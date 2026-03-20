Said Palao admite crisis matrimonial con Alejandra Baigorria tras polémico ampay en Argentina: "Nuestro matrimonio pende de un hilo"

Visiblemente afectado y entre lágrimas, Said Palao se pronuncia por primera vez tras el escándalo, pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria y a su familia. - EEG / América

La difusión de imágenes que muestran a Said Palao en una fiesta en Argentina junto a otras figuras del espectáculo local ha generado una fuerte repercusión en el ambiente de la farándula peruana. La aparición de Palao en un yate durante la despedida de soltero de un amigo, en compañía de varias mujeres y otros participantes de realities, como Mario Irivarren y Patricio Parodi, provocó que tanto él como su esposa, Alejandra Baigorria, tuvieran que pronunciarse públicamente sobre la situación. El matrimonio de Palao y Baigorria se encuentra en una etapa crítica tras la emisión del ampay.

El impacto del ampay y las declaraciones de Said Palao

Las imágenes difundidas por el programa Magaly TV La Firme el pasado 17 de marzo exhibieron a Palao, Irivarren y Parodi en un ambiente festivo dentro de un yate en el Delta del Tigre, en Argentina. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos , la reunión incluyó a “amigos solteros y casados, alcohol y la presencia constante de jóvenes acompañantes”, y fue el inicio de una jornada que continuó en una casa alquilada en un exclusivo barrio de Buenos Aires.

Said Palao, conocido por su participación en programas de competencia, fue captado en situaciones de cercanía con varias mujeres, hecho que desató cuestionamientos sobre su compromiso con Baigorria. A raíz de la repercusión mediática, el deportista optó por hablar en vivo durante la emisión de ‘Esto es Guerra’.

En ese contexto, Palao expresó su arrepentimiento y dirigió un mensaje directo a su esposa: “Primero, pedirle perdón a mi esposa, a mi familia, por haberle envuelto en todo esto. Ella como dice no se merece todo lo que está pasando, no se merece que la haya expuesto a sobremanera, no se merece nada de lo que le estoy haciendo pasar. Creo que con las actitudes que he tenido no he sabido valorar nada del amor, cariño y entrega que ella ha tenido hacia mí”.

Visiblemente afectado y entre lágrimas, Said Palao se pronuncia por primera vez tras el escándalo, pidiendo perdón públicamente a su esposa Alejandra Baigorria y a su familia. - EEG / América

El propio Palao admitió: “Hoy en día nuestro matrimonio pende de un hilo. No por responsabilidad de ella obviamente, es por responsabilidad mía. Este tipo de situaciones se tienen que resolver en cuatro paredes con mi esposa. No quería dejar de lado el perdón público, lo merece mi esposa, mi familia y el público”.

Entre lágrimas y visiblemente afectado, Palao enfatizó su intención de “hacer todo lo posible por recuperar nuestro matrimonio, la familia que estábamos construyendo, demore lo que demore, y si ella me dice que su felicidad no es conmigo, lo aceptaré”.

Añadió que soportará cualquier tipo de crítica, pero pidió respeto hacia su esposa: “Espero que a mí me digan todo lo que quieran, por ella, por mi esposa puedo aguantar todo, yo me merezco cualquier tipo de insultos, yo me lo merezco, pero mi esposa no se merece nada, ni insultos, ni cuestionamientos, absolutamente nada, ella se ha portado super bien conmigo. Solo pido que paren por favor”.

La declaración finalizó con un mensaje directo a Baigorria: “La voy a respetar al 100%, pero que quede claro que voy a tratar al 100% con toda mi alma de recuperar nuestra familia. Te amo mucho”.

Entre lágrimas, Alejandra Baigorria se pronuncia sobre la difícil situación que atraviesa. La empresaria pide empatía y respeto mientras enfrenta crueles comentarios en redes sociales. - América TV

Alejandra Baigorria pide respeto y tiempo ante la presión mediática

La empresaria y figura televisiva Alejandra Baigorria también usó sus redes sociales para dar su versión sobre la situación. En un video difundido por su canal de difusión de WhatsApp, Baigorria se mostró visiblemente afectada y agradeció el apoyo recibido, al tiempo que solicitó comprensión ante la crisis que atraviesa. “No he declarado porque realmente no me siento lista, ni yo sé qué palabras decir, ni yo sé qué es lo que siento, ni yo sé nada. Para mí estoy como en un momento bloqueada y les soy totalmente sincera”, manifestó la modelo.

Baigorria remarcó la importancia de su vínculo con Palao y el golpe emocional que representa el escándalo: “No es un enamorado, es una familia constituida. Es algo mucho más allá”. La empresaria insistió en que la magnitud del momento la ha superado y que necesita tiempo para procesar lo ocurrido: “Hay mucho en juego, hay muchas cosas que analizar, muchas cosas que conversar y es así. Y al final, la decisión de todo la voy a tomar yo”.

Baigorria pidió empatía y respeto tanto para ella como para quienes enfrentan situaciones difíciles, y descartó rotundamente que el escándalo haya sido generado para obtener beneficios mediáticos o económicos. “Jamás voy a jugar con esto”, sentenció, y explicó que debe continuar con su trabajo porque muchas familias dependen de sus ingresos.

En un emotivo video, Alejandra Baigorria se sincera sobre el difícil momento que atraviesa. Pide respeto y empatía, explicando que aún no se siente lista para hablar sobre la situación que involucra a su familia y condena los crueles ataques en redes sociales. Video: Instagram Alejandra Baigorria

“Estoy siendo criticada porque si salgo a trabajar, que está facturando, que todo esto lo he hecho adrede, que ella ha organizado esto con Said para facturar. Realmente hay comentarios muy dolorosos en redes, pero también voy a rescatar la parte más importante, que es el apoyo que he recibido de ustedes y se los agradezco en el alma”, afirmó.

La empresaria concluyó su mensaje con una petición de respeto y apoyo para sobrellevar la situación: “No quiero llorar, no me gusta que me vean así, pero es difícil para mí porque… tengo una familia. No solo se trata de mí, sino de muchas personas a mi alrededor”.

El caso ha tenido impacto en otras parejas del espectáculo. Mario Irivarren admitió públicamente su infidelidad hacia Onelia Molina, su entonces pareja, a quien pidió disculpas en un podcast y reconoció que sus acciones pusieron fin a la relación. Por su parte, Onelia Molina anunció el cierre definitivo de su vínculo con Irivarren, argumentando la necesidad de preservar su tranquilidad emocional.