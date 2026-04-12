Elecciones Perú 2026: Panorama de las votaciones en Asia, Oceanía, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y otros países del mundo

Un ciudadano peruano residente en Nueva Zelanda se convirtió en el primero en ejercer su derecho al voto en el extranjero para las Elecciones Generales Perú 2026, marcando el inicio de la participación internacional de la diáspora. (Foto: Cancillería)

El proceso electoral peruano ya se vive más allá de las fronteras. Mientras en el país todo queda listo para la jornada del domingo 12 de abril, miles de compatriotas en Asia y Oceanía comenzaron a ejercer su derecho al voto, marcando el inicio de una jornada que no solo definirá el rumbo político del Perú, sino que también evidencia el compromiso de quienes, pese a la distancia, mantienen intacto su vínculo con la nación.

Desde los primeros minutos de la jornada en el extranjero, la organización ha sido clave. El embajador Pedro Bravo Carranza, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, detalló que todo comenzó el sábado a las dos de la tarde, hora de Lima, cuando se instalaron las primeras mesas en Nueva Zelanda. “El desarrollo de la instalación de mesas, que es la primera etapa del proceso electoral, de esta gran fiesta electoral que hemos empezado hoy día, se inició en Wellington y en Auckland”, explicó.

En esas ciudades neozelandesas no solo se dio el puntapié inicial del proceso, sino que también se registró un hecho simbólico: el primer voto peruano en el exterior. “Tenemos ya al primer peruano que votó, ustedes deben haber visto en redes sociales. Fue Diego MacArthur Chávez, hijo de padre neozelandés y madre peruana, quien incluso fue el presidente de mesa que abrió la votación en Wellington”, relató el embajador a RPP.

Peruanos desafían distancias y clima para votar en el extranjero: así se vive la jornada. Captura: Cancillería Perú.

El inicio de votaciones en el extranjero se dio sin problemas

El arranque, según precisó, se dio sin inconvenientes. “Se abrieron sin ningún problema… tuvimos un buen inicio”, afirmó, subrayando la importancia de que el proceso comience de manera ordenada en las primeras sedes internacionales.

A medida que avanzaban las horas, el proceso continuó en Australia, donde ciudades como Sídney y Canberra activaron sus locales de votación. En el caso de Sídney, el número de electores es significativo. “El número de electores alcanza los seis mil novecientos quince con diecisiete mesas de sufragio, y la buena noticia es que las diecisiete mesas se lograron instalar”, sostuvo. En Canberra, aunque con menor volumen, también se cumplió con la instalación. “Tiene una mesa y también se logró instalar”, añadió.

El despliegue electoral en Australia incluyó además otras ciudades clave. “Hay dos locales de votación dependientes de Sídney, que son Melbourne y Brisbane, y otro más que es Perth, que acaba de abrirse hace poco por la diferencia horaria”, explicó, recordando que el país oceánico maneja distintos husos horarios debido a su extensión territorial.

Peruanos desafían distancias y clima para votar en el extranjero: así se vive la jornada. Captura: Cancillería Perú.

Votaciones en Japón y Corea del Sur

Posteriormente, el proceso se trasladó hacia el continente asiático, donde Japón y Corea del Sur concentraron una importante cantidad de votantes peruanos. “La tercera etapa sería Tokio y Nagoya, juntamente con Seúl. Los tres locales se han abierto”, indicó.

Las cifras reflejan la magnitud de la participación en esa región. “En Tokio hay veinticuatro mil ciento cincuenta y nueve electores; en Nagoya, trece mil quinientos uno; y en Seúl, trescientos setenta y nueve”, detalló. Sin embargo, reconoció que en Tokio aún había mesas pendientes de instalar. “Tiene cincuenta y una mesas y lo que tenemos hasta el momento es treinta y seis mesas instaladas… falta un número de entre once y quince mesas por instalar”, precisó.

Peruanos desafían distancias y clima para votar en el extranjero: así se vive la jornada. Captura: Cancillería Perú.

