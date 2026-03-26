Mesías Guevara, del Partido Morado, le dice a Keiko Fujimori que la “va a papear” después que ella “lo ghostea”

Un tenso intercambio protagonizaron Mesías Guevara, candidato presidencial del Partido Morado, y Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, durante el Debate Presidencial 2026, donde ambos cruzaron acusaciones y descalificaciones en medio de sus intervenciones. El episodio llamó la atención por el tono confrontacional y el uso de expresiones que según ellos estaban dirigidos a los jóvenes.
La discusión se desarrolló mientras ambos respondían sobre temas de seguridad y gobernabilidad. En ese contexto, Guevara arremetió contra el Congreso y lo que denominó un “pacto mafioso”, mientras Fujimori optó por responder con ironía y marcar distancia frente a los cuestionamientos del aspirante morado.
Cruce de acusaciones y referencias al “ghosting”
Durante su intervención, Guevara lanzó duras críticas al actual escenario político. “Que el pacto mafioso que gobierna desde el Congreso no viva de tu muerte y de tu miedo y dolor. Ellos han dado leyes pro crimen. Ellos han corrompido a la policía. Ellos han secuestrado el sistema de justicia. Han asesinado a cincuenta hermanos del sur. Siete peruanos mueren cada día por sicariato. Y hoy pretenden darnos lecciones de orden y seguridad, por favor”, expresó.
En respuesta, Fujimori evitó profundizar en el intercambio y optó por una reacción breve. “Bueno, ya que me están haciendo la pregunta directamente a mí, voy a contestar, pero antes quiero decirle al señor Guevara que son muchos años de insultos. La verdad que me sorprende que no tenga algo nuevo. Y como me dirían los jóvenes, a usted le voy a hacer ghosting. Muy bien, contestando a su pregunta”, señaló.
Réplicas y cuestionamientos sobre seguridad
Tras las declaraciones de Keiko, Mesías Guevara retomó la palabra y respondió en un tono similar. “Le digo a la señora Fujimori, ya que ella invoca a los jóvenes, ella me dice que me va a ghostear, yo la voy a papear, dirigiendo a los jóvenes”, afirmó, para luego insistir en su propuesta de reforzar el sistema de justicia.
En ese sentido, aseguró: “Nosotros vamos a fortalecer a la fiscalía para tener fiscales probos y valientes, como la fiscal Delia Espinoza y también José Domingo Pérez”. Más adelante, volvió a cuestionar a su contendora al señalar: “No cumplió su palabra, me dijo que me iba a agostear. ¿Ya ven? Hasta eso miente. La señora K ya no es la señora K, es la señora de la mentira”.
Guevara también vinculó la problemática de la criminalidad con decisiones legislativas recientes. “Por lo tanto, nosotros sí vamos a hacer lo que más le duele a la gente, a los sicarios, a, a locos, extorsionadores. Vamos a recortarles todo su dinero. Ahora hay que cortarles lo que más les duele. Y decirle a la señora Fujimori que si hoy hay criminalidad, porque ella y sus congresistas y sus socios del pacto mafioso han hecho las leyes pro crimen que nosotros vamos a derogar con valentía y coraje”, concluyó.
¿Qué candidatos participan en la tercera fecha del Debate Presidencial 2026?
La jornada de esta noche cuenta con la presencia de los 12 aspirantes a la presidencia, a diferencia de las sesiones anteriores en las que hubo ausencias. A continuación, el listado completo de representantes por organización política:
- Keiko Fujimori: Fuerza Popular
- Mario Vizcarra: Perú Primero
- Mesías Guevara: Partido Morado
- Jorge Nieto: Partido del Buen Gobierno
- Enrique Valderrama: APRA
- Roberto Chiabra: Alianza Unidad Nacional
- Paul Jaimes: Progresemos
- Herbert Caller: Partido Patriótico del Perú
- Rafael Belaunde: Libertad Popular
- Rosario Fernández: Un Camino Diferente
- Ronald Atencio: Alianza Electoral Venceremos
- Antonio Ortiz: Salvemos al Perú
Al igual que en las jornadas previas, los candidatos serán organizados en grupos de tres para debatir sobre ejes clave como la seguridad ciudadana, la lucha contra la criminalidad y la integridad pública vinculada al combate contra la corrupción.