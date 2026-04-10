¿Que significan las casillas en blanco en la cédula de votación? JNE explica cómo marcar para que tu voto sea válido

¡Prepárate para votar informado! Te presentamos la cédula de votación más grande de nuestra historia. Descubre sus cinco columnas y aprende paso a paso cómo funciona el voto preferencial para senadores, diputados y el Parlamento Andino. | Video: JNE

A pocos días de las Elecciones Generales de 2026, la difusión de contenidos en redes sociales sobre el procedimiento para votar correctamente se ha intensificado con el objetivo de reducir la cantidad de votos nulos o en blanco. La principal fuente de confusión para los electores es el uso de la cédula de votación, especialmente debido a su tamaño y a la variedad de opciones que presenta tras el retorno a la bicameralidad en el Congreso de la República.

Ante este escenario, especialistas y voceros del sistema electoral han reiterado la importancia de que los ciudadanos se informen antes de acudir a las urnas. La cédula de votación incluirá varias columnas para elegir al presidente de la República, diputados, senadores y representantes al Parlamento Andino, con la participación de 37 organizaciones políticas. Esta complejidad ha generado dudas entre los votantes respecto a la cantidad de marcas necesarias y al significado de determinados espacios en blanco.

¿Qué significan las casillas en blanco en la cédula de votación?

De acuerdo con el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), las casillas en blanco que aparecen en algunas columnas de la cédula corresponden al voto preferencial, una opción que permite al elector escribir el número del candidato de su preferencia dentro de una lista partidaria.

¿Sabes cómo funciona la elección de diputados? Te explicamos todo lo que necesitas saber, desde los distritos electorales hasta cómo marcar correctamente la cédula y evitar que tu voto sea declarado nulo. | ONPE

Estas casillas se ubican en las secciones correspondientes a senadores, diputados y Parlamento Andino. A través de ellas, el votante puede indicar qué candidato específico desea priorizar dentro del partido político que ha elegido previamente.

Sin embargo, el JNE enfatiza que el voto preferencial no es obligatorio. Es decir, si el ciudadano decide no escribir ningún número en estos espacios, su voto seguirá siendo válido siempre que haya marcado correctamente sobre el símbolo de la organización política de su preferencia.

¿Cuántas veces se puede marcar la cédula?

La cédula de votación estará dividida en cinco columnas: fórmula presidencial, dos columnas para senadores, una para diputados y una para Parlamento Andino. En cada una de ellas se puede marcar el símbolo del partido.

Si el elector decide utilizar además el voto preferencial, podría realizar más marcas al escribir números en las casillas en blanco. En total, se puede llegar hasta 12 marcas, pero este es solo el máximo posible, no una obligación.

En el escenario más simple, si una persona decide no usar el voto preferencial, bastará con marcar cinco veces, una por cada columna.

La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

¿Cómo asegurar que tu voto sea válido?

Para que el voto sea considerado válido, el elector debe marcar con una cruz o aspa dentro del recuadro del símbolo del partido elegido, procurando que las líneas se crucen dentro del espacio asignado.

En caso de optar por el voto preferencial en las columnas de senadores, diputados y representantes del Parlamento Andino, se debe escribir claramente el número del candidato en las casillas correspondientes, sin salirse del recuadro. También es válido el voto si el elector no marcó sobre el símbolo del partido pero sí escribió el número de su candidato o candidatos.

Además, se recomienda revisar previamente la información de los candidatos, incluyendo sus números, a través de la plataforma “Voto Informado” del JNE, con el fin de evitar errores el día de la elección.

Las autoridades recuerdan que un voto bien emitido no solo evita su anulación, sino que también garantiza que la voluntad del ciudadano sea respetada en el proceso electoral.