Así funcionará el nuevo Congreso desde julio de 2026: bicameralidad redefine roles entre diputados y senadores en el sistema legislativo

FOTO DE ARCHIVO-Perú retomará el sistema bicameral desde el 28 de julio de 2026 tras más de 30 años.. REUTERS/Angela Ponce

El país se encamina hacia un proceso electoral que redefinirá la estructura del poder legislativo. La convocatoria a las Elecciones Generales de 2026 no solo implica la elección de nuevas autoridades, también introduce un cambio institucional que modifica la forma en que se elaboran y aprueban las leyes.

El retorno a un Congreso dividido en dos cámaras plantea una dinámica distinta en la toma de decisiones. Este esquema, ausente durante más de tres décadas, reorganiza funciones, espacios y procedimientos dentro del Parlamento. La medida responde a la intención de establecer un sistema con mayor revisión normativa y control político.

A partir del 28 de julio de 2026, el nuevo Congreso iniciará funciones con una distribución que separa el trabajo legislativo en dos niveles. Esta configuración implica cambios tanto en la infraestructura como en la operatividad interna del Parlamento, según la información difundida por Latina Noticias.

Un Congreso dividido en dos cámaras

Pleno del Congreso inició con baja presencia parlamentaria. | Congreso

El nuevo modelo legislativo estará compuesto por 190 parlamentarios: 130 diputados y 60 senadores. Cada grupo asumirá funciones específicas dentro del proceso de formación de leyes. La Cámara de Diputados tendrá a su cargo el inicio del trabajo legislativo, mientras que el Senado cumplirá un rol de revisión.

Las propuestas de ley se originarán en la Cámara de Diputados. En ese espacio se debatirán iniciativas, se aprobarán proyectos y se discutirán también mociones de control político. Luego de esta etapa, los textos pasarán al Senado, donde se evaluará su contenido antes de una eventual aprobación final.

Según el material informativo, este sistema busca introducir una segunda instancia de análisis que permita revisar con mayor detalle las normas. La intención es reducir errores y fortalecer la calidad de las decisiones legislativas.

Nuevos espacios y restricciones en el Senado

ARCHIVO - Legisladores sentados en el Congreso en espera de la llegada de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Lima, Perú, el 28 de julio de 2023. El Congreso unicameral de Perú aprobó el miércoles 6 de marzo de 2024 el retorno para 2026 de un Parlamento que funcionará con una Cámara de Diputados y un Senado, tal como funcionaba hasta 1993. (Aldair Mejía/Pool de foto vía AP Archivo)

El Senado funcionará en una sala distinta dentro del Congreso, en el lugar que antes ocupaba la sala Raúl Porras Barrenechea. Este espacio tendrá acceso restringido. Solo ingresará personal autorizado, sin presencia directa de público ni de prensa.

Las sesiones se transmitirán mediante cámaras robóticas, lo que marca una diferencia frente al esquema actual. La conducción recaerá en una Mesa Directiva compuesta por un presidente y tres vicepresidentes, con posibilidad de ampliar ese número.

En cuanto al trabajo interno, el Senado contará con siete comisiones ordinarias. Cada una abarcará varios sectores. Por ejemplo, una comisión podrá incluir economía, medio ambiente y defensa del consumidor. Otra agrupará salud, educación, cultura, mujer y desarrollo social.

Además, se establecerán comisiones específicas como ética, inteligencia y procedimientos especiales. Estas instancias evaluarán aspectos particulares del funcionamiento parlamentario.

Diputados

La Cámara de Diputados operará en el hemiciclo principal del Congreso. En ese espacio se concentrará el debate político y la elaboración inicial de leyes. Este grupo contará con catorce comisiones ordinarias, número menor al actual, lo que obligará a combinar temas en cada comisión.

Entre sus funciones destaca la presentación de proyectos de ley, el debate legislativo y la aprobación de normas. También tendrá un papel central en el control al Poder Ejecutivo. Podrá interpelar y censurar a ministros, además de realizar labores de fiscalización.

Solo en casos de interpelación y censura, la decisión final recaerá en esta cámara, lo que refuerza su peso en el equilibrio político.

Cambios en votación y organización parlamentaria

Ministro Aldo Prieto comparece ante un pleno con baja asistencia. | Congreso

El nuevo Congreso incorporará herramientas tecnológicas en su funcionamiento. Cada escaño contará con tablets para el registro de asistencia y votación. También se habilitarán dispositivos móviles para sesiones remotas, lo que permitirá mayor flexibilidad en el desarrollo de debates.

Otro cambio relevante se relaciona con la organización de bancadas. Los parlamentarios que decidan abandonar su grupo tendrán opciones limitadas. Podrán integrarse a un grupo mixto, con menores atribuciones, o cambiar de bancada una sola vez durante todo su periodo.

En ese caso, no podrán postular a la Mesa Directiva durante un tiempo determinado y deberán renunciar al partido político de origen. Esta medida busca reducir el cambio constante de agrupaciones dentro del Congreso.

Requisitos y representación

Para postular a la Cámara de Diputados, la Constitución establece condiciones específicas. El candidato debe ser peruano de nacimiento, tener al menos 25 años y contar con derecho a voto. La elección se realizará por circunscripciones electorales, lo que busca garantizar representación territorial.

En contraste, los senadores asumirán un rol más enfocado en la revisión técnica de las leyes. Esta diferencia define la lógica del sistema bicameral, donde una cámara propone y la otra evalúa.

El proceso electoral del 12 de abril de 2026 definirá a los representantes que integrarán este nuevo esquema. La instalación del Congreso coincidirá con el inicio del próximo gobierno, lo que marcará el inicio de una etapa distinta en la política nacional.