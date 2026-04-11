Perú

Jefe de la ONPE confirma que no hay problema en que electores lleven ayuda memoria para votar

Piero Corvetto considera razonable que la ciudadanía vaya a votar con un papel para recordar el número de su candidato al Senado o Cámara de Diputados de su preferencia

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Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo
Piero Corvetto, head of the National Office of Electoral Processes (ONPE) speaks at a press conference, ahead of the April 12 general election, in Lima, Peru, April 10, 2026. REUTERS/Manuel Orbegozo

El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, confirmó que la ciudadanía podrá llevar un ayuda memoria a su local de votación este domingo 12 de abril.

En entrevista con RPP Noticias, Corvetto sostuvo que no habrá problema en que los electores acudan a votar portando un papel con el nombre y número de su candidato al Senado o la Cámara de Diputados.

“Es un recordaris, son 5 elecciones, son 7 votos preferenciales, son 12 marcas. ¿Cómo podemos pedirle la ciudadanía que se grabe 7 números diferentes? Podrían ser más que un número telefónico. Es como si uno tuviera en la cabeza su número de cuenta bancaria. Si uno ha decidido votar preferencial, lleve su papel“, declaró.

Este domingo los electores podrán hacer uso de 7 votos preferenciales: 3 votos para Senado (dos de distrito único nacional y uno de distrito múltiple), dos para Cámara de Diputados y dos para el Parlamento Andino.

En una jornada electoral, personas en Perú buscan su mesa de votación en carteles. Hay ánforas de la ONPE en primer plano y un oficial señalando. Bandera de Perú al fondo.
Cientos de votantes peruanos revisan el padrón electoral en el exterior de un local de votación, mientras personal de la ONPE los orienta y las ánforas de sufragio esperan en primer plano, bajo la bandera de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estas conductas están prohibidas al votar

Las restricciones impuestas por la ONPE para las elecciones generales de Perú en 2026 buscan salvaguardar la integridad y confidencialidad del voto en los locales electorales. Entre las disposiciones más estrictas se encuentra la prohibición de ingresar a la cámara secreta con celulares, cámaras, equipos de video o cualquier dispositivo que permita registrar imágenes. Esta medida pretende blindar la privacidad del sufragio y evitar la coacción o el control indebido del voto.

Además, está vetado el acceso con símbolos, carteles, prendas o accesorios partidarios. Ningún objeto que haga referencia a partidos, candidatos o movimientos puede portarse dentro del local electoral. La disposición incluye desde camisetas hasta folletos, garantizando la neutralidad y el respeto entre los electores, quienes deben desenvolverse en un entorno libre de influencias externas.

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A tener en cuenta al momento de votar

Antes de acudir a votar, cada ciudadano debe verificar el local asignado a través de la plataforma digital de la ONPE. El único documento válido para sufragar es el DNI, por lo que su olvido puede impedir la participación. Al llegar al centro de votación, el elector identificará su mesa revisando los croquis y carteles dispuestos en el lugar.

El procedimiento establece que, tras identificarse y recibir la cédula de votación, el votante debe dirigirse directamente a la cámara secreta. Allí marcará sus opciones de preferencia, doblará la boleta y la depositará en el ánfora correspondiente. La última etapa consiste en firmar y dejar la huella digital en la lista de electores, recoger el DNI y constatar que la participación haya quedado registrada en el sistema.

La jornada electoral transcurrirá desde las 7:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. Durante todo este intervalo, los votantes tendrán la obligación de cumplir las normas de conducta y las restricciones impuestas para garantizar la transparencia y el orden del proceso.

No se permite usar celulares, cámaras ni equipos de grabación, tampoco con símbolos partidarios ni solicitar ayuda a otros electores para marcar la boleta. Solo el personal de la ONPE puede atender dudas, y el secreto del voto debe preservarse en todo momento.

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