Veterinarios destacan beneficios del “trasplante de heces” para fortalecer defensas y salud digestiva de mascotas

Más de 200 médicos veterinarios de Perú, Chile, Colombia y Puerto Rico participaron en un encuentro especializado realizado en la ciudad colombiana de Santa Marta, donde se discutieron los avances más recientes relacionados con salud digestiva, microbioma intestinal y nutrición especializada para mascotas.
Durante el evento, organizado por Royal Canin, especialistas expusieron el creciente impacto del Trasplante de Microbiota Intestinal (TMI), conocido popularmente como “trasplante de heces”, una técnica que viene ganando espacio en la medicina veterinaria por sus resultados en pacientes con trastornos digestivos crónicos.
El procedimiento consiste en transferir microorganismos saludables desde un animal sano hacia otro que presenta alteraciones intestinales, con el objetivo de recuperar el equilibrio de la microbiota y fortalecer el funcionamiento digestivo e inmunológico del paciente.
Trasplante de heces: equilibrio intestinal
El médico veterinario Cristian Segovia Guzmán, integrante de la Sociedad Iberoamericana de Gastroenterología, explicó que el tratamiento no debe entenderse como un procedimiento improvisado, sino como una intervención científica cuidadosamente controlada.
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Según detalló el especialista, la microbiota intestinal cumple un papel fundamental en la salud general de perros y gatos, debido a que millones de microorganismos participan en funciones digestivas, inmunológicas e incluso metabólicas dentro del organismo.
“Cuando tratamos a un animal, no estamos tratando a un individuo único, sino a todo un ecosistema de seres vivos que habitan en su interior”, señaló Segovia durante el encuentro. El veterinario agregó que la finalidad del trasplante es “repoblar el intestino de un receptor enfermo y devolverle el equilibrio”.
Los especialistas indicaron que esta técnica ha comenzado a utilizarse principalmente en pacientes con enfermedades digestivas recurrentes, diarreas crónicas y procesos inflamatorios intestinales, aunque nuevas investigaciones sugieren que también podría tener efectos positivos en problemas cardiológicos y de comportamiento.
Problemas digestivos son frecuentes en mascotas
Durante el evento, los expertos alertaron que los trastornos gastrointestinales representan una de las consultas más frecuentes en clínicas veterinarias. Segovia estimó que cerca del 80% de perros y gatos desarrollarán algún problema digestivo a lo largo de su vida.
Uno de los principales problemas detectados por los especialistas es que muchos síntomas suelen normalizarse o tratarse de manera aislada, lo que dificulta identificar enfermedades crónicas de fondo. Entre las señales de alerta más frecuentes figuran:
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- Vómitos recurrentes.
- Diarreas persistentes.
- Gases excesivos.
- Distensión abdominal.
- Pérdida de apetito.
- Baja energía o cambios de comportamiento.
Los veterinarios advirtieron que actuar tempranamente puede evitar daños gastrointestinales severos o irreversibles. En ese sentido, destacaron que el trasplante de microbiota también forma parte de una estrategia de medicina preventiva orientada a restaurar las defensas naturales del animal.
Nutrición especializada es clave en el tratamiento
Los especialistas coincidieron en que el éxito de este tipo de tratamientos depende también de una adecuada alimentación. Carolina Figueroa, médica veterinaria y Corporate Affairs Head de Royal Canin, remarcó que la nutrición especializada es determinante para mantener estable la salud digestiva de las mascotas.
“La alimentación cumple un rol vital ya que de ella depende el 70% del éxito en el manejo de un paciente digestivo”, sostuvo la especialista. Asimismo, advirtió que si no existe un adecuado control nutricional, las recaídas podrían reaparecer incluso después del tratamiento.
Finalmente, los veterinarios recomendaron a los tutores acudir a especialistas ante síntomas gastrointestinales persistentes y evitar la automedicación en mascotas. También recordaron que el Trasplante de Microbiota Intestinal solo debe ser realizado por profesionales capacitados y bajo estrictos controles médicos.
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