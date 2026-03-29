Presidente José Balcázar anuncia que voto de confianza se pedirá después de las elecciones del 12 de abril

La agenda política del Ejecutivo suma un nuevo elemento en medio del calendario electoral. Desde el norte del país, el presidente José María Balcázar dejó entrever que el pedido de voto de confianza del gabinete ministerial no se concretará antes de los comicios del 12 de abril. La declaración se produjo en un breve intercambio con la prensa, a la salida de una reunión oficial en Chiclayo.

El mandatario llegó a la región Lambayeque con una agenda centrada en temas locales, aunque sus palabras sobre el escenario político nacional marcaron el tono de la jornada. Ante la consulta directa de periodistas sobre la presentación del gabinete, respondió: “En la fecha oportuna que dice la ley”. Luego, ante la insistencia, precisó: “Después de elecciones”.

Pleno del Congreso inició con baja presencia parlamentaria. | Congreso

Coordinación con autoridades locales

El encuentro se desarrolló en la sede de la Municipalidad Provincial de Chiclayo junto a la alcaldesa Janet Cubas. Según información oficial, la reunión tuvo como eje la reducción de brechas sociales y la mejora de la infraestructura urbana.

A la salida, el presidente explicó parte del contenido del diálogo. “Es para ver la ruta del Papa y algún financiamiento para las calles que están rotas en Chiclayo”, señaló ante los medios. La referencia apunta a trabajos de acondicionamiento urbano en previsión de la visita del papa León XIV.

Durante la sesión de trabajo, equipos técnicos de distintos sectores del Ejecutivo participaron en la revisión de iniciativas en marcha. El mandatario remarcó la necesidad de acelerar procesos. “Debemos afinar los aspectos puntuales para que las obras se ejecuten con rapidez y sin demoras. Lambayeque es una región clave para el norte del país y debemos avanzar con sus principales proyectos”, indicó.

Proyectos y financiamiento en evaluación

El Ejecutivo también prepara un proyecto de crédito suplementario que será presentado ante el Congreso. Esta herramienta busca liberar recursos para obras que se encuentran detenidas en varias regiones.

El jefe de Estado explicó el objetivo de esta medida. “Queremos dar continuidad a la mayor cantidad de obras que se encuentran hoy paralizadas. Ese será uno de nuestro principales legados”, afirmó.

La iniciativa se suma a una serie de acciones orientadas a dinamizar la inversión pública, en especial en zonas con déficits históricos en infraestructura. En el caso de Lambayeque, las autoridades locales han señalado la necesidad de intervenir en vías urbanas, servicios básicos y espacios públicos.

Otro punto abordado en la reunión fue la organización de la visita del papa León XIV a Chiclayo. El Ejecutivo considera este evento como una oportunidad para proyectar la ciudad a nivel internacional y fortalecer su infraestructura.

El presidente destacó la importancia del momento. “Queremos recibir al papa como se merece y estar a la altura de su mensaje y su cercanía con nuestro pueblo”, expresó.

Las acciones incluyen la mejora de rutas de acceso, acondicionamiento de espacios y coordinación con entidades de seguridad. En la reunión también participó el presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, junto al comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola Delgado, además de funcionarios municipales.

Escenario político en espera

El presidente anunció que el voto de confianza del gabinete se solicitará después de las elecciones del 12 de abril.

Las declaraciones del mandatario sobre el voto de confianza introducen un elemento de espera en la dinámica política. El gabinete deberá acudir al Congreso para exponer su plan de trabajo y solicitar respaldo, pero ese paso se concretaría luego del proceso electoral.

La Constitución establece plazos y procedimientos para este acto, que resulta clave para la continuidad del Ejecutivo. En ese marco, la decisión de postergar el pedido hasta después de las elecciones responde a una evaluación política del momento.

Mientras tanto, el gobierno mantiene actividades en regiones y avanza con coordinaciones técnicas. La visita a Chiclayo refleja esa línea de trabajo, en la que se combinan temas locales con definiciones de alcance nacional.