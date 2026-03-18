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Onelia Molina confirma ruptura con Mario Irivarren tras ampay en Argentina: “Las explicaciones sobran”

La modelo confirmó su decisión a través de un comunicado en redes sociales durante la madrugada

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Magaly Medina cuestionó el nivel de compromiso de los chicos reality. ATV/ Magaly TV La Firme.

La confirmación llegó en la madrugada, en un momento de silencio que contrastó con el ruido mediático de los últimos días. Onelia Molina decidió poner fin a la incertidumbre y, a través de un comunicado difundido en sus redes sociales, anunció de manera firme el fin de su relación con Mario Irivarren, luego del ampay en Argentina que mostró al chico reality en una serie de situaciones comprometedoras junto a otras mujeres.

Con un mensaje breve, pero cargado de significado, la modelo dejó en claro que su decisión es definitiva y que no habrá espacio para explicaciones públicas adicionales.

El pronunciamiento se produjo alrededor de las 02:25 a. m., cuando Onelia Molina compartió el texto en sus historias de Instagram. En él, adoptó un tono respetuoso hacia sus seguidores, pero también marcó una distancia clara frente a la polémica que la involucraba indirectamente.

Ruptura confirmada: Onelia Molina se
Ruptura confirmada: Onelia Molina se separa de Mario Irivarren tras escándalo en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

¿Qué dijo Onelia Molina en su mensaje de IG?

A través de este comunicado, con el más profundo respeto y cariño al público que me sigue, quiero informar que he tomado la decisión de poner fin a mi relación sentimental con el señor Mario Irivarren”, escribió al inicio, dejando en evidencia que la ruptura no admite interpretaciones ambiguas.

La decisión llega después de la difusión de imágenes en el programa Magaly TV, La Firme, donde Mario Irivarren aparece en una desenfrenada juerga en Argentina, compartiendo con varias mujeres, bailando de forma cercana e incluso protagonizando besos en más de una ocasión. Estas escenas, ampliamente comentadas en redes sociales, generaron cuestionamientos sobre el compromiso del conductor de La Manada y el impacto que tendría en su relación con Onelia Molina.

En su comunicado, la modelo evitó entrar en detalles o alimentar la controversia. Sin embargo, dejó entrever que los hechos expuestos fueron determinantes en su decisión. “La decisión fue tomada después de hacerse públicos hechos cuyas explicaciones sobran”, afirmó, una frase que rápidamente se volvió tendencia y que ha sido interpretada como una respuesta directa a lo ocurrido en el ampay. Con estas palabras, Onelia Molina marcó un límite claro: no hay justificación que pueda revertir lo sucedido.

Ruptura confirmada: Onelia Molina se
Ruptura confirmada: Onelia Molina se separa de Mario Irivarren tras escándalo en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Onelia Molina va privilegiar su estado emocional

Más allá de la ruptura, el mensaje también refleja una intención de priorizar su bienestar personal. “En estos momentos, únicamente deseo mi tranquilidad emocional para reencontrarme conmigo misma y enfocarme en mis proyectos laborales y personales”, agregó, evidenciando que su enfoque ahora está en su estabilidad emocional y en una nueva etapa de vida lejos del conflicto mediático.

El cierre del comunicado refuerza esta postura. “Con este comunicado doy por cerrada esta etapa de mi vida y agradezco desde ya que me permitan atravesar esta situación con mucha empatía y respeto. También pongo en conocimiento que no daré más declaraciones sobre este tema”, concluyó. Con ello, Onelia Molina no solo confirma la ruptura, sino que también establece un límite frente a la exposición pública, dejando claro que no continuará alimentando el tema en medios o redes.

Ruptura confirmada: Onelia Molina se
Ruptura confirmada: Onelia Molina se separa de Mario Irivarren tras escándalo en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

La reacción del público no se hizo esperar. En cuestión de minutos, el mensaje comenzó a circular ampliamente, generando una ola de comentarios de apoyo hacia la modelo. Muchos usuarios destacaron la firmeza de su decisión y la forma en que manejó la situación, optando por un comunicado claro en lugar de declaraciones extensas o confrontaciones públicas. Frases como “fue lo más sano”, “priorizó su paz” y “se hizo respetar” se repitieron entre los comentarios.

Por su parte, hasta el momento, Mario Irivarren no ha emitido un pronunciamiento detallado tras la confirmación de la ruptura. Su silencio, en contraste con la claridad del mensaje de Onelia Molina, ha generado aún más expectativa sobre una posible respuesta. Sin embargo, la postura de la modelo parece no dejar margen para una reconciliación, al menos en el corto plazo.

Ruptura confirmada: Onelia Molina se
Ruptura confirmada: Onelia Molina se separa de Mario Irivarren tras escándalo en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

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