras que en abril se movió en un rango de entre 10% y 13%, llegando a 11.8% un día antes de los comicios.

Por su parte, los sondeos de Datum Internacional mostraron una tendencia similar. En marzo, la candidata registró 10.7% de intención de voto, ubicándose en empate técnico en el primer lugar. En los días previos a la elección, su respaldo se mantuvo en un rango competitivo de entre 10% y 12%, alcanzando 13.2% dos días antes de la jornada electoral, lo que confirmó su posicionamiento dentro del grupo de candidatos con mayores opciones.

El 14% alcanzado finalmente en la primera vuelta refleja un respaldo que, si bien no es mayoritario, resultó suficiente para avanzar al balotaje en un contexto de alta fragmentación del voto. Este desempeño evidencia la existencia de un electorado que ha sostenido su candidatura en distintos procesos, permitiéndole mantenerse competitiva pese a escenarios adversos y elevados niveles de rechazo.

La candidata presidencial Keiko Fujimori, quien realiza su cuarto intento por alcanzar la presidencia del Perú, se encuentra junto a sus hijas Kyara Villanella y Kaori Marcela Villanella durante su mitin de cierre de campaña previo a las elecciones generales del 12 de abril, en Lima, Perú, el 9 de abril de 2026. REUTERS/Angela Ponce

Cuestionamientos y procesos judiciales

La trayectoria de Keiko Fujimori ha estado marcada por diversos cuestionamientos, principalmente vinculados a investigaciones fiscales por presunto financiamiento irregular de campañas electorales en el caso Odebrecht.

Estas investigaciones incluyeron acusaciones por presuntos delitos de lavado de activos y organización criminal, lo que derivó en periodos de prisión preventiva en el marco de las diligencias fiscales. Estos episodios han tenido un impacto significativo en su imagen pública.

La candidata ha rechazado de manera reiterada todas las acusaciones y ha sostenido que los procesos en su contra responden a motivaciones políticas. En paralelo, su actuación y la de su partido en el Congreso han sido objeto de críticas por su rol en episodios de confrontación institucional.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, ríe durante el cierre de campaña de cara a las Elecciones Perú 2026.

Principales propuestas de campaña

En el plano programático, Keiko Fujimori ha centrado su discurso en la reactivación económica, la seguridad ciudadana y el fortalecimiento del aparato estatal.

Entre sus principales propuestas se encuentran el impulso a la inversión privada, la generación de empleo formal y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas. Estas medidas buscan dinamizar la economía en un contexto de desaceleración.

En materia de seguridad, ha planteado una estrategia de mayor firmeza frente al crimen organizado, incluyendo el fortalecimiento de la Policía y cambios en el sistema de justicia. Asimismo, ha propuesto mejoras en servicios públicos como salud y educación, con énfasis en ampliar la cobertura y calidad.

Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, se dirige a sus seguidores durante un evento de cierre de campaña, marcando el inicio de su ruta hacia las Elecciones Perú 2026. (AFP)

Nuevo escenario electoral

El paso de Keiko Fujimori a una nueva segunda vuelta configura un escenario político que vuelve a poner en evidencia la polarización existente en el país. Su candidatura genera tanto respaldo como rechazo en distintos sectores.

La campaña hacia el balotaje será clave para definir si logra ampliar su base electoral y captar votos de sectores indecisos o distantes a su propuesta. Este factor ha sido determinante en sus intentos anteriores.

Keiko Fujimori, candidata favorita a la presidencia de Perú, durante una entrevista exclusiva donde expuso sus planes sobre migración, seguridad y la postura de su futuro gobierno. (AFP)

Con una trayectoria marcada por la persistencia, la exposición pública y la controversia, Keiko Fujimori enfrenta nuevamente el desafío de alcanzar la presidencia en un contexto político complejo y altamente competitivo.