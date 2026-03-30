Perú

Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

El último sondeo de Datum muestra a la lideresa de Fuerza Popular en primer lugar en la carrera presidencial, mientras Carlos Álvarez asciende al tercer puesto tras la primera ronda de debates

Guardar
keiko fujimori y carlos alvarez
El humorista y candidato presidencial Carlos Álvarez, de País Para Todos, subió al tercer puesto en las preferencias electorales con 6,9 %

El cómico Carlos Álvarez, candidato presidencial de País Para Todos, avanzó hasta el tercer lugar en las preferencias electorales, superando a Alfonso López Chau y Jorge Nieto, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, mantiene el liderazgo, según la última encuesta de Datum Internacional publicada este domingo por Cuarto Poder.

El sondeo, elaborado entre el 25 y 27 de marzo tras la primera ronda de debates televisados, contempló 2.000 entrevistas presenciales a nivel nacional y presenta un margen de error de ±2,2%.

La hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000) lidera la intención de voto con 13 %, seguida por Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien obtiene 11,7 %.

Álvarez, quien fue tendencia por imitar en el debate a César Acuña, ocupa el tercer puesto con 6,9 %, desplazando a Alfonso López Chau de Ahora Nación, quien registra 6,1 %. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, alcanza 5,9 %.

Encuesta
Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, encabeza la intención de voto con 13 % según el sondeo de Datum Internacional, seguida por Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien alcanza 11,7 %

La encuesta también muestra una fragmentación de preferencias: Roberto Sánchez de Juntos por el Perú suma 4,9 %, César Acuña de Alianza para el Progreso figura con 4 % y Ricardo Belmont de Partido Cívico OBRAS obtiene 2,9 %.

Más abajo aparecen Yonhy Lescano de Cooperación Popular con 2,5 % y Wolfgang Grozo de Integridad Democrática con 2,1 %. José Luna Gálvez de Podemos Perú comparte el mismo 2,1 %. Fernando Olivera de Frente de la Esperanza logra 1,7 %.

Datum señala que 12,3 % de los consultados se inclina por otras candidaturas, mientras que las opciones ninguno, blanco o viciado suman 12,2 %. El grupo indeciso representa 11,7 %.

La ficha técnica indica que el estudio abarcó zonas urbanas y rurales en todo el país, incluyendo personas de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza del sondeo alcanza 95 %.

El sondeo coincide con otro elaborado por Ipsos y difundido por el diario Perú21, donde Fujimori conserva la ventaja con 11 % de intención de voto para los comicios del 12 de abril. En ese informe, López Aliaga desciende a 9 % y Álvarez asciende a 7 %.

Un 12,2 % de los encuestados opta por ninguno, voto en blanco o viciado, mientras que el grupo de indecisos representa 11,7 %. Un 12,3 % prefiere otras candidaturas
Un 12,2 % de los encuestados opta por ninguno, voto en blanco o viciado, mientras que el grupo de indecisos representa 11,7 %. Un 12,3 % prefiere otras candidaturas

La muestra contempló 1.212 entrevistas realizadas entre el 26 y el 27 de marzo. El margen de error es de 2,8 % y el nivel de confianza alcanza 95 %.

Incidente

Fujimori protagonizó el último miércoles uno de los momentos más comentados del debate al anunciar que iba a “ghostear” (ignorar) a Mesías Guevara, uno de sus adversarios en las elecciones, quien contestó con una “papeada” (ganar de forma contundente).

Guevara, aspirante del Partido Morado, abrió su participación responsabilizando al fujimorismo por la situación actual del país, donde la inseguridad y el crimen organizado se han convertido en la principal preocupación de la ciudadanía.

Señaló que el poder que la candidata ha ejercido en el Congreso durante los últimos años permitió la aprobación de las llamadas “leyes procrimen”, normas impulsadas supuestamente para enfrentar la criminalidad, pero que produjeron el efecto opuesto.

Fujimori replicó a Guevara que “son muchos años de insultos” recibidos y “la verdad es que me sorprende que no tenga nada nuevo, y como me dirían los jóvenes, a usted lo voy a ‘ghostear’ (ignorar o ningunear)”, dijo.

