Capturan a tres mujeres acusadas de extorsionar a comerciantes del Mercado Central con cobros de hasta S/150 mil

La Policía Nacional del Perú capturó a tres extranjeras que formaban parte de la banda criminal 'Los extorsionadores del mal'. Las mujeres cobraban cupos de hasta 150 mil soles a los comerciantes del Mercado Central, enviándoles videos con amenazas. Fuente: X / Exitosa

La Policía Nacional del Perú (PNP) logró la captura de tres mujeres acusadas de integrar una red de extorsión que operaba al interior del Mercado Central de Lima, donde exigían cuantiosas sumas de dinero a comerciantes bajo amenazas de muerte. Las detenidas, de nacionalidad venezolana, fueron intervenidas tras un trabajo de inteligencia que permitió identificar su participación directa en el cobro de cupos y el envío de material intimidatorio a sus víctimas.

De acuerdo con información policial, las tres mujeres formarían parte de la banda criminal denominada Los extorsionadores del mal, organización que operaba desde hace varios meses en el concurrido emporio comercial. Las investigaciones revelaron que exigían pagos iniciales —conocidos en el argot criminal como “matrícula”— que podían alcanzar hasta S/150.000, además de cuotas periódicas para permitir el normal funcionamiento de los negocios.

El operativo se ejecutó tras diversas denuncias de comerciantes, quienes alertaron sobre constantes amenazas contra sus vidas y las de sus familiares. La intervención permitió desarticular parcialmente esta red delictiva, que se aprovechaba de su cercanía con las víctimas para ejercer presión directa.

Tres mujeres fueron detenidas por extorsionar a comerciantes en el Mercado Central de Lima, exigiendo dinero bajo amenazas de muerte. (Composición: Infobae Perú / Exitosa)

Así operaban las extorsionadoras en el Mercado Central

Uno de los aspectos que más llamó la atención de las autoridades fue el nivel de conocimiento que tenían las detenidas sobre el funcionamiento interno de los negocios del Mercado Central. Según explicó el jefe de la División de Investigación de Extorsiones, coronel Holger Obando, las mujeres trabajaban en el mismo centro de abastos, lo que les permitió acceder a información clave.

“Conocían cómo funcionaban los negocios, inclusive quiénes eran los principales proveedores y clientes recurrentes. Tenían acceso a la información contable, sabían el flujo del dinero y la dinámica comercial del propio negocio”, precisó Obando a Exitosa.

Este conocimiento incluía detalles sobre proveedores, clientes frecuentes, movimientos de dinero e incluso información contable de los comerciantes. De esta manera, podían identificar con precisión a sus víctimas y determinar cuánto dinero exigirles sin levantar sospechas iniciales.

Además, utilizaban diversas estrategias de presión, como visitas personales, llamadas telefónicas y mensajes extorsivos. En muchos casos, se valían de la confianza generada por su presencia cotidiana en el mercado para acercarse a los comerciantes antes de iniciar las amenazas.

Celulares revelan modus operandi de la banda

Durante la intervención, la Policía Nacional incautó los teléfonos celulares de las detenidas, en los cuales se encontraron múltiples pruebas de su accionar delictivo. Entre los archivos hallados destacan videos amenazantes que eran enviados a los comerciantes para intimidarlos y obligarlos a cumplir con los pagos exigidos.

La PNP desarticuló una banda de extorsionadoras que operaba en el Mercado Central de Lima, capturando a tres mujeres involucradas en amenazas y cobros de cupos a comerciantes. (Composición: Infobae Perú / Exitosa)

Estos materiales incluían mensajes explícitos en los que se advertía sobre posibles atentados contra la vida de las víctimas y sus familiares en caso de no cumplir con las exigencias económicas. Esta evidencia fue clave para sustentar la detención y vincular directamente a las mujeres con los delitos de extorsión.

Las tres detenidas fueron identificadas como ciudadanas de nacionalidad venezolana y actualmente se encuentran bajo custodia policial mientras continúan las investigaciones. Las autoridades no descartan que existan más integrantes de esta red criminal operando en otros puntos de la ciudad.

Bajan muertes, pero persisten ataques criminales

El comandante general óscar Arriola informó que los homicidios a nivel nacional se redujeron en un 9,2% durante lo que va de 2026, en comparación con el mismo periodo de años anteriores. Señaló que los casos de extorsión también registraron una disminución del 36%, según cifras oficiales.

Otro ángulo de una cámara de vigilancia muy cercana al lugar de los hechos captó el rostro y cómo el sicario se dio todo el tiempo para atacar la unidad de 'Los Rojitos' | Latina TV

No obstante, estas estadísticas contrastan con la persistente violencia en algunos sectores, especialmente en el transporte público. Recientemente, un ataque armado en San Juan de Miraflores dejó tres personas fallecidas en una unidad de transporte de la empresa San Pedro de Pamplona, conocida como Los Rojitos.

Este tipo de hechos evidencia que, pese a los avances reportados por las autoridades, las organizaciones criminales continúan operando y afectando a trabajadores que son víctimas del cobro de cupos. En ese contexto, operativos como la captura de las extorsionadoras del Mercado Central resultan importantes para debilitar estas redes y recuperar la seguridad en espacios comerciales.