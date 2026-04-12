Peruana busca con lupa a su candidato en la enorme cédula electoral: “Quiero hacer un voto totalmente responsable”

Ciudadana de Ayacucho votó con una lupa para asegurar la identificación de su candidato en la enorme cédula electoral. (Composición: Infobae Perú / ONPE)

Una ciudadana de Huamanga, Ayacucho sorprendió al acudir a votar con una lupa para identificar correctamente a su candidato durante las elecciones generales en Perú. El episodio se registró en el colegio César Vallejo y evidencia los retos que enfrentan los votantes ante el diseño y tamaño de la cédula electoral para los comicios de 2026.

Jhoely Chipana, natural de Huamanga, explicó que su dificultad visual la llevó a llevar una lupa para ejercer un voto responsable y asegurarse de marcar la opción deseada. “Decidí ir con mi lupa, ya que soy un poco corta de vista. Quiero hacer un voto totalmente responsable y estar segura por quién estoy votando en todos los espacios”, expresó Chipana en diálogo con la emisora nacional RPP Noticias.

La cédula de votación de las elecciones de 2026 presenta un diseño más extenso y detallado que en años anteriores. Según el organismo electoral peruano ONPE, cada elector debe marcar una cruz o aspa dentro del recuadro correspondiente para que el voto sea válido. La ONPE recomienda a los ciudadanos revisar cuidadosamente el símbolo y la fotografía de la organización política elegida, especialmente ante la presencia de 37 partidos políticos en la boleta.

12/04/2026 Urna en las elecciones de Perú (archivo). Este domingo a las 7.00 horas (14.00 horas en la España peninsular) ha comenzado oficialmente el proceso de votación en las elecciones generales de Perú, con más de 27 millones convocados a las urnas para intentar superar diez años de inestabilidad política e institucional peruana. POLITICA SUDAMÉRICA PERÚ ONPE

Electora usa lupa para identificar a su candidato en la cédula electoral

El caso de Jhoely Chipana ilustra las dificultades que enfrentan muchos electores ante el tamaño y la complejidad de la cédula. “El papel de votación es bastante grande y los íconos son muy pequeños, así que esto (la lupa) me asegura que pueda votar de acuerdo a lo que he decidido”, detalló Chipana, quien sufragó en el colegio César Vallejo de Huamanga. La región Ayacucho cuenta con 1.900 mesas de sufragio distribuidas en 363 locales de votación, siendo Huamanga la provincia con mayor número, con 787 en total.

De acuerdo con el reporte de la emisora nacional RPP Noticias, la jornada en el centro educativo transcurrió con normalidad y todas las mesas estuvieron instaladas desde el inicio de la votación. La situación de Chipana destaca la variedad de desafíos vinculados al diseño de la cédula, sobre todo para quienes tienen dificultades visuales.

Cédula de 42 cm cuenta con cinco columnas y 37 organizaciones políticas

La cédula de sufragio para las elecciones del 12 de abril de 2026 tiene una extensión mínima de 42 cm de ancho por 21 cm de largo, dimensiones que pueden variar según el número definitivo de organizaciones participantes. Este año, la boleta se divide en cinco columnas verticales, cada una correspondiente a un cargo distinto: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y representantes al Parlamento Andino.

Elecciones 2026

El organismo electoral peruano ONPE detalló que la presencia de 37 organizaciones políticas responde a uno de los escenarios más fragmentados de la historia electoral peruana, lo que incrementa la longitud de la cédula. Cada columna permite el voto cruzado, es decir, la elección de partidos distintos para diferentes cargos, y todas las fórmulas presidenciales incluyen fotografía y símbolo partidario. El orden de aparición de las organizaciones fue determinado mediante sorteo público en febrero de 2026, lo que garantizó transparencia e imparcialidad.

Marca la cruz o aspa dentro del recuadro para que tu voto sea válido

El organismo electoral peruano ONPE estableció que el voto es válido únicamente si la cruz (+) o aspa (x) se encuentra completamente dentro del recuadro asignado al símbolo o fotografía de la organización preferida. Cualquier otro signo —círculo, check, línea diagonal o marca distinta— anula el voto en esa columna. Si no se marca ninguna opción, el voto es considerado en blanco; si se marcan dos o más partidos en una misma columna, el voto será nulo en esa sección.

Elecciones 2026: paso a paso para emitir un voto válido en Perú| ONPE

Para los cargos legislativos existe la opción de voto preferencial, donde el elector puede escribir uno o dos números de candidatos dentro del recuadro del partido elegido. Si los números se anotan en recuadros diferentes, la preferencia se anula. La ONPE insiste en que cada columna es independiente y un error en una no afecta el resto del voto, permitiendo mayor flexibilidad y reduciendo la incidencia de votos nulos globales.

Amplían horario de votación en todo el país

El organismo electoral peruano ONPE anunció la ampliación del horario de votación hasta las 18:00, debido a retrasos en la instalación de mesas en varios distritos de Lima Metropolitana y otras regiones. La medida busca compensar el tiempo perdido y asegurar que todos los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto. “Apreciamos la decisión del Jurado Nacional de Elecciones de acoger nuestro pedido”, señaló el jefe de la ONPE, Piero Corvetto.

Más de 100 mil efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas fueron desplegados para resguardar el normal desarrollo de la jornada electoral en todo el país, supervisando tanto los locales de votación como el material electoral. La coordinación entre el Poder Ejecutivo y los organismos electorales busca mantener el orden público y garantizar la transparencia del proceso.