“Invocando a los jóvenes, si ella dice que me va a ‘ghostear’, yo le digo que la voy a ‘papear’ (término surgido de un meme que hace alusión a ganar de manera aplastante)”, respondió el político.

Temas Relacionados

Carlos Álvarezperu-politicaAlfonso López ChauKeiko Fujimori

Más Noticias

El espectacular asalto en la Costa Verde revela vínculos con la familia minera Cueva Yaya , según PNP

El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, dijo a La República que la camioneta implicada en el asalto de ocho kilos de oro pertenece a la familia minera, aunque no han presentado denuncia ni reclamado el metal

El espectacular asalto en la Costa Verde revela vínculos con la familia minera Cueva Yaya , según PNP

Ola de asaltos a farmacias revela banda de mujeres liderada por ‘La Diabla’ que opera con violencia y genera temor en los trabajadores

Trabajadores enfrentan miedo constante y evitan declarar, mientras el sector advierte que la violencia supera el impacto económico

Ola de asaltos a farmacias revela banda de mujeres liderada por ‘La Diabla’ que opera con violencia y genera temor en los trabajadores

ONPE lanza nueva convocatoria con sueldos de S/ 5.000: Paso a paso para postular en Lima, Cusco, Arequipa y más regiones

Las vacantes se distribuyen en diversas regiones del país, con énfasis en apoyo logístico y organización de comicios en zonas estratégicas. La oferta incluye plazas bajo modalidad de locación de servicios, con requisitos específicos por perfil

ONPE lanza nueva convocatoria con sueldos de S/ 5.000: Paso a paso para postular en Lima, Cusco, Arequipa y más regiones

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

La ‘roja’ llega con las ilusiones renovadas después de sacarse de encima a la mundialista Cabo Verde y ahora quiere ratificar su buen momento contra otro oponente que acudirá al certamen veraniego

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: origen, significado y el papel de la OIT en su reconocimiento

Cada 30 de marzo, se celebra el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, una fecha que resalta la lucha por los derechos laborales de millones de mujeres empleadas en el sector doméstico en distintas regiones del mundo.

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: origen, significado y el papel de la OIT en su reconocimiento
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Comisión de Ética evalúa este lunes 30 caso contra Kira Alcarraz por amenaza a periodista

Comisión de Ética evalúa este lunes 30 caso contra Kira Alcarraz por amenaza a periodista

Elecciones 2026 EN VIVO: Actividades de los candidatos Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, Roberto Sánchez y Carlos Álvarez

“Sin esa norma, Odebrecht se habría llevado toda la plata del Perú”: Marisol Pérez Tello defiende DU 003 y arremete contra Katherine Ampuero

Debate Presidencial 2026: Fernando Olivera, Carlos Álvarez y estos 10 candidatos se miden este 30 de marzo

Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

ENTRETENIMIENTO

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al mostrar avanzado embarazo y confirmar que tiene seis meses de gestación

Isabella Ladera y Hugo García sorprenden al mostrar avanzado embarazo y confirmar que tiene seis meses de gestación

El imitador de Frank Sinatra minimiza la polémica y críticas por su audio sobre Gustavo Cerati en 'Yo soy': "No me importa"

Último adiós a Manolo Rojas: actor cómico fue despedido así y sus restos ya descasan en cementerio de Huachipa

El emotivo último adiós a Manolo Rojas: entierro multitudinario y homenajes en Lima y Huaral

Fallece Lucho González: guitarrista peruano que unió a Perú con América Latina es recordado por Fito Páez, Alejandro Lerner y Diego, Torres

DEPORTES

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Dónde ver Chile vs Nueva Zelanda: canal tv online del partido amistoso por fecha FIFA 2026

Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar: origen, significado y el papel de la OIT en su reconocimiento

Partidos de hoy, domingo 29 de marzo de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Universitario vs San Martín 0-3: resumen del triunfo ‘santo’ por semifinales ida de la Liga Peruana de Vóley 2026

Carlos Zambrano y Miguel Trauco negocian su retorno a la Liga 1 2026 con Juan Pablo II bajo estrictas cláusulas disciplinarias