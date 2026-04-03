¿A qué hora empieza la Ley Seca en Perú? El calendario de prohibiciones para las Elecciones 2026

La ley seca será aplicada en todo el país como parte de las medidas oficiales para garantizar el orden durante las Elecciones Generales 2026 en Perú. (Composición: Infobae Perú)

Las Elecciones Generales 2026 en Perú se realizarán el domingo 12 de abril y marcarán una jornada decisiva para definir al próximo presidente, vicepresidentes, senadores, diputados y representantes ante el Parlamento Andino para el periodo 2026-2031. Como en cada proceso electoral, se activan normas especiales para garantizar el orden público, entre ellas la ley seca, una de las medidas más consultadas por los ciudadanos.

Este proceso implica modificaciones en el sistema electoral: el país volverá a un sistema bicameral después de varios años. Se elegirán 190 congresistas entre Senado y Cámara de Diputados, distribuidos en 27 distritos electorales. Además de la elección presidencial y congresal, la jornada presentará una cédula electoral de gran tamaño y una cantidad considerable de candidatos. Por ello, las autoridades han reforzado las campañas informativas y recordado las reglas que regirán antes, durante y después de la votación, especialmente la aplicación de la ley seca en todo el país.

Más de 27 millones votarán el 12 de abril: este será el horario para sufragar en 2026. (Foto: Agencia Andina)

¿Cuándo inicia y cuándo termina la ley seca en Perú?

De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859, Artículo 351), la ley seca entra en vigencia desde las 8:00 del día anterior a la votación hasta las 8:00 del día siguiente. Para las Elecciones 2026, esto significa que comenzará a las 8:00 del sábado 11 de abril y finalizará a las 8:00 del lunes 13 de abril.

Durante este periodo —que abarca aproximadamente 48 horas— queda prohibido el expendio de bebidas alcohólicas de cualquier tipo, y se ordena el cierre de todos los establecimientos dedicados exclusivamente a esta actividad. La vulneración de esta norma puede generar multas superiores a S/ 2.790, así como la clausura temporal del local que incumpla la ley. Tanto consumidores como comerciantes pueden ser sancionados.

La medida busca evitar altercados, garantizar la seguridad ciudadana y asegurar que los ciudadanos lleguen en plenas facultades a ejercer su derecho al voto.

Elecciones 2026: ONPE inicia entrenamiento virtual para garantizar correcto proceso de votación. (Foto: Agencia Andina)

¿Qué actividades están prohibidas durante las elecciones?

Además de la ley seca, el proceso electoral peruano contempla otras restricciones establecidas para proteger el desarrollo de la jornada electoral. Varias se aplican desde el día previo a la elección y otras durante el horario de votación.

Entre las principales prohibiciones figuran:

No se permiten espectáculos públicos, funciones teatrales o cinematográficas durante el horario de votación.

Los oficios religiosos deben adecuarse para no interferir con el proceso.

Está prohibido portar armas desde un día antes y hasta un día después de la elección.

Miembros de las fuerzas armadas en retiro no pueden participar en actos políticos vistiendo uniforme.

Las figuras religiosas no pueden intervenir en actividades políticas portando vestimenta clerical.

No se puede interferir en los servicios de mensajería oficial relacionados con el proceso electoral.

No pueden realizarse reuniones dentro de 100 metros de una mesa de sufragio.

Las reuniones públicas deben avisarse con 48 horas de anticipación y no pueden realizarse cerca de cuarteles o locales de otros partidos.

Historia de la ley seca en Perú

La ley seca en Perú se aplica desde la promulgación de la Ley Orgánica de Elecciones en 1995, específicamente bajo el artículo 351, aunque la restricción del consumo de alcohol durante procesos electorales tiene antecedentes en normativas previas de mediados del siglo XX. Originalmente, la prohibición era mucho más estricta y duraba 60 horas (desde 24 horas antes hasta 12 horas después del cierre de mesas), pero en años recientes el Congreso modificó los plazos para reducir el impacto económico en el sector comercial y turístico. Actualmente, el marco legal vigente permite que la restricción comience recién a las 8:00 de la mañana del sábado previo a los comicios, manteniendo el espíritu de asegurar la sobriedad y el orden público durante el sufragio.

A pesar de diversos esfuerzos legislativos presentados en el Congreso peruano para eliminar o reducir la Ley Seca, estos intentos han fracasado principalmente por la resistencia de los organismos electorales y el Ministerio del Interior, quienes sostienen que la medida es indispensable para el control del orden público. Las iniciativas, impulsadas mayoritariamente por bancadas liberales que argumentan una afectación innecesaria al sector gastronómico y turístico, no han logrado prosperar debido al temor político de que incidentes aislados bajo efectos del alcohol empañen la legitimidad de las jornadas de votación.

¿Por qué resulta difícil para los peruanos votar por el Senado en 2026?

El retorno del sistema bicameral ha generado cierta dificultad entre los votantes. Según la empresa encuestadora Datum Internacional, ocho de cada 10 peruanos no sabe aún cómo votar para el Senado, lo que demuestra la necesidad de información adicional para este componente del proceso.

La ubicación de los partidos en la cédula electoral puede influir en el voto, según advierte el especialista José Manuel Villalobos. Composición: Infobae Perú

Las principales dificultades se vinculan con la complejidad de la cédula más grande en la historia del país, que incluirá tres procesos en una sola hoja: la elección presidencial, la del Senado y la de la Cámara de Diputados. Esto puede incrementar la posibilidad de error si no se comprenden bien las instrucciones. Además, muchos electores no están familiarizados con las funciones diferenciadas de cada cámara ni con las reglas específicas para evitar que su voto sea declarado nulo.

A ello se suma la reorganización territorial para la elección de senadores, con 27 distritos electorales: uno por cada región, más Lima Metropolitana —que elegirá a cuatro— y el distrito de peruanos en el extranjero. Cada elector debe marcar en la tercera columna de la cédula el símbolo del partido de su preferencia, asegurándose de no salir del recuadro; opcionalmente, puede colocar el número de un candidato del mismo partido como voto preferencial.