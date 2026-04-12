Perú

Elecciones en Perú 2026: Todo lo que debes saber antes de ir a votar este domingo 12 de abril

La jornada electoral de hoy en Perú moviliza a más de 27 millones de personas y marca el retorno de la bicameralidad. Revisa horarios, documentos requeridos, restricciones y novedades que debes conocer antes de acudir a las urnas

Guardar
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes
ONPE puede obligar a los votantes a ser miembros de mesa si faltan titulares y suplentes| Andina

La jornada electoral de este domingo 12 de abril se perfila como uno de los eventos más relevantes para la democracia peruana. Más de 27 millones de ciudadanos están llamados a las urnas en el marco de las Elecciones Generales 2026, una cita que define el rumbo político del país para los próximos cinco años.

El proceso no solo implica la elección del próximo presidente y dos vicepresidentes, sino que incorpora una novedad de gran alcance: el regreso a la bicameralidad, permitiendo por primera vez en décadas votar por senadores y diputados de manera diferenciada.

Las autoridades han dispuesto más de 10 mil locales de votación y han recalcado que la ciudadanía podrá ejercer su derecho incluso si su Documento Nacional de Identidad (DNI) se encuentra vencido, siempre que los datos sean legibles.

Tres jóvenes, dos hombres y una mujer, dentro de una cámara de votación de cartón con el logo de ONPE, mirando una cédula de votación con expresión de duda.
Tres jóvenes votantes, visiblemente indecisos, deliberan en una cámara de votación de la ONPE antes de emitir su sufragio para las Elecciones Generales de Perú 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué se vota, cómo hacerlo y el ayuda memoria

En estas Elecciones Generales 2026, cada elector elegirá al presidente de la República, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 representantes ante el Parlamento Andino, además de sus respectivos suplentes.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) explicó que cada cédula de votación contiene cinco columnas: presidente y vicepresidentes, senadores nacionales, senadores regionales, diputados y Parlamento Andino.

La recomendación es marcar la opción preferida con una cruz (+) o una aspa (x) dentro del recuadro correspondiente. Algunos segmentos permiten anotar números de candidatos preferenciales del mismo partido, pero cualquier marca fuera del recuadro o la combinación de símbolos de agrupaciones distintas invalida el voto. Si ocurre un error, el elector puede solicitar una nueva cédula a los miembros de mesa.

Un aspecto novedoso es la posibilidad de llevar un ayuda memoria con los nombres y números de los candidatos de preferencia. El jefe de la ONPE, Piero Corvetto, aprobó esta medida porque facilita la votación y reduce confusiones.

Personas de diversas edades observan grandes cédulas electorales con múltiples candidatos, con una silueta de candidato en pantalla y ánforas de la ONPE al fondo.
Varios ciudadanos peruanos muestran expresiones de duda y reflexión mientras revisan una enorme cédula electoral frente a una pantalla con la silueta de un candidato presidencial y ánforas de la ONPE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Horarios y documentos válidos

Las mesas de sufragio operarán desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., según la ONPE. El organismo recomienda llegar con anticipación y portar el DNI físico en cualquiera de sus versiones, azul tradicional, electrónico o incluso el DNI amarillo para jóvenes que hayan cumplido la mayoría de edad hasta el 12 de abril. La normativa permite sufragar con DNI vencido, siempre que los datos y la fotografía sean legibles.

No se aceptan pasaporte, carné de extranjería, partida de nacimiento, fotocopias, constancias ni otros documentos supletorios. El C4 y otros certificados no habilitan el voto. Si el documento está dañado y la información resulta ilegible, la autoridad de mesa podrá inhabilitar el sufragio.

Padrón electoral se cierra el 7 de abril: RENIEC define fecha para elecciones regionales y municipales
(Foto: Andina)

Restricciones

Las restricciones establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) incluyen la prohibición de difundir encuestas electorales desde el lunes 6 de abril, con multas de hasta S/550,000 para los infractores.

Desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril, quedan suspendidas las reuniones y manifestaciones políticas, mientras que, desde el sábado 11, se aplica la ley seca, que prohíbe la venta y consumo público de bebidas alcohólicas, con sanciones que incluyen multas mínimas de S/3,390 y hasta seis meses de prisión.

Durante el día de votación, tampoco están permitidos espectáculos públicos, funciones teatrales o cinematográficas, ni reuniones en un radio menor de 100 metros de los locales de sufragio.

El JNE también recuerda que no se puede ingresar al centro de votación con símbolos partidarios, celulares o cámaras, ni fotografiar la cédula de votación.

aviso de Ley seca en local de venta de bebidas alcohólicas
Los ciudadanos no están impedidos de tomar bebidas alcohólicas durante las elecciones, pero la Ley seca impide que se vendan productos. - Crédito Andina

Consulta tu local de votación

  • Ingresa a la plataforma oficial de la ONPE para consultar tus datos electorales en https://consultaelectoral.onpe.gob.pe/ desde cualquier computadora, tablet o teléfono móvil.
  • Escribe tu número de DNI en el campo solicitado y selecciona la opción “Consultar”.
  • Verifica la información que aparecerá en la pantalla: tus nombres y apellidos, el distrito de residencia registrado en el documento y los datos completos de tu local de sufragio, como:
    • Nombre del establecimiento (colegio, instituto, universidad, etc.)
    • Dirección precisa y referencia geográfica
    • Número de mesa asignada
    • Número de orden en la lista de electores
    • Pabellón, piso y aula correspondiente (si aplica)
    • Indicación si eres miembro de mesa, titular o suplente
    • Opciones para visualizar el mapa del local y descargar el croquis
  • Guarda o imprime esta información: realiza una captura de pantalla, descarga el croquis o imprime los datos para tenerlos a mano el día de la elección, especialmente si no contarás con acceso a internet en el local de votación.

