Perú

Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Conteo oficial de las votaciones en las Elecciones 2026

La lideresa de la agrupación derechista Fuerza Popular intenta llegar a la presidencia del Perú por cuarta vez consecutiva. En su última incursión ha logrado ingresar a la segunda vuelta con 16%

Guardar
18:18 hsHoy

En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE presenta los resultados correspondientes al escrutinio de actas provenientes del extranjero, con un avance del 11.129 %. De un total de 2,543 actas, se han contabilizado 283 hasta el momento del reporte. No se ha remitido ninguna acta al JEE, manteniéndose en 0 % el porcentaje de actas enviadas a esta instancia para revisión.

La actualización realizada el 13 de abril de 2026 a la 01:04:25 p. m. precisa que aún quedan 2,260 actas por procesar, lo que equivale al 88.871 % del total. Estas actas pendientes corresponden a los votos emitidos por ciudadanos peruanos en el extranjero y continúan en espera de verificación y cómputo oficial por parte de la autoridad electoral.

Pantalla con un gráfico de barras de la ONPE que detalla los resultados parciales de las elecciones presidenciales peruanas y el voto extranjero
Un gráfico de barras de la ONPE muestra los resultados preliminares del 11.129% de actas contabilizadas para el voto extranjero en las elecciones presidenciales de Perú, actualizado al 13 de abril de 2026. (ONPE)
18:17 hsHoy

En el contexto de la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE reporta un avance del 56.244 % en el procesamiento de actas, con un total de 90,223 actas consideradas para el escrutinio. De esta cifra, 50,745 actas se encuentran contabilizadas, confirmando su validación y sumatoria al conteo oficial de votos. Al mismo tiempo, 161 actas, correspondientes al 0.178 % del total, han sido remitidas al JEE para su evaluación, debido a diversas incidencias detectadas en el proceso de revisión inicial.

El reporte, actualizado al 13 de abril de 2026 a la 01:04:25 p. m., indica que permanecen 39,317 actas pendientes, lo que representa el 43.578 % del total de actas. Estas actas aún deben ser procesadas y sumadas al conteo general para completar los resultados oficiales de la elección presidencial.

Gráfico de barras con resultados preliminares de la ONPE para las elecciones presidenciales de Perú, mostrando 56.244% de actas, con rostros de candidatos y logos de partidos
Un gráfico de barras de la ONPE presenta los resultados preliminares de las elecciones presidenciales en Perú, con el 56.244% de actas contabilizadas, reflejando solo el voto en Perú. (ONPE)
18:11 hsHoy

Los resultados de la ONPE correspondientes al avance del conteo electoral con un 55.007 % de actas procesadas muestran un total de 92,766 actas consideradas en el proceso. De este universo, se reportan 51,028 actas contabilizadas, lo que representa el segmento ya validado y sumado oficialmente al escrutinio general. Por su parte, 161 actas, equivalentes al 0.174 % del total, han sido derivadas al JEE para su revisión y eventual pronunciamiento debido a incidencias o inconsistencias detectadas durante el proceso.

El reporte actualizado al 13 de abril de 2026 a la 01:04:25 p. m. señala que aún restan 41,577 actas pendientes de procesamiento, lo que constituye el 44.819 % de las actas totales. Estas actas pendientes permanecen a la espera de ser evaluadas y contabilizadas para completar el cómputo oficial de la jornada electoral.

Gráfico de barras de la ONPE muestra resultados de elecciones presidenciales en Perú con el 55.007% de actas, y las fotos de siete candidatos con sus votos
Gráfico de la ONPE muestra los resultados de las elecciones presidenciales en Perú con un 55.007% de actas contabilizadas, destacando a los principales candidatos. (ONPE)
18:07 hsHoy

Qué procesos electorales monitorea la ONPE en 2026

En la jornada del 12 de abril, la ONPE supervisó las elecciones para presidente y vicepresidente, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Según información institucional, la publicación de resultados preliminares se realiza de manera escalonada conforme se procesan las actas remitidas desde los centros de votación, tanto dentro del país como en las oficinas consulares.

Entre las novedades del sistema, la plataforma incluye datos específicos sobre la participación de los electores peruanos residentes en el extranjero, permitiendo consultar el total de votos emitidos fuera del territorio nacional, diferenciados por país y circunscripción consular.

18:06 hsHoy

Cómo funciona la plataforma de resultados de la ONPE

La interfaz desarrollada por la ONPE facilita el acceso a información desagregada por circunscripción y tipo de cargo. Los usuarios pueden filtrar los datos para visualizar el avance de actas procesadas, así como comparar los resultados preliminares por región, distrito o jurisdicción electoral específica.

La actualización permanente de la plataforma garantiza que los ciudadanos y actores políticos sigan minuto a minuto el desarrollo del escrutinio, con información oficial validada directamente por la ONPE. Además, la herramienta permite descargar reportes en distintos formatos para un análisis más detallado.

18:05 hsHoy

¿Cómo ver los resultados oficiales de la ONPE?

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el conteo de votos tras el cierre de las elecciones generales en Perú el 12 de abril de 2026. Desde ese momento, el organismo habilitó una plataforma digital para que la ciudadanía monitoree en tiempo real el avance del registro de actas procesadas y los resultados preliminares de las cinco elecciones celebradas, según detalló la propia ONPE.

El portal oficial resultadoelectoral.onpe.gob.pe permite consultar de forma inmediata datos actualizados sobre la elección presidencial, senadores de ámbito nacional y regional, diputados y parlamentarios andinos. Al seleccionar la foto de cada candidato o partido, la plataforma muestra la cantidad exacta de votos obtenidos tanto a nivel nacional como por distrito electoral, incluyendo el segmento de Peruanos en el exterior.

