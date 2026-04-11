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Elecciones en Perú 2026: qué está prohibido hacer este domingo 12 de abril durante la jornada electoral

Las restricciones incluyen límites a la propaganda, encuestas y actividades públicas durante los días previos

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El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido una serie de restricciones para las Elecciones Generales 2026 en Perú. Conoce cuáles son las prohibiciones sobre propaganda política, reuniones, publicación de encuestas y la famosa 'ley seca', así como las severas sanciones por incumplimiento.

A pocas horas de las elecciones generales del 12 de abril de 2026, el país se prepara para una de las jornadas electorales más importantes de los últimos años, en la que más de 24 millones de peruanos están habilitados para elegir a sus próximas autoridades nacionales. Con el objetivo de garantizar el orden y la transparencia del proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha dispuesto una serie de restricciones y sanciones que rigen antes y durante la jornada de votación, medidas que buscan evitar incidentes y asegurar el cumplimiento de la ley electoral en todo el territorio nacional.

Las autoridades han recordado que el incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear multas económicas significativas e incluso penas de prisión. Las restricciones abarcan desde la divulgación de encuestas hasta la prohibición de reuniones públicas y venta de bebidas alcohólicas, con el fin de preservar la neutralidad y la seguridad mientras se desarrolla el proceso electoral.

JNE cuestiona al MEF y demanda financiamiento oportuno para organizar elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)
JNE cuestiona al MEF y demanda financiamiento oportuno para organizar elecciones. (Foto composición: Infobae Perú/Agencia Andina)

¿Qué está prohibido hacer este domingo 12 de abril?

El JNE dispuso que, a partir del lunes 6 de abril, queda prohibida la publicación de encuestas de intención de voto, sean estas difundidas en medios de comunicación, redes sociales o cualquier plataforma pública. La infracción de esta norma conlleva multas que oscilan entre 50, 5.000 y 550.000 mil soles.

Además, el viernes 10 de abril marca el inicio de la veda para reuniones y manifestaciones políticas, cuya realización puede ser sancionada con hasta dos años de prisión, según el Código Penal electoral.

Desde las 00:00 horas del sábado 11 de abril, toda propaganda política—ya sea por medios impresos, radiales, televisivos o en espacios públicos—queda suspendida hasta el cierre de la jornada electoral. La violación de esta disposición también está penada con cárcel, en caso de reincidencia o gravedad de la infracción.

Otra medida clave es la ley seca, que inicia el sábado 11 a las 8:00 a.m. y se extiende hasta el lunes 13 a la misma hora: la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante este periodo está prohibida y su incumplimiento puede derivar en multas y hasta seis meses de prisión para los responsables.

Durante el domingo 12 de abril, día central de la votación, no se permitirá la realización de espectáculos públicos, reuniones sociales o actividades de cualquier índole en un radio menor a 100 metros de los centros de votación. Esta restricción busca evitar aglomeraciones y preservar la seguridad de los electores y miembros de mesa.

Las fuerzas del orden y las autoridades electorales serán las encargadas de supervisar el cumplimiento de estas medidas, imponiendo sanciones inmediatas ante cualquier infracción.

La estricta aplicación de estas restricciones subraya el compromiso del sistema electoral peruano con la legalidad y la transparencia, garantizando que la jornada del 12 de abril transcurra en un ambiente de orden y respeto a las normas establecidas.

El JNE exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a respetar las disposiciones y contribuir activamente al desarrollo pacífico de las elecciones generales de 2026.

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