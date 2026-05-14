Temblor hoy en Perú EN VIVO: último sismo y reporte del IGP del 14 de mayo de 2026

Perú registra este 14 de mayo una serie de sismos de baja a moderada magnitud, con epicentros localizados en las regiones de Lima, Arequipa y Junín. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, los movimientos alcanzan intensidades máximas de III en la escala de Mercalli, siendo percibidos por la población pero hasta el momento sin reportes de daños materiales ni víctimas.
La actividad sísmica es una situación habitual en el país, por su ubicación en el Cinturón de Fuego del Pacífico. Las autoridades nacionales recomiendan mantener la prevención, contar con una mochila de emergencia y seguir los protocolos establecidos para actuar con rapidez y seguridad en caso de nuevos movimientos telúricos.
Autoridad marítima descarta riesgo de tsunami tras sismo en Arequipa
La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú informó que el sismo de magnitud 4.0 registrado a las 06:08, con epicentro a 29 km al sureste de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa, no genera riesgo de tsunami en el litoral peruano. La entidad recomienda a la población mantenerse atenta a los comunicados oficiales y descarta cualquier alerta para las zonas costeras.
REPORTE SÍSMICO: 09:19 – Chilca, Lima
El IGP registró un sismo de magnitud 3.6 a las 09:19 (hora local), con epicentro a 32 km al suroeste de Chilca, en la provincia de Cañete, Lima. El evento, ocurrido a una profundidad de 42 km, tuvo una intensidad III en Chilca. No se reportaron daños, pero se recomienda mantener precauciones.
REPORTE SÍSMICO: 08:57 – Satipo, Junín
A las 08:57, el Instituto Geofísico del Perú informó un sismo de magnitud 4.0, localizado 49 km al noreste de Satipo, departamento de Junín. La profundidad fue de 25 km y la intensidad percibida fue III. Hasta el momento, Defensa Civil no reporta afectaciones.
REPORTE SÍSMICO: 06:08 – Chala, Arequipa
Un sismo de magnitud 4.0 se registró a las 06:08, con epicentro a 29 km al sureste de Chala, provincia de Caravelí, Arequipa. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 52 km y una intensidad III según la escala de Mercalli. Las autoridades locales continúan evaluando la situación.
REPORTE SÍSMICO: 05:41 – Chilca, Lima
El primer evento sísmico del día fue reportado a las 05:41, con una magnitud de 3.6 y epicentro 30 km al suroeste de Chilca, Cañete, Lima. La profundidad fue de 39 km y la intensidad registrada fue II-III. El IGP recomienda a la población mantenerse informada a través de canales oficiales.
¿Qué debe tener la mochila de emergencia?
La mochila de emergencia sugerida por INDECI debe contener: agua, alimentos no perecibles para al menos 48 horas, linterna, radio a pilas, pilas de repuesto, botiquín de primeros auxilios, documentos personales, mascarillas, gel antibacterial, dinero en efectivo, prendas de abrigo y una manta ligera. Esta preparación permite afrontar las primeras horas tras un sismo mientras se espera la asistencia de las autoridades.
¿Qué hacer en casos de sismo?
El Instituto Nacional de Defensa Civil recomienda mantener la calma durante un sismo, alejarse de ventanas y objetos que puedan caer, ubicarse en zonas seguras dentro de la vivienda como columnas y marcos de puertas, y no usar ascensores. Después del movimiento, es importante revisar posibles fugas de gas y daños estructurales antes de volver a los ambientes.
¿Qué es el Cinturón de Fuego del Pacífico?
El Cinturón de Fuego del Pacífico es una franja que rodea el océano Pacífico y concentra el 85% de la actividad sísmica mundial. Según el Instituto Nacional de Defensa Civil, este cinturón atraviesa países como Perú, Chile, México, Japón y Estados Unidos, lo que explica la elevada frecuencia de terremotos en estos territorios.
¿Por qué Perú es un país sísmico?
Perú se ubica en una zona altamente sísmica debido a la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana. El Instituto Geofísico del Perú explica que la subducción de la placa oceánica bajo el continente genera acumulación de energía, liberada en forma de sismos frecuentes a lo largo de la costa.