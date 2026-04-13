Resultados ONPE de Keiko Fujimori EN VIVO: Conteo oficial de las votaciones en las Elecciones 2026

En la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE presenta los resultados correspondientes al escrutinio de actas provenientes del extranjero, con un avance del 11.129 %. De un total de 2,543 actas, se han contabilizado 283 hasta el momento del reporte. No se ha remitido ninguna acta al JEE, manteniéndose en 0 % el porcentaje de actas enviadas a esta instancia para revisión.
La actualización realizada el 13 de abril de 2026 a la 01:04:25 p. m. precisa que aún quedan 2,260 actas por procesar, lo que equivale al 88.871 % del total. Estas actas pendientes corresponden a los votos emitidos por ciudadanos peruanos en el extranjero y continúan en espera de verificación y cómputo oficial por parte de la autoridad electoral.
En el contexto de la Elección de Fórmula Presidencial, la ONPE reporta un avance del 56.244 % en el procesamiento de actas, con un total de 90,223 actas consideradas para el escrutinio. De esta cifra, 50,745 actas se encuentran contabilizadas, confirmando su validación y sumatoria al conteo oficial de votos. Al mismo tiempo, 161 actas, correspondientes al 0.178 % del total, han sido remitidas al JEE para su evaluación, debido a diversas incidencias detectadas en el proceso de revisión inicial.
El reporte, actualizado al 13 de abril de 2026 a la 01:04:25 p. m., indica que permanecen 39,317 actas pendientes, lo que representa el 43.578 % del total de actas. Estas actas aún deben ser procesadas y sumadas al conteo general para completar los resultados oficiales de la elección presidencial.
Los resultados de la ONPE correspondientes al avance del conteo electoral con un 55.007 % de actas procesadas muestran un total de 92,766 actas consideradas en el proceso. De este universo, se reportan 51,028 actas contabilizadas, lo que representa el segmento ya validado y sumado oficialmente al escrutinio general. Por su parte, 161 actas, equivalentes al 0.174 % del total, han sido derivadas al JEE para su revisión y eventual pronunciamiento debido a incidencias o inconsistencias detectadas durante el proceso.
El reporte actualizado al 13 de abril de 2026 a la 01:04:25 p. m. señala que aún restan 41,577 actas pendientes de procesamiento, lo que constituye el 44.819 % de las actas totales. Estas actas pendientes permanecen a la espera de ser evaluadas y contabilizadas para completar el cómputo oficial de la jornada electoral.
En la jornada del 12 de abril, la ONPE supervisó las elecciones para presidente y vicepresidente, senadores nacionales y regionales, diputados y representantes ante el Parlamento Andino. Según información institucional, la publicación de resultados preliminares se realiza de manera escalonada conforme se procesan las actas remitidas desde los centros de votación, tanto dentro del país como en las oficinas consulares.
Entre las novedades del sistema, la plataforma incluye datos específicos sobre la participación de los electores peruanos residentes en el extranjero, permitiendo consultar el total de votos emitidos fuera del territorio nacional, diferenciados por país y circunscripción consular.
La interfaz desarrollada por la ONPE facilita el acceso a información desagregada por circunscripción y tipo de cargo. Los usuarios pueden filtrar los datos para visualizar el avance de actas procesadas, así como comparar los resultados preliminares por región, distrito o jurisdicción electoral específica.
La actualización permanente de la plataforma garantiza que los ciudadanos y actores políticos sigan minuto a minuto el desarrollo del escrutinio, con información oficial validada directamente por la ONPE. Además, la herramienta permite descargar reportes en distintos formatos para un análisis más detallado.
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició el conteo de votos tras el cierre de las elecciones generales en Perú el 12 de abril de 2026. Desde ese momento, el organismo habilitó una plataforma digital para que la ciudadanía monitoree en tiempo real el avance del registro de actas procesadas y los resultados preliminares de las cinco elecciones celebradas, según detalló la propia ONPE.
El portal oficial resultadoelectoral.onpe.gob.pe permite consultar de forma inmediata datos actualizados sobre la elección presidencial, senadores de ámbito nacional y regional, diputados y parlamentarios andinos. Al seleccionar la foto de cada candidato o partido, la plataforma muestra la cantidad exacta de votos obtenidos tanto a nivel nacional como por distrito electoral, incluyendo el segmento de Peruanos en el exterior.
La lideresa del partido Fuerza Popular, de acuerdo a la transmisión de datos a través de la boca de urna, habría garantizado su presencia a la segunda vuelta presidencial con un margen de 16%.
Keiko Fujimori reclamó soluciones inmediatas después de que 63.300 ciudadanos en Lima no pudieran votar debido a la falta de material electoral. Fujimori pidió a las autoridades que evalúen la extensión del horario o convoquen a votaciones complementarias en los locales afectados.
Durante una declaración pública, la líder sostuvo que “las fallas logísticas no pueden afectar el derecho de los ciudadanos de ejercer su voto”. Además, rechazó que la única medida sea exonerar de multas y exigió alternativas que garanticen la participación de los afectados en el proceso electoral.
La candidata presidencial Keiko Fujimori ejerció su derecho al voto en el distrito de San Borja. Antes de acudir a la mesa electoral, comenzó su día en el cementerio Campo Fe de Huachipa, donde visitó las tumbas de sus padres.
El gesto de Fujimori tuvo lugar en el marco de las Elecciones Generales 2026. Su presencia en el centro de votación fue acompañada por una rutina personal de homenaje familiar, que precedió a su participación en la jornada electoral.
Terminada la visita al campo santo, Keiko Fujimori organizó el clásico desayuno electoral, que coincidentemente arrancó cuando su padre era candidato para la campaña de 1990-1995. Siguiendo su posta, la candidata derechista apareció rodeada de sus hijas Kiara y Kaori, y de sus siempre aliados Miky Torres y Luis Galarreta.
Al momento que abrió los micrófonos para atender las inquietudes de la prensa local, Fujimori Higuchi explicó los motivos detrás de su persistencia por la carrera presidencial: “Han pasado varias décadas desde la participación de mi padre en política. La política significa muchos sacrificios personales y familiares, pero también grandes satisfacciones por poder ayudar y servir”.