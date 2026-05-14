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Sismo remeció Lima hoy 14 de mayo: ¿Dónde fue el epicentro, según el IGP?

Un movimiento telúrico se sintió en la mañana de este jueves, según información de Instituto Geofísico del Perú

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Las autoridades confirmaron que no se reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento telúrico - Créditos: Andina.
Las autoridades confirmaron que no se reportaron daños materiales ni personas afectadas tras el movimiento telúrico - Créditos: Andina.

Un sismo de magnitud 3,6 se registró a las 9:19 a. m. del 14 de mayo de 2026, según el reporte oficial del Instituto Geofísico del Perú (IGP). El epicentro se localizó a 32 kilómetros al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, región Lima, a una profundidad de 42 kilómetros. Las coordenadas geográficas informadas corresponden a latitud -12,75 y longitud -76,91.

De acuerdo con el informe del IGP, el movimiento telúrico alcanzó una intensidad de nivel III en Chilca. Este nivel indica que el sismo fue percibido de manera leve por los habitantes, sin generar alarma ni interrupciones en las actividades habituales. Hasta el momento, las autoridades locales y regionales no han reportado daños materiales ni personas afectadas como consecuencia del evento sísmico.

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El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) recomienda mantener la calma y seguir los protocolos de seguridad establecidos ante este tipo de situaciones. Es fundamental identificar riesgos inmediatos y brindar apoyo a personas vulnerables, conforme a lo dispuesto en el plan familiar de emergencia.

El Instituto Geofísico del Perú informó que el temblor alcanzó intensidad III en Chilca, por lo que fue percibido de manera leve y no generó alarma entre los habitantes - Créditos: @igp_peru.
El Instituto Geofísico del Perú informó que el temblor alcanzó intensidad III en Chilca, por lo que fue percibido de manera leve y no generó alarma entre los habitantes - Créditos: @igp_peru.

La entidad también aconseja mantenerse alejado de ventanas y objetos que puedan caer durante un temblor, así como conocer las zonas seguras dentro de la vivienda, como áreas próximas a columnas estructurales o junto a la caja del ascensor si la evacuación no resulta posible.

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Además, Indeci enfatiza la importancia de contar con una mochila de emergencia con artículos básicos y participar en los simulacros organizados por las autoridades competentes.

El Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica a nivel mundial. Por ello, el monitoreo continuo realizado por el IGP y la observancia de las recomendaciones de Indeci resultan esenciales para una preparación y respuesta adecuadas ante posibles emergencias.

Un sismo de magnitud 3,6 se registró el 14 de mayo de 2026 a las 9:19 a. m., con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima, y a una profundidad de 42 kilómetros - Créditos: EFE.
Un sismo de magnitud 3,6 se registró el 14 de mayo de 2026 a las 9:19 a. m., con epicentro a 32 kilómetros al suroeste de Chilca, Cañete, en Lima, y a una profundidad de 42 kilómetros - Créditos: EFE.

¿Qué hacer antes, durante y después de un sismo?

  • Antes del sismo:
    • Identifica zonas seguras y áreas estructuralmente sólidas en el hogar para resguardarte ante emergencias.
    • Prepara una mochila con suministros básicos y documentos importantes para enfrentar situaciones urgentes.
    • Participa en ejercicios de simulacro promovidos por la comunidad local.
    • Enseña a los niños del hogar las acciones correctas y las medidas de autoprotección ante un sismo.
    • Solicita asesoría profesional para evaluar la resistencia de la vivienda y realizar refuerzos si el diagnóstico lo indica.
    • Coordina con autoridades para mejorar planes de evacuación, reconocer puntos de riesgo y fortalecer la colaboración con la sociedad civil.
  • Durante el sismo:
    • Mantén la calma, evitando que el miedo afecte la toma de decisiones.
    • Aléjate de ventanas y objetos susceptibles a caídas o roturas.
    • Si la evacuación no resulta posible, busca protección en un sitio seguro dentro del edificio.
    • Evita realizar llamadas para no saturar las líneas telefónicas; prioriza el envío de mensajes escritos.
    • No utilices ascensores durante el evento.
  • Después del sismo:
    • Verifica la existencia de fugas de gas para prevenir accidentes posteriores.
    • Contacta a servicios de emergencia, como Bomberos (116), Cruz Roja ((01) 2660481) o SAMU (106), en caso de requerir asistencia.
    • Auxilia a personas heridas o con requerimientos especiales tras el movimiento sísmico.
    • Permanece atento a posibles réplicas y mantente lejos de construcciones afectadas.
    • Si te encuentras en una zona costera, evacúa y regresa solo cuando las autoridades confirmen condiciones seguras.

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