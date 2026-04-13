Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Conteo oficial de las votaciones en las Elecciones 2026

En el contexto de la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE reporta un avance del 56.244 % en el procesamiento de actas, con un total de 90,223 actas consideradas para el escrutinio. De esta cifra, 50,745 actas se encuentran contabilizadas, confirmando su validación y sumatoria al conteo oficial de votos. Al mismo tiempo, 161 actas, correspondientes al 0.178 % del total, han sido remitidas al JEE para su evaluación, debido a diversas incidencias detectadas en el proceso de revisión inicial.