Ciclón no detuvo votaciones

Pese a ello, transmitió confianza en que la situación se normalice dentro del plazo establecido. “Estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios para que esto ocurra antes del plazo que tenemos, que es hasta el mediodía hora de Japón”, aseguró.

Más allá de la logística, uno de los aspectos más destacados de esta jornada ha sido el compromiso ciudadano. Incluso frente a condiciones adversas, los peruanos en el exterior han respondido. “En Wellington y Auckland han acudido nuestros connacionales a votar a pesar de un anuncio de ciclón… felizmente no pasó a mayores, pero ha sido un orgullo ver el esfuerzo para cumplir con su deber cívico”, expresó con énfasis.

Ese esfuerzo, según el diplomático, refleja una conexión profunda con el país. “Es verdaderamente gratificante ver el sacrificio de los peruanos que, en lugar de dedicar su fin de semana a descansar, lo usan para desplazarse y ejercer su derecho a sufragio”, sostuvo.

Locales de votación listos: así es la preparación para recibir a los electores

En cuanto a la participación, el comportamiento se mantiene dentro de los márgenes históricos. “Los porcentajes suelen fluctuar entre el treinta y cuarenta por ciento… con eso incluso estamos superando cifras del pasado”, explicó. No obstante, advirtió que aún es temprano para cifras definitivas. “Todavía es muy difícil precisar un porcentaje… recién se han iniciado muchas de las mesas”, indicó, aunque estimó que el resultado final se mantendrá dentro del promedio habitual.

Respecto a los requisitos para votar, el embajador fue claro en señalar que no se han añadido condiciones adicionales. “No ha habido ningún requisito adicional. Lo único que se les pide es que traigan su DNI en físico, incluso puede estar vencido”, explicó. También aclaró que los jóvenes que alcanzaron la mayoría de edad recientemente pueden sufragar sin inconvenientes. “Un menor que tiene DNI amarillo pero ya cumplió dieciocho años puede votar sin problema”, puntualizó.

Sin embargo, sí hay una condición clave para los votantes en el exterior. “Tienen que haber hecho la modificación de su domicilio. Si el domicilio aparece en Lima u otro país, no van a poder sufragar”, advirtió.

Sobre las dificultades logísticas, reconoció que uno de los principales retos es la distancia. “Las grandes restricciones en el exterior son las distancias… más en lugares como Europa o Estados Unidos”, comentó, aunque destacó que esto no ha sido impedimento para la participación.

En el caso específico de Tokio, donde algunas mesas aún no se completaban, explicó que se trata de una situación habitual en procesos con alta demanda. “Eso es una cosa normal… hay que esperar que se presenten voluntarios o recurrir a la fusión de mesas conforme a los lineamientos de la ONPE”, explicó al citado medio.

Peruanos desafían distancias y clima para votar en el extranjero: así se vive la jornada. Captura: Cancillería Perú.

Peruanos en Nueva Zelanda fueron los primeros en votar

En cuanto a los resultados, el proceso sigue un sistema establecido por la normativa electoral. “Se digitaliza el acta con los resultados y se envía directamente a la ONPE mediante un mecanismo seguro… eso no lo vemos ni en Cancillería”, precisó. Paralelamente, existe un mecanismo de transparencia presencial. “Los resultados se publican en el local consular, eso es lo que dice la ley orgánica de elecciones”, agregó.

Nueva Zelanda, por ser el primer país en iniciar la jornada, también será el primero en ofrecer resultados preliminares. “Teóricamente, podría haber resultados alrededor de las seis de la mañana, considerando que el escrutinio puede durar entre cuatro a seis horas”, estimó.

Finalmente, el embajador puso en contexto la relevancia del voto en el exterior dentro del panorama nacional. “Estamos hablando de un millón ciento noventa y dos mil doscientos cuarenta y siete electores… eso representa entre el doce y quince por ciento del padrón”, explicó. Este volumen convierte a los peruanos en el extranjero en un bloque electoral significativo. “Equivale al quinto lugar en importancia, después de Lima, Arequipa, La Libertad y Piura”, concluyó.

Peruanos desafían distancias y clima para votar en el extranjero: así se vive la jornada. Captura: Cancillería Perú.