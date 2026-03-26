Mesías Guevara, del Partido Morado, le dice a Keiko Fujimori que la “va a papear” después que ella “lo ghostea”

En su participación, Guevara cuestionó con dureza la situación política actual, razón por la cual Keiko Fujimori afirmó que lo iba a "ghostear". Foto: captura JNE

Un tenso intercambio protagonizaron Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, durante el Debate Presidencial 2026, donde ambos cruzaron acusaciones y descalificaciones en medio de sus intervenciones. El episodio llamó la atención por el tono confrontacional y el uso de expresiones que según ellos estaban dirigidos a los jóvenes.

La discusión se desarrolló mientras ambos respondían sobre temas de seguridad y gobernabilidad. En ese contexto, Guevara arremetió contra el Congreso y lo que denominó un “pacto mafioso”, mientras Fujimori optó por responder con ironía y marcar distancia frente a los cuestionamientos del aspirante morado.

Cruce de acusaciones y referencias al “ghosting”

Durante su intervención, Guevara lanzó duras críticas al actual escenario político. “Que el pacto mafioso que gobierna desde el Congreso no viva de tu muerte y de tu miedo y dolor. Ellos han dado leyes pro crimen. Ellos han corrompido a la policía. Ellos han secuestrado el sistema de justicia. Han asesinado a cincuenta hermanos del sur. Siete peruanos mueren cada día por sicariato. Y hoy pretenden darnos lecciones de orden y seguridad, por favor”, expresó.

Durante el Debate Presidencial 2026, el candidato Mesías Guevara, del Partido Morado, se dirige a Keiko Fujimori con una frase coloquial y menciona al fiscal José Domingo Pérez en su intervención sobre la lucha contra la criminalidad.

En respuesta, Fujimori evitó profundizar en el intercambio y optó por una reacción breve. “Bueno, ya que me están haciendo la pregunta directamente a mí, voy a contestar, pero antes quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting. Muy bien, contestando a su pregunta”, señaló.

Réplicas y cuestionamientos sobre seguridad

Tras las declaraciones de Keiko, Mesías Guevara retomó la palabra y respondió en un tono similar. “Le digo a la señora Fujimori, ya que ella invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear, dirigiendo a los jóvenes”, afirmó, para luego insistir en su propuesta de reforzar el sistema de justicia.

En ese sentido, aseguró: “Nosotros vamos a fortalecer a la fiscalía para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinoza y también José Domingo Pérez”. Más adelante, volvió a cuestionar a su contendora al señalar: “No cumplió su palabra, me dijo que me iba a agostear. ¿Ya ven? Hasta eso miente. La señora K ya no es la señora K, es la señora de la mentira”.

Durante el bloque de seguridad ciudadana, el candidato Mesías Guevara arremetió contra Keiko Fujimori, llamándola "la señora de la mentira" y prometiendo derogar las "leyes pro crimen" que, según él, ella y sus socios del "pacto mafioso" aprobaron.

Guevara también vinculó la problemática de la criminalidad con decisiones legislativas recientes. “Por lo tanto, nosotros sí vamos a hacer lo que más le duele a la gente, a los sicarios, a, a locos, extorsionadores. Vamos a recortarles todo su dinero. Ahora hay que cortarles lo que más les duele. Y decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad, porque ella y sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes pro crimen que nosotros vamos a derogar con valentía y coraje”, concluyó.

¿Qué candidatos participan en la tercera fecha del Debate Presidencial 2026?

La jornada de esta noche cuenta con la presencia de los 12 aspirantes a la presidencia, a diferencia de las sesiones anteriores en las que hubo ausencias. A continuación, el listado completo de representantes por organización política:

Keiko Fujimori: Fuerza Popular

Mario Vizcarra: Perú Primero

Mesías Guevara: Partido Morado

Jorge Nieto: Partido del Buen Gobierno

Enrique Valderrama: APRA

Roberto Chiabra: Alianza Unidad Nacional

Paul Jaimes: Progresemos

Herbert Caller: Partido Patriótico del Perú

Rafael Belaunde: Libertad Popular

Rosario Fernández: Un Camino Diferente

Ronald Atencio: Alianza Electoral Venceremos

Antonio Ortiz: Salvemos al Perú

Keiko Fujimori es la candidata con mayor intención de voto en esta tercera jornada del Debate Presidencial 2026. Foto: Reuters/Sebastian Castaneda

Al igual que en las jornadas previas, los candidatos serán organizados en grupos de tres para debatir sobre ejes clave como la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la integridad pública vinculada al combate contra la corrupción.