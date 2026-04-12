Perú

Elecciones 2026: ONPE anuncia que se amplía horario de votación en Perú hasta las 6 de la tarde

El proceso electoral contará con una hora adicional para sufragar ante la demora de instalación de mesas

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Piero Corvetto, jefe de la ONPE, manifestó que la ampliación del horario de votación obedece a la demora en la entrega del material de votación y la falta de instalación de cientos de mesas de sufragio

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció la ampliación del horario de votación hasta las 18:00 tras demoras en la instalación de mesas en diversos distritos. Desde primeras horas de la mañana, ciudadanos informaron retrasos en Surco, Magdalena, San Isidro, Miraflores, San Juan de Miraflores y otros distritos de Lima Metropolitana, lo que provocó largas filas y malestar entre los votantes.

El jefe de la entidad estatal, Piero Corvetto, explicó que la extensión del horario busca asegurar que todos los electores puedan ejercer su derecho al voto, compensando el tiempo perdido al inicio de la jornada.

ONPE: solo el 6% de miembros de mesa se ha capacitado a semanas de las elecciones. (Foto: Agencia Andina)
El horario de votación se extendió (Foto: Agencia Andina)

“Apreciamos y agradecemos la decisión del presidente del Jurado Nacional de Elecciones y su pleno de hacer suyo nuestro pedido, lo cual garantiza que la ciudadanía hoy pueda salir masivamente a votar”, mencionó.

De la misma forma, la autoridad pidió disculpas a los ciudadanos por los inconvenientes ocasionados durante el proceso electoral.

“Desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales pedimos las disculpas del caso por los problemas logísticos presentados”, añadió.

Reggiardo exige renuncia de Corvetto

Mediante su cuenta de X, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, expresó su indignación por las demoras en la apertura de mesas y exigió la salida del titular del organismo electoral.

“La demora histórica y escandalosa en apertura de mesas de sufragio en la ciudad de Lima que represento, y que afecta a vecinos del Rímac, San Borja, Villa El Salvador, San Juan de Miraflores y Comas, entre otros, exige la renuncia mañana mismo del señor Piero Corvetto”, mencionó.

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Paso a paso para consultar tu local de votación

  • Accede al sitio oficial de la ONPE para realizar consultas electorales ingresando a https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier dispositivo, ya sea computadora, tablet o teléfono móvil.
  • Ingresa tu número de DNI: el sistema solicitará este dato y deberás hacer clic en “Consultar”.
  • Verifica la información de tu votación: la plataforma te mostrará tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en tu DNI y los detalles de tu local de sufragio, tales como:
    • Nombre del centro de votación (colegio, instituto, universidad, entre otros)
    • Dirección completa y referencia
    • Número de mesa asignada
    • Orden en la lista electoral
    • Pabellón, piso y aula (si corresponde)
    • Si fuiste nombrado como miembro de mesa, titular o suplente
    • Opciones para consultar el mapa y descargar el croquis del establecimiento
  • Guarda o imprime la información: realiza una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime los datos para disponer de ellos el día de la elección, especialmente si no tendrás acceso a internet en el local de votación.

Más de 100.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas serán desplegados en todo el país para resguardar el normal desarrollo de la jornada electoral. Los agentes custodiarán tanto los locales de votación como el material electoral, en un operativo coordinado entre el Poder Ejecutivo y los organismos electorales, cuyo objetivo principal es mantener el orden público y garantizar la transparencia del proceso.

¿Cómo votar al recibir la cédula?

  • Al recibir tu cédula de sufragio, ubica las cinco columnas correspondientes a presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino.
  • Señala tu voto únicamente con una cruz (+) o una aspa (x) dentro del recuadro del partido o candidato que elijas. En determinadas columnas, puedes anotar uno o dos números de candidatos preferenciales, siempre que pertenezcan al mismo partido.
  • No marques fuera del recuadro ni combines símbolos o números de agrupaciones distintas en una misma columna; esos errores invalidan el voto.
  • Si cometes un error al señalar, solicita una nueva cédula a los miembros de mesa.
  • Deposita la cédula correctamente marcada en el ánfora ante el personal encargado.

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