Perú

Asesinato de Jhon Leyva: videos muestran que salió sin protección de su equipo de seguridad

El reconocido empresario fue baleado tras abandonar un local sin compañía de su escolta. Las autoridades investigan la cadena de hechos y revisan el material audiovisual para identificar a los responsables

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El asesinato de Jhon Leyva, reconocido promotor de espectáculos, ha conmocionado al sector artístico y pone en evidencia la vulnerabilidad de quienes enfrentan amenazas de extorsión en el país. Leyva fue atacado por sicarios la madrugada del sábado cuando abandonó solo un local tras una presentación, pese a contar con personal de seguridad.

La familia de Leyva arribó desde España para asistir a las exequias. En el velorio, la madre del empresario no pudo contener el llanto al despedir a su hijo, mientras que amigos, artistas y colegas manifestaron públicamente su pesar. Susy Díaz, figura del espectáculo, aseguró que Leyva era como un hermano para ella y recordó que el promotor guardaba pertenencias en su casa.

“Siempre estábamos en comunicación. En mi casa ha quedado su colchón, su cama, sus muebles y todo”, declaró Díaz a Latina Noticias.

Asesinan a Jhon Leyva tras
Asesinan a Jhon Leyva tras dejar una presentación sin su escolta| Foto: Latina Noticias/Sabor Tropical

No fue acompañado por personal de seguridad

El caso está siendo investigado por la División de Homicidios de la Dirincri (Dirección de Investigación Criminal), que encontró ocho casquillos de bala en el lugar del crimen. Según la reconstrucción policial, eran las cinco de la mañana cuando Leyva salió solo del local y se dirigió hacia su vehículo.

La policía investiga por qué el personal de seguridad contratado no lo acompañó, considerando que Leyva había recibido amenazas previas vinculadas a extorsiones.

El entorno cercano de la víctima sostiene que Leyva no tenía conflictos conocidos. “No tenía ningún problema él. ¿Por qué lo atacan? Nosotros no sabemos”, expresó uno de sus amigos durante el velorio que se realizó en el local El Huaralino.

Flor Javier, artista que inició su carrera bajo el impulso de Leyva, lo definió como un segundo padre. “Siempre él daba espacio y cobertura a los nuevos valores, así como a mí me dio la mano. Él fue quien me trajo a Lima por primera vez”, afirmó Javier.

Jhon Leyva, el reconocido promotor
Jhon Leyva, el reconocido promotor de eventos asesinado en San Martín de Porres, será velado en el Complejo El Huaralino.

La Asociación de Empresarios Artísticos advirtió sobre la gravedad de la situación que atraviesa el gremio. Su presidente, Walter Dolorier, explicó que las extorsiones afectan a casi todos los promotores, quienes llegan a recibir exigencias de hasta ochenta mil soles por presentación.

“Ya desde el año pasado recibía amenazas. Por eso se va fuera del país, huye en realidad. Todos los promotores somos extorsionados”, declaró Dolorier.

El asesinato de Leyva se suma a la lista de víctimas en el sector artístico, donde la extorsión y el sicariato representan amenazas persistentes. Durante las horas, diversos artistas han contado sus experiencias y su cercanía con el productor.

Asimismo, este caso hace recordar a lo que sucedió con Paul Flores, cantante de Armonía 10. A Flores le cayó un disparo cuando los extorsionadores interceptaron el bus de la agrupación después de una presentación. Detrás de este ataque estaría una organización que cobra cupos a los artistas.

Canales de ayuda

  • La Policía Nacional dispone de la línea de emergencias 105, disponible las 24 horas, para reportar hechos delictivos, amenazas o situaciones de peligro inminente.
  • El Ministerio del Interior habilitó la línea gratuita 1818 para recibir denuncias anónimas relacionadas con extorsión, sicariato y otros delitos graves.

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