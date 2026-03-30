Carlos Álvarez sube al tercer lugar por encima de Alfonso López Chau y Keiko Fujimori se mantiene primera, confirma encuesta

El humorista y candidato presidencial Carlos Álvarez, de País Para Todos, subió al tercer puesto en las preferencias electorales con 6,9 %

El cómico Carlos Álvarez, candidato presidencial de País Para Todos, avanzó hasta el tercer lugar en las preferencias electorales, superando a Alfonso López Chau y Jorge Nieto, mientras que Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, mantiene el liderazgo, según la última encuesta de Datum Internacional publicada este domingo por Cuarto Poder.

El sondeo, elaborado entre el 25 y 27 de marzo tras la primera ronda de debates televisados, contempló 2.000 entrevistas presenciales a nivel nacional y presenta un margen de error de ±2,2%.

La hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori (1990-2000) lidera la intención de voto con 13 %, seguida por Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien obtiene 11,7 %.

Álvarez, quien fue tendencia por imitar en el debate a César Acuña, ocupa el tercer puesto con 6,9 %, desplazando a Alfonso López Chau de Ahora Nación, quien registra 6,1 %. Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, alcanza 5,9 %.

Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, encabeza la intención de voto con 13 % según el sondeo de Datum Internacional, seguida por Rafael López Aliaga de Renovación Popular, quien alcanza 11,7 %

La encuesta también muestra una fragmentación de preferencias: Roberto Sánchez de Juntos por el Perú suma 4,9 %, César Acuña de Alianza para el Progreso figura con 4 % y Ricardo Belmont de Partido Cívico OBRAS obtiene 2,9 %.

Más abajo aparecen Yonhy Lescano de Cooperación Popular con 2,5 % y Wolfgang Grozo de Integridad Democrática con 2,1 %. José Luna Gálvez de Podemos Perú comparte el mismo 2,1 %. Fernando Olivera de Frente de la Esperanza logra 1,7 %.

Datum señala que 12,3 % de los consultados se inclina por otras candidaturas, mientras que las opciones ninguno, blanco o viciado suman 12,2 %. El grupo indeciso representa 11,7 %.

La ficha técnica indica que el estudio abarcó zonas urbanas y rurales en todo el país, incluyendo personas de 18 a 70 años de todos los niveles socioeconómicos. El nivel de confianza del sondeo alcanza 95 %.

El sondeo coincide con otro elaborado por Ipsos y difundido por el diario Perú21, donde Fujimori conserva la ventaja con 11 % de intención de voto para los comicios del 12 de abril. En ese informe, López Aliaga desciende a 9 % y Álvarez asciende a 7 %.

Un 12,2 % de los encuestados opta por ninguno, voto en blanco o viciado, mientras que el grupo de indecisos representa 11,7 %. Un 12,3 % prefiere otras candidaturas

La muestra contempló 1.212 entrevistas realizadas entre el 26 y el 27 de marzo. El margen de error es de 2,8 % y el nivel de confianza alcanza 95 %.

Incidente

Fujimori protagonizó el último miércoles uno de los momentos más comentados del debate al anunciar que iba a “ghostear” (ignorar) a Mesías Guevara, uno de sus adversarios en las elecciones, quien contestó con una “papeada” (ganar de forma contundente).

Guevara, aspirante del Partido Morado, abrió su participación responsabilizando al fujimorismo por la situación actual del país, donde la inseguridad y el crimen organizado se han convertido en la principal preocupación de la ciudadanía.

Señaló que el poder que la candidata ha ejercido en el Congreso durante los últimos años permitió la aprobación de las llamadas “leyes procrimen”, normas impulsadas supuestamente para enfrentar la criminalidad, pero que produjeron el efecto opuesto.

Fujimori replicó a Guevara que “son muchos años de insultos” recibidos y “la verdad es que me sorprende que no tenga nada nuevo, y como me dirían los jóvenes, a usted lo voy a ‘ghostear’ (ignorar o ningunear)”, dijo.

“Invocando a los jóvenes, si ella dice que me va a ‘ghostear’, yo le digo que la voy a ‘papear’ (término surgido de un meme que hace alusión a ganar de manera aplastante)”, respondió el político.