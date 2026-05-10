Uno de los principales insumos para levantar columnas en Perú podría gatillar sus precios por una ‘guerra’ en Indecopi

Prodac resalta que la imposición de derechos antidumping podría afectar más de 20 mil empleos formales en la cadena peruana del acero y derivados.

Las empresas industriales del país, encabezadas por PRODAC, presentaron un recurso de apelación contra la resolución que impone derechos antidumping al alambrón de origen chino, según informaron en un comunicado emitido el 5 de mayo de 2026.

El recurso fue elevado ante el Tribunal del Indecopi, argumentando falta de sustento técnico, afectación al debido proceso y dudas sobre la imparcialidad institucional.

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El abogado de PRODAC, Pierino Stucchi, explicó que la apelación se dirige contra la Resolución N.° 065-2026/CDB-INDECOPI, y solicitó que la segunda instancia “evalúe de manera objetiva lo resuelto, con las garantías de un proceso técnico e imparcial”.

Entre los principales fundamentos, la empresa denunció cambios metodológicos en el cálculo del margen de dumping fuera de los plazos y sin oportunidad para que los importadores presentaran pruebas o cuestionamientos.

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El consumo per cápita de acero en Perú es el segundo más alto de Sudamérica, impulsando la necesidad de importaciones competitivas para suplir la demanda local.

Indecopi en el ojo de la tormenta por sanción al alambrón chino

El comunicado de PRODAC advierte que la imposición de los derechos ya genera efectos en la cadena productiva. El mercado de productos de alambre básico muestra señales de desaceleración y los costos de fabricación han aumentado más del 10%.

“La medida obliga a pagar más por la materia prima o a buscar alternativas más costosas, lo que reduce la competitividad y ralentiza la demanda en toda la cadena”, indicaron desde la empresa.

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El alambrón es un producto de acero laminado en caliente utilizado principalmente como materia prima para fabricar alambres, clavos, mallas electrosoldadas, resortes y estribos para construcción.

Se trata de un insumo fundamental en la obra civil para amarrar varillas en castillos, columnas y losas debido a su gran flexibilidad y resistencia, por lo que elevar sus ‘fronteras’ arancelarias ha generado preocupación.

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La demanda nacional de acero en Perú supera los 4 millones de toneladas anuales, mientras la producción local solo cubre cerca de un tercio de ese volumen.

¿Cambios metodológicos y falta de defensa ante Indecopi?

Según análisis económicos independientes, existen debilidades en el sustento técnico de la medida. El economista Iván Alonso señaló que “la evidencia disponible no permite establecer de forma clara la existencia de una distorsión de precios atribuible a prácticas de dumping, ni un daño relevante a la industria local”.

Por su parte, Carlos Casas advirtió que “gravar una materia prima como el alambrón tiende a trasladar costos a toda la cadena, afectando la competitividad de industrias que transforman ese insumo”.

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La apelación también incorpora dudas sobre la transparencia y neutralidad del proceso, luego de que PRODAC detectara reuniones no comunicadas entre autoridades de Indecopi y actores vinculados al caso. Por ello, la empresa solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros evaluar la conducta del titular del regulador.

El recurso señala que los derechos antidumping de Indecopi incrementan en más del 10% los costos de producción de acero en Perú.

El perfil de Prodac y el mercado del acero en Perú

Prodac (Productos de Acero Cassado S.A.) es una empresa peruana fundada en 1994, con planta principal en el Callao, especializada en la fabricación y comercialización de soluciones de alambre, acero y derivados.

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Se abastece de alambrón importado desde China como materia prima para la producción local. El insumo es clave para sectores como la agroindustria, construcción, pesca y minería.

La investigación por parte del Indecopi se centra en determinar si las importaciones de alambrón chino están ingresando al país a precios que afectan la producción nacional y configuran competencia desleal.

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La producción nacional de acero ronda las 1,4 a 1,5 millones de toneladas anuales, liderada por Aceros Arequipa y Siderperu, mientras que el consumo interno supera los 4 millones de toneladas, lo que obliga a importar, principalmente desde China.

Las empresas industriales peruanas, encabezadas por PRODAC, apelan ante el Tribunal de Indecopi contra los derechos antidumping al alambrón chino.

¿Quién pierde más con estas nuevas trabas al alambrón?

El mercado peruano de acero mantiene una tendencia de expansión. El consumo per cápita alcanza los 123 kg por habitante, el segundo más alto de Sudamérica, y se proyecta un crecimiento sostenido con una tasa anual compuesta del 3,2% hasta 2035.

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Perú importa una cantidad significativa de acero, especialmente de China, Brasil, México y Estados Unidos, lo que ha generado denuncias sobre competencia desleal y desafíos para la industria local.

El resultado de la apelación presentada ante el Tribunal de Defensa de la Competencia del Indecopi será determinante para la estructura de costos de la industria del alambre y sectores asociados, que generan empleo formal para más de 20 mil personas en el país.