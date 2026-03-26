Mesías Guevara afirma que “los jóvenes de San Marcos” le enseñaron la jerga ‘papear’ usada contra Keiko Fujimori en debate

El político Mesías Guevara explica en una entrevista el significado de la jerga juvenil 'papear', que utilizó contra Keiko Fujimori en un debate presidencial. Según Guevara, el término significa 'humillar' o 'demoler'.

El candidato presidencial por el Partido Morado, Mesías Guevara, explicó este jueves que aprendió el uso de la jerga “papear”, empleada en el debate contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, gracias a jóvenes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

En diálogo con la radio Exitosa, Guevara mencionó que, en su última visita a esta casa de estudios, la más antigua de América, un grupo de jóvenes se acercó para conversar con él. “Me dijeron: ‘Por si acaso, cuando te digan a ghostear, tú tienes que decir papear’”, recordó.

“Ellos me han enseñado. Yo tengo que ser honesto (...) Los jóvenes tienen su propio espacio, hay que entenderlos y hay que apoyarlos porque es el futuro y presente del Perú”, agregó.

La jerga digital tomó relevancia en la tercera ronda del debate presidencial de cara a las elecciones del próximo 12 de abril, cuando Guevara le dijo a la hija y heredera política del exdictador Alberto Fujimori (1990-2000) que la iba a “pepear” después de que ella mencionara que le iba a hacer “ghosting” ante un comentario punzante.

“Papear” significa dejar sin palabras o humillar a alguien con argumentos sólidos en una discusión, según la Asociación de Correctores de Textos del Perú

La Asociación de Correctores de Textos del Perú (Ascot Perú) indicó que “papear” significa “humillar, dejar sin palabras a alguien, especialmente en una discusión”, y que “usualmente se emplea cuando alguien comenta algo sin fundamentos y otra persona le contesta con argumentos sólidos”.

El periodista Nicolás Lúcar subrayó que en estos comicios al menos dos millones y medio de jóvenes votan por primera vez y siete millones de electores son menores de 30 años, ante lo cual Guevara resaltó la importancia de comprender su lenguaje.

Las expresiones “ghosting” y “papear” se difundieron rápidamente en la plataforma de X (antes Twitter), donde miles de usuarios utilizaron frases como “la ghosteó” o “se la papeó” para describir el enfrentamiento y convertirlas en tendencia.

“Ghostear” alude a dejar de responder a alguien de forma deliberada, suspender todo contacto sin previo aviso y comportarse como si esa persona no estuviera presente, ya que proviene del inglés “ghost”, cuya traducción es fantasma.

Durante su intervención, Guevara también culpó al fujimorismo de la situación actual del país, donde la inseguridad y el crimen organizado se ha vuelto la principal preocupación de los ciudadanos.

El exgobernador de Cajamarca atribuyó al poder que la candidata ha tenido en los últimos años en el Congreso la aprobación de las llamadas “leyes procrimen”, emitidas con el objetivo supuestamente de combatir la criminalidad pero que han tenido un efecto contrario.

Las expresiones “ghosting” y “papear” se viralizaron en redes sociales

“Urge que rescatemos al Perú, porque Fujimori nunca más”, apostilló.

Fujimori es por cuarta vez candidata a la Presidencia, tras haber perdido las tres anteriores elecciones en la segunda vuelta, y luego de haberse librado de un juicio en la que estaba acusada de lavado de dinero por la financiación irregular de sus anteriores campañas electorales, gracias a una reciente sentencia del Tribunal Constitucional.

La serie de debates presidenciales reúnen a los 35 candidatos en contienda a lo largo de 15 horas repartidas en seis días, con sesiones de dos horas y media en las que intervienen grupos de entre once y doce aspirantes al primer cargo del país.