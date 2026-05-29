Renzo Garcés anticipa férrea marca si enfrenta a Lamine Yamal en amistoso entre Perú y España: “O pasa la pelota o pasa el jugador”

La advertencia de Renzo Garcés a Lamine Yamal.

La selección peruana ya comienza a palpitar uno de los amistosos más atractivos de su gira contra escuadras que disputarán el Mundial 2026. El combinado nacional se enfrentará a España en Puebla y uno de los nombres que más expectativa genera es el de Lamine Yamal, la joven figura del FC Barcelona y actual referente ofensivo del conjunto dirigido por Luis de la Fuente.

En ese contexto, Renzo Garcés dejó una frase que rápidamente encendió la previa del compromiso. El defensor de Alianza Lima aseguró que no tendría problemas en asumir la responsabilidad de marcar al habilidoso atacante español, considerado actualmente uno de los futbolistas más desequilibrantes del planeta.

“Yo quisiera jugar los dos amistosos, me gusta estar en la selección y voy a dar siempre todo de mí para ser convocado. Si me toca medirme ante Lamine Yamal, o pasa la pelota o pasa el jugador, no los dos”, declaró el zaguero nacional en diálogo con ‘Fútbol como cancha’.

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Renzo Garcés, ganador del Torneo Apertura de la Liga 1 2026.

Las palabras de Garcés reflejan la intensidad con la que afrontaría un eventual duelo ante el extremo español, quien se ha convertido en una de las máximas estrellas emergentes del fútbol europeo gracias a su velocidad, regate y capacidad para romper defensas en el uno contra uno.

Sin embargo, la posibilidad de ver frente a frente al peruano y al futbolista del FC Barcelona todavía luce incierta. Lamine Yamal atraviesa actualmente un proceso de recuperación tras sufrir un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda, lesión que ha obligado al comando técnico español a manejar con cautela sus minutos de competencia.

De acuerdo con reportes cercanos a la selección española, el cuerpo médico encabezado por Luis de la Fuente evalúa darle rodaje recién a partir de la tercera jornada de la Copa del Mundo, con el objetivo de evitar una recaída física en una de las principales cartas ofensivas del equipo europeo.

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Fechas, horarios y recintos confirmados para los amistosos de Perú ante Haití y España. Crédito: Instagram La Bicolor.

Pese a ello, el amistoso entre Perú y España —antes la ’bicolor’ jugará con Haití en Miami— mantiene una enorme expectativa por el nivel de los rivales y por la oportunidad de que futbolistas peruanos como Renzo Garcés puedan medirse ante algunos de los nombres más importantes del fútbol internacional en la antesala de la máxima cita del deporte.

La temporada de Renzo Garcés

Renzo Garcés se ha consolidado como un baluarte indispensable en ambas áreas para Alianza Lima. El defensor nacional se muestra inamovible en la zaga central del esquema de Pablo Guede, aportando solidez, gran lectura de juego y liderazgo en la marca. Sus destacadas actuaciones en el torneo local no solo sostienen el equilibrio defensivo ’íntimo’, sino que también lo postulan con fuerza como el llamado a asumir el liderazgo de la zaga en la selección peruana.

Además de sus evidentes virtudes en la retaguardia, Garcés le ha añadido una valiosa cuota de gol a su juego durante esta campaña. Su notable juego aéreo y su capacidad para sumarse al ataque en las jugadas de estrategia lo han convertido en una constante amenaza para las defensas rivales en el área contraria.

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Revive la contundente victoria de Alianza Lima por 3-0 frente a Los Chankas. Con goles de Jairo Vélez, una espectacular jugada individual de Kevin Serna y un cabezazo de Renzo Garcés, el equipo blanquiazul se coronó campeón del Torneo Apertura.

Con cinco dianas anotadas en la presente temporada, el zaguero se ha erigido de forma sorprendente como el segundo máximo goleador del conjunto ’blanquiazul’. En este registro ofensivo, Garcés se ubica únicamente por detrás del delantero ecuatoriano Eryc Castillo, quien lidera la tabla de artilleros del club con ocho anotaciones, certificando así su tremenda influencia en el éxito del campeón del Apertura.

Perú vs España: día y hora del partido amistoso

El encuentro entre Perú y España iniciará a las 21:00 horas en los horarios de Perú, Colombia y Ecuador el próximo lunes 8 de junio en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla. Para quienes sigan el duelo desde Chile, Venezuela, Bolivia o Estados Unidos (Miami), la transmisión comenzará a las 22:00 horas. Por su parte, los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil podrán ver el enfrentamiento desde las 23:00 horas.

Canal TV para ver los amistosos de Perú por fecha FIFA

América TV transmitirá los amistosos de la selección peruana bajo la dirección de Mano Menezes por su señal abierta (canal 4) y podría hacerlo también a través de su sitio web y la aplicación América TV GO.

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Además, ATV (canal 9) llevará el partido a todo el país. Hasta el momento, no hay confirmación sobre la posible cobertura de Movistar Deportes (canales 3 y 703 HD), canal habitual de los encuentros de la selección.

La cobertura digital estará a cargo de Infobae Perú, que ofrecerá en su portal la previa, el minuto a minuto, las jugadas destacadas, las declaraciones y todos los detalles relacionados con los partidos.