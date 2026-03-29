Perú

Mark Vito pasaba una bolsa ante empresarios para que la llenen de dólares, ratifica José Domingo Pérez: “Dice que será colaborador”

El retirado fiscal afirmó que el tiktoker recaudó dinero en efectivo de empresarios en reuniones convocadas por Keiko Fujimori, quien antes les exponía sus proyectos políticos

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Mark Vito
José Domingo Pérez señaló que Mark Vito recaudó fondos en efectivo de empresarios en eventos organizados por Keiko Fujimori

El retirado fiscal José Domingo Pérez reiteró este domingo que el empresario y tiktoker Mark Vito, exesposo de la candidata presidencial Keiko Fujimori, intervino en la recaudación de dinero en efectivo ante empresarios en reuniones organizadas por la lideresa de Fuerza Popular.

“Hay un pasaje que puede parecer de película tipo colombiana, en donde la señora Fujimori organizaba una especie de cenas en las casas de los empresarios (...) Ella les relataba sus proyectos para el país y sus intereses. Se retiraba y venía Mark Vito con bolsa a que pongan el dinero”, relató en diálogo con el pódcast del portal de investigación El Foco.

“Hacía como una chancha, pero no estamos hablando de mil dólares cada uno, después dos mil dólares. Y era cada mes, cuando no era época electoral. Eso es lo que han dicho los empresarios y que es lo que iban a decir en el juicio oral”, explicó.

Pérez mencionó este método de “política extorsiva” al referirse a la participación de Vito en el reality La Granja Vip, dondese deja ver en su nueva faceta de influencer. “Prácticamente los empresarios se ven conminados a darle dinero porque tienen la gracia o la venia de ella. Siempre tiene una representación política en el Congreso”, declaró.

Detalles, incidencias, y personajes durante el primer día del juicio contra Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el Caso Cócteles. Poder Judicial
La Fiscalía acusa a Vito de captar dinero ilícito y lavar fondos mediante su empresa MVV Bienes Raíces SAC

“Si yo he sido sacado de mi puesto (como fiscal) imagínate cómo estarán ahora todos esos testigos que han declarado contra la señora Fujimori o todos esos empresarios que iban a declarar contra la señora Fujimori. No me imagino la situación en la que ellos pueden estar”, añadió.

El fiscal subrayó que el exesposo de Fujimori “tiene mucha información” y que su exposición pública podría responder a una estrategia de visibilidad. “A veces, en alguna de estas participaciones jocosas que él tiene, dice que se va a convertir en colaborador de la justicia, un poco para llamar la atención pública, pero es el único en este momento que está siendo aún procesado. (...) Tiene mucha información si en algún momento se recupera la debida justicia”, afirmó.

Vito enfrenta un pedido fiscal de 22 años y 8 meses de cárcel por el caso conocido como “cócteles”, proceso que también involucró a Fujimori, varios de sus colaboradores y al partido Fuerza Popular por presunta financiación irregular de las campañas electorales de 2011 y 2016.

Según la investigación, la candidata presidencial habría ocultado donaciones de grandes empresas mediante una contabilidad ficticia, incluyendo 3,6 millones de dólares de Credicorp y un millón de la constructora Odebrecht destinados a financiar sus campañas.

En octubre del año pasado, el Tribunal Constitucional dejó sin efecto la acusación fiscal contra Fujimori y Fuerza Popular, al concluir que el proceso carecía de sustento jurídico, decisión que el Poder Judicial aceptó. No obstante, esta medida no benefició a Vito, quien permanece procesado por el caso.

El Tribunal Constitucional archivó la acusación contra Fujimori y Fuerza Popular, pero el proceso contra Vito sigue abierto
El Tribunal Constitucional archivó la acusación contra Fujimori y Fuerza Popular, pero el proceso contra Vito sigue abierto

El magistrado del Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, encargado de ejecutar el fallo del TC, afirmó que la acusación por lavado de activos contra el tiktoker no debía archivarse, ya que difiere completamente de la que pesaba sobre Fujimori.

La Fiscalía lo acusa de captar por su cuenta dinero ilícito. En noviembre de 2015, habría acudido a la empresa Sudamericana de Fibras para recibir sobres con hasta 160 mil dólares. También se le atribuyen compras con fondos de origen dudoso y el uso de su empresa MVV Bienes Raíces SAC para presuntamente blanquear el dinero.

Aunque el Ministerio Público considera que Vito no formaría parte de una organización criminal, su vínculo con el partido se explicaría por la relación con Fujimori, motivo por el cual el magistrado mantiene la acusación por lavado de activos contra él y su empresa.

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