23:33 hsAyer

Keiko Fujimori a un paso de la segunda vuelta

La lideresa del partido Fuerza Popular, de acuerdo a la transmisión de datos a través de la boca de urna, habría garantizado su presencia a la segunda vuelta presidencial con un margen de 16%.

23:33 hsAyer

Petición por caos electoral

Keiko Fujimori reclamó soluciones inmediatas después de que 63.300 ciudadanos en Lima no pudieran votar debido a la falta de material electoral. Fujimori pidió a las autoridades que evalúen la extensión del horario o convoquen a votaciones complementarias en los locales afectados.

Durante una declaración pública, la líder sostuvo que “las fallas logísticas no pueden afectar el derecho de los ciudadanos de ejercer su voto”. Además, rechazó que la única medida sea exonerar de multas y exigió alternativas que garanticen la participación de los afectados en el proceso electoral.

23:32 hsAyer

Votación sin sorpresas

La candidata presidencial Keiko Fujimori ejerció su derecho al voto en el distrito de San Borja. Antes de acudir a la mesa electoral, comenzó su día en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde visitó las tumbas de sus padres.

El gesto de Fujimori tuvo lugar en el marco de las Elecciones Generales 2026. Su presencia en el centro de votación fue acompañada por una rutina personal de homenaje familiar, que precedió a su participación en la jornada electoral.

23:32 hsAyer

Vigencia pese a resistencia

Terminada la visita al campo santo, Keiko Fujimori organizó el clásico desayuno electoral, que coincidentemente arrancó cuando su padre era candidato para la campaña de 1990-1995. Siguiendo su posta, la candidata derechista apareció rodeada de sus hijas Kiara y Kaori, y de sus siempre aliados Miky Torres y Luis Galarreta.

Al momento que abrió los micrófonos para atender las inquietudes de la prensa local, Fujimori Higuchi explicó los motivos detrás de su persistencia por la carrera presidencial: “Han pasado varias décadas desde la participación de mi padre en política. La política significa muchos sacrificios personales y familiares, pero también grandes satisfacciones por poder ayudar y servir”.

Temas Relacionados

Keiko FujimoriElecciones 2026Elecciones Perú 2026ONPEJNEperu-politica

Últimas noticias

Intervención ilegal con maquinaria pesada daña más de 2 mil metros cuadrados del sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad

El Ministerio de Cultura calificó los hechos como graves y anunció acciones legales tras detectar trabajos sin autorización en área protegida

Intervención ilegal con maquinaria pesada daña más de 2 mil metros cuadrados del sitio arqueológico Pakatnamú en La Libertad

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

La candidata de Un Camino Diferente protagonizó una escena peculiar tras votar en La Libertad y lanzar críticas contra el líder de APP

“¡Hoy murió APP, murió APP!“: la insólita celebración de Rosario Fernández en Trujillo previo al fracaso de César Acuña

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

La transmisión se realizó el 11 de abril, cuando ya regía el silencio electoral previo a los comicios. El material fue eliminado horas después de las redes del candidato de OBRAS

Ricardo Belmont es denunciado ante el JNE por vulnerar el silencio electoral con video en Facebook

Influenza, diarreas y piojos: las enfermedades que más afectan a niños en etapa escolar

La convivencia en aulas y espacios compartidos mantiene activo el riesgo de contagios entre escolares durante todo el año

Influenza, diarreas y piojos: las enfermedades que más afectan a niños en etapa escolar

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

La candidata de Fuerza Popular ya tendría asegurada su pase a la segunda vuelta. Mientras que su contrincante saldría entre Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga. Todo se definirá con los resultados de ONPE

Conteo rápido de Ipsos al 95.7% EN VIVO : nuevos resultados ponen a Keiko Fujimori como primera, mientras que hay empate técnico en el segundo lugar

ÚLTIMAS NOTICIAS

Kicillof suma gestos de campaña: viajará a España, se reunirá con presidentes progresistas y buscará fondos para Buenos Aires

Kicillof suma gestos de campaña: viajará a España, se reunirá con presidentes progresistas y buscará fondos para Buenos Aires

La desmayó a golpes, la ahogó en un río e hizo pasar todo como un accidente: condenaron a perpetua al femicida de Magalí Vera

“Competencia diabólica”: el fabricante de Reebok, Kappa y Kevingston entró en concurso ante la presión importadora

¿Se puede comer el kiwi con piel? Los sorprendentes beneficios y cómo incorporarlo a la vida diaria, según expertos

Ni pizza ni lasaña: cuál es el plato que una chef considera el más auténtico de la cocina italiana

INFOBAE AMÉRICA

El ICE arrestó en Florida al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022

El ICE arrestó en Florida al ex jefe de inteligencia brasileño Alexandre Ramagem, condenado por la trama golpista de 2022

Nicole Kidman da a conocer su nueva vocación: "Ojalá existieran personas que pudieran brindar consuelo"

La detención de un maestro en Miami-Dade por conducta inapropiada sacude a la comunidad escolar

Las confesiones más sorprendentes de Liza Minnelli: amores, excesos y encuentros únicos

El estado de Texas abre investigación sobre Lululemon por químicos en ropa deportiva

DEPORTES

Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

Con un plantel formado por promesas del Ascenso, Argentina le ganó 3-1 a Bolivia en el debut de los Juegos Odesur

Los mensajes de despedida del mundo del fútbol a Julio Ricardo: “Tan elegante en el micrófono, como en la vida”

El plan de Scaloni ante la lesión del Cuti Romero: para qué instancia del Mundial lo espera y los reemplazantes

El gesto de fair play de Francisco Cerúndolo que aplaude el mundo del tenis

Filippo Ganna, el ciclista italiano que marcó una nueva era con su récord mundial en pista