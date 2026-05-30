Universitario definió el futuro del ‘Tunche’ Rivera: el club que sería prestado en el Torneo Clausura 2026

El futuro de José Rivera está en incertidumbre tras la polémica que protagonizó con la camiseta de Universitario de Deportes. El ‘Tunche’ no viene siendo considerado por Héctor Cúper y todo hace indicar que partirá de Ate para el Torneo Clausura 2026.
Se conoció que el jugador y la administración se reunieron para llegar a solucionar su tema contractual. Según Gustavo Peralta, los ‘cremas’ están dispuestos a prestarlo debido a que tiene contrato vigente hasta fin de año, pero no un club directo como Alianza Lima, Sporting Cristal o Melgar.
Ante esa medida, se reveló que Universitario tendría un plan para definir el presente de Rivera e incluso ya estaría negociando con la institución que sería el próximo destino del atacante.
“Claramente, la ‘U’ ya no quiere contar con el Tunche Rivera. Ahora, me cuentan también que la ‘U’ habría hablado con Alianza Atlético para que el Tunche se vaya a Sullana. Bajo qué condición es lo que hay que averiguar, porque a él le quedan seis meses de contrato”, informó Mauricio Loret de Mola en el programa ‘Mano a mano’.
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Además, el periodista deportivo precisó que ni el manager de José, Narciso Algamis, ni el delantero saben de la determinación que habría tomado el cuadro de Ate.
“Ahora, ante esta información que me dieron, entiendo que el empresario ni el ‘Tunche’ tienen idea de este plan que tiene la ‘U’ para que se vaya a Sullana. La ‘U’ no quiere bajo ningún modo que el jugador se vaya a un equipo que vaya a competir por el título”, añadió el comunicador.
El delantero de la 'U' se pronunció sobre el duro momento que vive luego de su error. (Enfocados)
Las condiciones de Universitario para dejar libre al ‘Tunche’ Rivera
La reciente controversia sobre la camiseta de Universitario de Deportes ha dejado a José Rivera fuera de las convocatorias durante tres partidos consecutivos. Ante este escenario, el ‘Tunche’ solicitó una reunión con la directiva del club para esclarecer su situación y definir los próximos pasos respecto a su continuidad en Ate.
Según informó Gustavo Peralta, la administración de Universitario tiene previsto transmitirle a Rivera que “contamos contigo, estás en nuestros planes, queremos usarte”. El periodista precisó que hasta el momento, Héctor Cúper no ha podido incluirlo en el equipo porque el propio Rivera indicó que atraviesa una lesión y aún no ha retomado las prácticas. No obstante, la directiva reiterará al comando técnico su intención de que el ‘Tunche’ se mantenga como parte del plantel.
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En caso de que el atacante insista en desvincularse, la administración no considerará bajo ningún concepto la posibilidad de que se incorpore a un rival directo, como Alianza Lima, Sporting Cristal o Melgar. “Si él se quiere ir y si es esa postura, habrá condiciones económicas que tendrá que cumplir, pero no a ningún rival directo”, remarcó Peralta.
El duro momento que vive el ‘Tunche’ Rivera tras polémica con Universitario
José Rivera relató cómo el episodio reciente que vivió en Universitario de Deportes impactó profundamente en su vida personal y familiar. Tras el error cometido, tanto él como su esposa, Isabel, han sido blanco de insultos y amenazas persistentes, situación que ha deteriorado la salud de su pareja.
“A mi esposa ya la vienen atacando, quizás porque me casé. El Tunche ya no está metiendo goles. Insultos, tras insultos, insultos. Isabel se enfermó. No les puedo decir qué es, pero es algo muy complicado que nos tocó pasar en la vida”, compartió Rivera durante una entrevista en el programa ‘Enfocados’.
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La revelación del ‘Tunche’ sobre los insultos y amenazas recibidos provocó una inmediata reacción en Jefferson Farfán, quien no ocultó su indignación ante la situación que atraviesa el delantero.
“Es bueno que lo sepan para que vean lo que los futbolistas a veces pasan fuera del campo. Ahora están escuchando todo lo que él viene pasando. Y los hinchas de la ‘U’, los dirigentes, las personas que manejan Universitario no saben. Por eso hay que ir, sentarse con él, sentarse con la familia, qué está pasando, el psicólogo. Eso pasa mucho en Europa, de saber qué es lo que pasa con el futbolista del club.¿Ustedes creen que una persona que viene haciendo lo que viene haciendo el Tunche comete un error y lo quieren sepultar?“, apuntó la ‘Foquita’.
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