Perú y la oportunidad histórica de liderar el suministro mundial de cobre

Imagen de archivo de un hombre mostrando cables de cobre reciclados en la "A Caminar" en Lima, Perú. 10 agosto 2018. REUTERS/Mariana Bazo

La reciente decisión del Banco Mundial de destinar US$ 200 millones para fortalecer la competitividad y transparencia de la minería peruana envía una señal muy clara: el Perú sigue siendo visto como un país con enorme potencial para convertirse en un proveedor estratégico de los minerales que el mundo necesita.

La iniciativa busca modernizar la información geocientífica, optimizar los procesos de permisos y fortalecer las capacidades institucionales del sector. Son aspectos fundamentales para transformar recursos geológicos en inversión, empleo y desarrollo.

Quien asuma la Presidencia de la República el próximo mes de julio debe comprender la magnitud de esta oportunidad y el momento decisivo que enfrenta hoy la minería global.

La transición energética, la expansión de las tecnologías limpias y la reconfiguración de las cadenas de suministro han convertido a los minerales críticos en recursos estratégicos para las principales economías del mundo. Países como Estados Unidos, China y miembros de la Unión Europea están redefiniendo sus estrategias para asegurar el abastecimiento de minerales indispensables para la electromovilidad, las energías renovables, la inteligencia artificial, los centros de datos y la infraestructura eléctrica.

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En ese escenario, el cobre ocupa un lugar central. Un vehículo eléctrico requiere entre tres y cuatro veces más cobre que uno convencional. Las redes de transmisión, los parques eólicos, las plantas solares y los sistemas de almacenamiento energético demandarán volúmenes crecientes durante las próximas décadas. Diversos organismos internacionales coinciden en que la demanda mundial de cobre continuará creciendo sostenidamente hacia 2035 y 2040.

El Perú tiene una posición privilegiada frente a esta nueva realidad. Somos el tercer productor mundial de cobre y aportamos cerca del 11.5% de la producción global. Además, contamos con una cartera de 65 proyectos mineros valorizados en más de US$ 63 mil millones, donde más del 70% corresponde a iniciativas cupríferas.

Estamos, por tanto, frente a una oportunidad extraordinaria no solo para impulsar el crecimiento económico del país, sino también para consolidar al Perú como uno de los principales proveedores de minerales estratégicos para el mundo.

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Y esa oportunidad cobra aún más relevancia si consideramos que la minería representa más del 60% de las exportaciones peruanas y continúa siendo una de las principales fuentes de inversión y empleo formal.

En un contexto internacional marcado por la desaceleración económica y la incertidumbre geopolítica, el desarrollo de nuevos proyectos mineros puede convertirse en un motor decisivo para dinamizar inversión, infraestructura y oportunidades en distintas regiones del país.

Pero el desafío no es únicamente contar con recursos minerales. La verdadera diferencia estará en nuestra capacidad para convertir ese potencial en proyectos viables, sostenibles y competitivos.

Eso exige fortalecer la institucionalidad, mejorar la eficiencia de los permisos, brindar predictibilidad a la inversión y avanzar con una visión de largo plazo. Requiere también liderazgo político y capacidad de articulación entre el Estado, las empresas, las comunidades y la academia.

Al mismo tiempo, resulta clave fortalecer alianzas internacionales y espacios de cooperación con organismos multilaterales y países estratégicos. En un contexto donde los minerales críticos son considerados esenciales para la seguridad económica y energética global, el Perú tiene la posibilidad de posicionarse como un aliado confiable dentro de cadenas de suministro cada vez más resilientes y diversificadas.

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El mundo necesita más cobre y minerales estratégicos para sostener la transición energética y el crecimiento tecnológico. El Perú tiene los recursos, la experiencia y el potencial para responder a esa demanda. La gran pregunta es si tendremos la capacidad de actuar con la velocidad, visión y coordinación que exige esta oportunidad histórica. Porque hoy no solo está en juego el futuro de la minería peruana, sino también el lugar que el país quiere ocupar en la nueva economía global y su capacidad para convertir esa riqueza en desarrollo, infraestructura y bienestar para todos los peruanos.