Caen cabecillas de Los Mexicanos y La Lampa Nueva Generación en megaoperativo en El Agustino que dejó más de 20 detenidos

En un megaoperativo ejecutado de madrugada en El Agustino, la Policía Nacional del Perú capturó a más de 20 integrantes de las bandas criminales 'Lampa La Nueva Generación' y 'Los Mexicanos', acusados de sicariato y extorsión. Fuente: TVPerú Noticias

Una operación ejecutada durante la madrugada permitió a la Policía Nacional del Perú capturar a más de 20 integrantes de organizaciones criminales en el distrito de El Agustino, entre los que se encuentran los presuntos cabecillas de las bandas dedicadas a extorsión y sicariato.

Entre los detenidos en el parque La Parcela destaca la captura de José Yonder Tovar Rivas, identificado como líder de la organización criminal denominada Los Mexicanos. Los efectivos también aprehendieron a El Gordo, señalado como el principal cabecilla de la banda Lampa La Nueva Generación.

Todos los intervenidos son investigados por su presunta participación en red de sicariato, extorsión a colectiveros y empresarios, así como por administrar una estructura de prostitución vinculada a una serie de asesinatos que han afectado a diversas familias peruanas.

Megaoperativo policial en El Agustino: desarrollo y resultados

El despliegue policial se organizó a partir de la coordinación entre la División de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú, la Policía de Tránsito y el grupo de Subunidades de Apoyo (SUB). En total, participaron más de 50 efectivos que ingresaron al parque La Parcela en las primeras horas de la mañana. En el operativo fueron detenidas más de 20 personas, entre ellas los presuntos cabecillas con antecedentes de actividades sistemáticas de intimidación.

La Policía Nacional del Perú capturó a dos presuntos cabecillas de organizaciones criminales dedicadas a extorsión y sicariato durante una operación en el distrito de El Agustino. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

De acuerdo con TVPerú Noticias, la mayoría de los implicados operaba en el parque La Parcela, sector que las autoridades consideran “zona roja” debido a la concentración de delitos violentos en la zona. La efectividad del operativo se sustentó en información de inteligencia recolectada en semanas previas, lo que permitió identificar tanto los puntos de reunión como las rutas de escape y los métodos de extorsión empleados.

Durante la intervención, los agentes incautaron teléfonos, documentos y dispositivos utilizados por las bandas para coordinar pagos y presionar a las víctimas. Como resultado directo de estas detenciones, la Policía estima que podrá desarticular redes vinculadas a varios homicidios recientes, así como recuperar rutas de transporte público sujetas a extorsión.

La respuesta de los vecinos, quienes venían denunciando amenazas sistemáticas, se acentuó tras la difusión en redes sociales de ataques a conductores de la ruta Ancón–Villa El Salvador, que eran obligados a pagar sumas semanales para evitar atentados. Los pagos ilícitos se canalizaban a través de plataformas como Yape y mediante uso de información personal de las víctimas extraída de bases oficiales, principalmente el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La Policía Nacional del Perú capturó a más de 20 integrantes de organizaciones criminales, incluyendo presuntos cabecillas de extorsión y sicariato, durante un megaoperativo en el distrito de El Agustino. (Composición: Infobae Perú / TV Perú Noticias)

Perfil y actividades criminales de los detenidos

Los detenidos están acusados principalmente por extorsión agravada y sicariato, delitos directamente conectados con el control de rutas de transporte y el uso de la violencia para ejercer dominio en territorios de alta densidad poblacional. Se pudo establecer que los líderes de estas organizaciones, como José Yonder Tovar Rivas y El Gordo, combinaban el cobro de “cuotas” con la amenaza directa o el ataque físico cuando las víctimas no accedían a sus demandas.

El grupo gestionaba una red de prostitución, además de utilizar recursos tecnológicos para dificultar el rastreo policial. Los investigadores detallaron que la organización de Los Mexicanos habría recurrido a identidades múltiples y transferencias bancarias entre diferentes titulares para evadir los controles.

Una investigación de la Policía Nacional permitió capturar a dos integrantes de esta organización, quienes serían responsables de amenazas a emprendedores en el Centro de Lima. (Foto: Composición - Infobae/Renato Silva/Cuarto Poder)

La organización criminal Los Mexicanos y su dominio en el sector transporte

La banda Los Mexicanos ha sido objeto de múltiples investigaciones policiales y fiscales por su capacidad para extorsionar empresas de transporte urbano y controlar rutas reconocidas del sur de Lima, como Villa María del Triunfo y Villa El Salvador. Documentos consignados por el Ministerio Público, entidad fiscalizadora de delitos en Perú, citados por el medio, identifican a los líderes de la agrupación operando tanto en libertad como desde penales, utilizando dispositivos denominados “azulitos” para coordinar acciones y emitir órdenes a sus operadores externos.

Banda criminal Los Mexicanos se graban amenazando a bus en Villa El Salvador. Panamericana Televisión

Se ha determinado que el grupo exigía pagos semanales de hasta 2.500 soles por empresa, monto notablemente superior al solicitado a conductores individuales. En total, la organización habría logrado recolectar alrededor de un millón de soles en menos de un año, transfiriendo los fondos a cuentas constantemente cambiadas para eludir la acción judicial.

El mecanismo de presión empleaba amenazas personalizadas mediante videos y mensajes, donde se advertía a choferes sobre posibles atentados, que podían ir desde balaceras hasta incendios de vehículos. Entre las empresas mencionadas en expedientes fiscales figuran Los Milagros del Señor de Pachacamilla, San Juan y Los San Juanitos.

Parte del funcionamiento de Los Mexicanos consistía en simular la presencia de varias bandas competidoras para aumentar el temor y multiplicar los pagos (“cupos”) exigidos. En varios casos, según testimonios de transportistas recogidos por TVPerú Noticias, difundían videos de ataques y amenazas que servían de advertencia ante posibles incumplimientos.

Las acciones del grupo no se limitan a la capital. Operativos realizados en Huánuco permitieron incautar celulares, municiones, combustible y dinero, hallazgos que, junto a las detenciones de catorce presuntos miembros reportadas por el Ministerio Público, revelan la extensión de sus operaciones.

Banda criminal Los Mexicanos quema bus de la empresa Los Chinos en El Agustino. Latina TV

Una característica del funcionamiento de Los Mexicanos reside en su estructura descentralizada: mientras algunos líderes como Erick Yufire Oré y Luis Zabaleta dirigen la red desde los penales de Huaral y Castro Castro, respectivamente, otros operadores en libertad ejecutan extorsiones y recaudaciones. Las autoridades señalaron la manipulación de bases de datos y la explotación de plataformas digitales para el envío de amenazas e instrucciones como elementos que permitieron mantener su red activa en distintos puntos del país.