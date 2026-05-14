Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 14 de mayo de 2026

Composición gráfica de una transmisión 'EN VIVO' del Instituto Geofísico del Perú sobre sismos, mostrando un sismógrafo, el mapa del país con un epicentro y la fecha 14 de mayo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Perú registra este 14 de mayo una serie de sismos de baja a moderada magnitud, con epicentros localizados en las regiones de Lima, Arequipa y Junín. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, los movimientos alcanzan intensidades máximas de III en la escala de Mercalli, siendo percibidos por la población pero hasta el momento sin reportes de daños materiales ni víctimas.

La actividad sísmica es una situación habitual en el país, por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las autoridades nacionales recomiendan mantener la prevención, contar con una mochila de emergencia y seguir los protocolos establecidos para actuar con rapidez y seguridad en caso de nuevos movimientos telúricos.