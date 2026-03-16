Perú

MTC crea sistema para certificar “rutas seguras” en el transporte ante extorsiones y sicariato

La norma fija reglas, procedimientos y requisitos básicos para determinar qué rutas de transporte necesitan reforzar su seguridad y cuáles cumplen las condiciones para ser reconocidas como rutas seguras

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Nueva ley refuerza la lucha
Nueva ley refuerza la lucha contra el crimen organizado en el transporte público y de carga. (Foto: Infobae Perú)

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó nuevos lineamientos técnicos para evaluar y certificar “rutas seguras” en el transporte público de personas y de mercancías. La medida forma parte de las acciones del Estado para enfrentar delitos como la extorsión y el sicariato que afectan a empresas de transporte, conductores y pasajeros.

La norma establece criterios, procedimientos y estándares mínimos que permitirán identificar qué rutas necesitan medidas de seguridad y cuáles cumplen las condiciones para ser certificadas como seguras.

El bus, detenido por un desperfecto mecánico, fue rociado con gasolina y prendido fuego por delincuentes que huyeron en motocicletas. La familia de la víctima había recibido amenazas previas de extorsión. El caso es atribuido a la banda criminal Los Mexicanos (Créditos: Panamericana TV)

Qué busca la certificación de rutas seguras

El objetivo de esta medida es mejorar la seguridad del servicio de transporte y reducir el riesgo de que se cometan delitos en rutas, paraderos, terminales y vehículos.

Según los lineamientos, una ruta segura es aquella que cumple con medidas mínimas de seguridad operativa establecidas por el MTC. La certificación es un reconocimiento oficial que se otorga mediante una resolución directoral.

La norma también señala que el proceso se basa en un enfoque preventivo. Esto significa que primero se identifican las zonas o rutas con mayor riesgo y luego se implementan medidas para evitar que ocurran hechos delictivos.

El Ministerio de Transportes y
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó nuevas medidas para enfrentar la criminalidad en el sector transporte. Gob

La certificación también busca garantizar la continuidad del servicio de transporte y proteger a usuarios, conductores y trabajadores del sector.

Cómo se evaluarán las rutas de transporte

El proceso para determinar qué rutas deben intervenirse se realizará en varias etapas. La primera es la fase de evaluación, en la que el MTC analiza información para identificar dónde existen mayores riesgos.

Para esta evaluación se utilizarán datos de distintas entidades. Por ejemplo:

  • Información del mapa del delito de la Policía Nacional del Perú.
  • Alertas o reportes del sistema de monitoreo del transporte que maneja la SUTRAN.
  • Información operativa sobre rutas, paraderos, flota vehicular y terminales que proporcionan la ATU, gobiernos regionales y municipales.

Con estos datos se analizarán factores como los lugares donde ocurren más incidentes, horarios de mayor exposición al riesgo, cantidad de pasajeros o cobertura del servicio.

Servicios exprés de transporte público
Servicios exprés de transporte público se implementan en el nuevo bypass de Las Torres. (Foto: ATU)

Luego se aplicará una metodología que asigna puntajes a cada ruta para determinar cuáles deben ser intervenidas primero.

Implementación de medidas de seguridad

Una vez identificadas las rutas prioritarias, se inicia la fase de implementación de medidas de seguridad.

Esta etapa estará a cargo de las autoridades responsables del transporte en cada jurisdicción, como la ATU o los gobiernos regionales y locales. Las medidas se aplicarán de manera progresiva, según la disponibilidad tecnológica y presupuestal.

Durante esta etapa también se hará seguimiento para verificar que las medidas funcionen correctamente y que estén integradas a los sistemas de monitoreo existentes.

El MTC podrá solicitar información sobre el avance de estas acciones y las posibles dificultades para su implementación.

Miembros de Los Gallegos del
Miembros de Los Gallegos del Norte, facción del Tren de Aragua, fueron detenidos por la PNP en Lima Este tras extorsiones a transportistas en Santa Anita. (Foto: El Peruano)

Cómo se obtiene la certificación de ruta segura

Cuando una ruta ya cuenta con las medidas de seguridad necesarias, la autoridad competente puede solicitar al MTC su certificación.

El proceso es evaluado por un Comité Técnico de Seguridad, que revisa la documentación y las evidencias que demuestran que se cumplen los estándares mínimos establecidos en los lineamientos.

Entre las evidencias pueden presentarse imágenes, videos u otros documentos que acrediten la instalación de medidas de seguridad o la coordinación con la Policía Nacional.

General PNP Ricardo Espinoza detalla
General PNP Ricardo Espinoza detalla nuevas acciones contra la extorsión en el Callao. (Foto: Difusión)

Si se confirma que se cumplen los requisitos, el MTC emitirá una resolución directoral que reconoce oficialmente a la ruta como segura.

Sin embargo, la certificación puede suspenderse o perderse si las medidas de seguridad dejan de funcionar o si se incumplen las condiciones que permitieron obtenerla.

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