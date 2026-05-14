Brote de sarampión en Perú: 231 casos confirmados, 115 en sospecha y lo que se sabe del cerco sanitario

La región de Puno enfrenta un grave brote de sarampión, con 231 casos confirmados y 115 sospechosos según la Dirección Regional de Salud. (Infobae)

La región de Puno, ubicada al sur del territorio peruano, enfrenta uno de los mayores brotes de sarampión de los últimos años, con 231 casos confirmados y 115 sospechosos según el reporte oficial de la Dirección Regional de Salud Puno.

A seis semanas del inicio de la alerta, las cifras mantienen en vilo a las autoridades, mientras la alarma se extiende a otras zonas del sur peruano, incluyendo un reciente caso en la ciudad de Arequipa que obligó a activar un cerco epidemiológico en la Universidad Nacional de San Agustín.

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El brote de sarampión en Puno muestra un crecimiento sostenido desde marzo de 2026. La Defensoría del Pueblo ha advertido sobre las deficiencias en la respuesta estatal frente al avance de la enfermedad, señalando que, pese a la emisión de la alerta epidemiológica AE–CDC–N°003–2026 por parte del Ministerio de Salud el 4 de marzo, la propagación no se ha podido contener.

El brote de sarampión iniciado en marzo de 2026 avanza de forma sostenida y mantiene en alerta a las autoridades de salud peruana.

“El brote se expande, los casos se acumulan y la población de Puno sigue expuesta sin una respuesta efectiva por parte de las autoridades del nivel regional y nacional”, advirtió la institución en un reciente comunicado.

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El escenario epidemiológico evidencia que la enfermedad está presente en varios distritos clave: Juliaca concentra la mayoría de casos con 130, seguida por San Miguel con 40, Sandia con 35, Puno con 10 y una decena de otros distritos donde se han reportado entre uno y dos contagios.

Los datos oficiales del 13 de mayo de 2026, divulgados por la Dirección Regional de Salud Puno, confirman también que no se han registrado fallecidos hasta el momento, aunque la cantidad de muestras analizadas asciende a 613 y los casos descartados suman 267.

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La detección de nuevos contagios en Juliaca y Putina Punco acelera la respuesta de las autoridades, que buscan cerrar la brecha de inmunización en la población| Andina

Adolescentes y adultos jóvenes

La expansión del sarampión en Puno ya no se limita exclusivamente a los menores de edad. Según la información recogida por Infobae Perú, la Defensoría del Pueblo ha subrayado que los contagios afectan a un rango etario amplio: de los 215 casos confirmados originalmente, 37 corresponden a niños entre 5 y 9 años, 75 a personas de 10 a 19 años, y 60 a ciudadanos de 20 a 29 años, con registros adicionales en adultos de 30 a 59 años.

Esta distribución, advirtió la Defensoría, revela una brecha en la cobertura de vacunación más allá de la infancia, y confirma que “la enfermedad ya circula entre adultos jóvenes y adultos mayores”.

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En palabras del organismo: “La salud es un derecho fundamental y el sarampión es una enfermedad prevenible por vacunación”, un recordatorio del compromiso estatal frente a emergencias sanitarias.

Recursos y coordinación

La Defensoría del Pueblo ha solicitado la “disposición inmediata de medidas de control epidemiológico, recursos humanos, logísticos y presupuestales” para contener el brote en Puno.

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Casos de sarampión en Puno afectan a distritos como Juliaca, San Miguel, Sandia y Puno, sin reportar fallecidos hasta la fecha.

Además, exige la participación activa del sector educativo, involucrando a las direcciones regionales de educación, unidades de gestión educativa local y autoridades escolares en las acciones sanitarias.

El llamado incluye un pedido enfático a la población para que acuda a los establecimientos de salud y a las brigadas itinerantes, con el objetivo de completar los esquemas de vacunación, mientras se refuerza la coordinación entre autoridades y ciudadanía.

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En Arequipa

El brote de sarampión en el sur del Perú ha traspasado fronteras regionales. En Arequipa, la Gerencia Regional de Salud confirmó un caso positivo en una estudiante de la facultad de Contabilidad de la Universidad Nacional de San Agustín. Se sospecha que la joven contrajo la enfermedad durante una visita a sus familiares en Puno.

Luz Santillana, jefa de epidemiología de la Gerencia Regional de Salud, precisó que la estudiante era la única de su familia sin el esquema de vacunación completo; sus familiares permanecen bajo monitoreo sanitario.

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Frente a esta situación, las autoridades desplegaron un cerco epidemiológico en la vivienda de la estudiante y en la propia facultad, con la aplicación de mil dosis de vacuna contra el sarampión. El primer día se distribuyeron 500 dosis y el resto quedó programado para el día siguiente. Personal sanitario se desplazó al campus universitario para informar a los estudiantes y promover la vacunación.

Riesgo de transmisión

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa advirtió sobre el aumento del riesgo de contagio por la realización de actividades multitudinarias: viajes por comicios, feriados, ferias tradicionales y festividades religiosas, como la visita al santuario de la Virgen de Chapi y el Día de la Madre, suman factores que dificultan el control del brote. Luz Santillana detalló que existen 56.000 menores de 10 años sin protección adecuada frente al sarampión en la región.

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Las autoridades sanitarias recomendaron que los padres autoricen la vacunación de sus hijos o los lleven directamente a los centros de salud. También aconsejaron que cualquier persona con síntomas como secreción nasal o erupciones cutáneas acuda de inmediato a consulta médica.

Brigadas de salud mantienen intervenciones en mercados, ferias y otros puntos considerados de riesgo, con el objetivo de ampliar la cobertura de vacunación y bloquear nuevas cadenas de transmisión.