¿Hasta qué edad es obligatorio el voto?

De acuerdo con la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de Elecciones, el voto es obligatorio para todos los ciudadanos peruanos, sin distinción de residencia, entre los 18 y los 70 años.

Quienes cumplan 18 años hasta el mismo día de los comicios también están habilitados para sufragar, lo que, según estimaciones oficiales, representa alrededor de 300 mil nuevos electores.

Para los mayores de 70 años, el sufragio se convierte en un derecho opcional: pueden votar si así lo desean, pero no están obligados a hacerlo ni son sancionados en caso de abstenerse.

Otras dudas antes de ir a votar

  • Los miembros de mesa deben presentarse a las 6:00 a.m. y firmar la hoja de asistencia, con una multa de S/275 en caso de inasistencia injustificada.
  • Personas con movilidad reducida pueden solicitar apoyo para trasladar la mesa y emitir el voto en módulos temporales.
  • No se permite ingresar con prendas, accesorios o materiales alusivos a partidos políticos.
  • La ONPE provee los útiles para marcar la cédula, y está prohibido el uso de celulares, cámaras o cualquier dispositivo de grabación en la cabina de votación.
  • La confidencialidad y el secreto del voto son prioritarios, según la normativa electoral vigente.

Temas Relacionados

Elecciones 2026ONPEReniecJNEperu-noticiasElecciones Perú 2026

Más Noticias

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Hoy, domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos están llamados a elegir presidente, senadores, diputados y representantes al Parlamento Andino, en un proceso marcado por el regreso a la bicameralidad y una cédula de sufragio sin precedentes. Sigue aquí los detalles y pormenores de una jornada histórica para la democracia peruana

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Kábala hoy: estos son los números ganadores del 11 de abril

La Kábala lleva a cabo tres sorteos a la semana, todos los martes, jueves y sábado, después de las 20:30 horas. Averigüe si fue el afortunado ganador del premio mayor

Kábala hoy: estos son los números ganadores del 11 de abril

Elecciones generales 2026: Presidente José María Balcázar votará en Chiclayo y podría recibir resultados desde esa ciudad

El presidente José María Balcázar ya se encuentra en Chiclayo para cumplir con su deber cívico. Desde Presidencia indicaron que podría recibir los primeros resultados en la misma ciudad

Elecciones generales 2026: Presidente José María Balcázar votará en Chiclayo y podría recibir resultados desde esa ciudad

Elecciones 2026: reportan falta de resguardo policial en San Marcos previo a recibir a más de 29 mil electores

Equipos de la ONPE confirmaron la ausencia de personal policial en los accesos. Se exhortó a las autoridades a enviar seguridad para evitar incidentes durante la madrugada

Elecciones 2026: reportan falta de resguardo policial en San Marcos previo a recibir a más de 29 mil electores

Elecciones Perú 2026: Panorama de las votaciones en Asia, Oceanía, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y otros países del mundo

El embajador Pedro Bravo Carranza informó que las primeras mesas se instalaron sin inconvenientes en Nueva Zelanda y Australia. Connacionales acudieron a votar incluso bajo alerta de ciclón, destacando su compromiso con el país

Elecciones Perú 2026: Panorama de las votaciones en Asia, Oceanía, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y otros países del mundo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Elecciones Perú 2026 EN VIVO HOY: últimas noticias de las votaciones e incidencias de este 12 de abril

Elecciones generales 2026: Presidente José María Balcázar votará en Chiclayo y podría recibir resultados desde esa ciudad

Elecciones 2026: reportan falta de resguardo policial en San Marcos previo a recibir a más de 29 mil electores

Elecciones Perú 2026: Panorama de las votaciones en Asia, Oceanía, Estados Unidos, Argentina, Bolivia y otros países del mundo

Peruanos en el extranjero ya participan en Elecciones 2026: las ciudades con más votantes que podrían definir la contienda

ENTRETENIMIENTO

Melissa Klug celebra su eliminación de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados

Melissa Klug celebra su eliminación de ‘La Granja VIP Perú’: Mónica Torres y Pablo Heredia fueron los más votados

Pati Lorena revela que tiene video de Sheyla Rojas con famoso personaje de la farándula

Hoy gala de eliminación en ‘La Granja VIP Perú’: Cómo votar, link oficial y quiénes podrían irse del reality

Isabel Pantoja sorprendió a Lita Pezo con emotiva llamada en vivo en ‘Yo Soy’: “Te invito a que cantes conmigo”

Lucía de la Cruz reaparece en programa de Magaly Medina luego de superar grave estado de salud

DEPORTES

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Antonio Spinelli ratifica la localía de la selección peruana femenina en Cusco tras dos victorias en casa: “Se juega donde se vive”

Perú será sede de la Red Bull Batalla 2027: Almendrades tendrá su revancha contra El Menor en su casa

Perú venció a Venezuela en la Billie Jean King Cup y cumple su objetivo de mantener la categoría en la Zona Americana I

Liga Peruana de Vóley 2025/2026: ¿Por qué no se juegan la final y el partido por tercer lugar este fin de semana?

Peruano Almendrades sorprende al eliminar a Chuty y avanzar a semifinales de la Red Bull Batalla 2026