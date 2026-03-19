Perú

Segunda parte del ampay: Said Palao, Mario Irivarren y Frencho siguieron la fiesta hasta el amanecer en lujoso Airbnb con nuevas chicas

Las imágenes muestran que la celebración no terminó en el yate y continuó en un Airbnb. El grupo compartió varias horas con mujeres entre alcohol, música y momentos de cercanía

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Said Palao, Patricio Parodi, Frencho Salvatierra y Mario Irivarren pasaron la noche en Argentina en compañía de nuevas mujeres, en medio de un ambiente de fiesta y diversión. ATV/ Magaly TV La Firme.

La segunda parte del ampay emitido por Magaly TV La Firme este 18 de marzo ha vuelto a encender la polémica en la farándula local, al mostrar nuevas imágenes de lo que fue la celebración de despedida de soltero de Frencho Salvatierra en Argentina, donde también participaron Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi.

A diferencia del primer avance, esta entrega amplía el contexto y evidencia un ambiente de fiesta prolongada, con modelos invitadas, música, alcohol y una actitud que ha generado cuestionamientos, sobre todo por las relaciones sentimentales de algunos de los involucrados.

Las imágenes revelan cómo el grupo llegó a un exclusivo barrio en Argentina, descrito en el informe como un lugar “pitucazo”, donde incluso el equipo de producción tuvo que camuflarse para registrar lo ocurrido.

Más polémica: así siguió la
Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

Se fueron a amplio Airbnb con nuevas chicas

“Llegan a este barrio pitucazo, donde nos tuvimos que poner una peluca del presidente Milei para entrar. Y ahí nomás llegan las carnes y luego prenden el asadito”, se escucha en la narración, marcando el inicio de una jornada que rápidamente pasó de una reunión entre amigos a una celebración desbordada.

El ambiente festivo se instala desde los primeros momentos. Entre risas, cánticos y bromas, los participantes empiezan a soltarse. Mientras tanto, las cámaras captan cómo los asistentes se toman selfies, se mueven con confianza y comparten con las modelos que habrían sido convocadas para animar la despedida.

Magaly Medina anuncia segunda parte
Magaly Medina anuncia segunda parte del ampay de Said Palao y Mario Irivarren en Argentina. Captura: Magaly TV La Firme.

Uno de los momentos que más llamó la atención es cuando se observa la interacción entre los participantes y las mujeres presentes. “Mientras el Pato parodía a Said, se toman una selfie lejos de las mamacitas que convocaron, se cocinan los cortes y queda todo listo para la hazaña”, relata la voz en off, anticipando lo que vendría después. La fiesta, lejos de ser un evento discreto, se convierte en un escenario de coqueteos, juegos y cercanía física.

El comportamiento de Mario Irivarren también es parte central del informe. “Al rato nos damos cuenta que si ayer Mario jugó al jan ken pó por un beso, ahora quería ganar en fulbito de mesa”, se menciona, haciendo referencia a dinámicas que, aunque planteadas como juegos, dejan entrever una intención más allá de lo casual.

Más polémica: así siguió la
Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

Por su parte, Said Palao también es mostrado en situaciones que han generado comentarios. “Said, que está con un short más limitado que sus comentarios de Instagram, pasa modelando delante de las flacas y al ratito una de ellas hace lo mismo. Y a mi causa se le mueven los ojos directo al cuerpo”, se narra, evidenciando una actitud relajada y sin aparentes preocupaciones.

Un detalle que no pasó desapercibido es que, según el informe, en ningún momento se le vio pendiente de su teléfono ni intentando comunicarse con alguien del exterior.

Más polémica: así siguió la
Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

Alejandra Baigorria en Punta Cana

En paralelo, el programa contrasta estas imágenes con lo que ocurría fuera de Argentina. Se menciona que Alejandra Baigorria se encontraba en Punta Cana, enfocada en sus actividades laborales. “Mientras todo esto pasaba en Argentina, Alejandra Baigorria se encontraba en Punta Cana y como siempre, no dejaba de chambear sus cherrys”, se indica.

Otro momento que ha generado especulación es el acercamiento entre Mario y una de las modelos. “Y segurito de eso le hablaba Mario a esta flaca mientras tomaban juntitos el sol, echados por un largo rato”, se escucha, sugiriendo una conversación íntima en medio del ambiente festivo. La escena refuerza la narrativa del programa sobre una actitud de soltería, pese a los compromisos sentimentales existentes.

La empresaria y figura de
La empresaria y figura de TV animó a sus seguidores a levantarse ante la adversidad y aprovechar la vida.

Modelo interactuan con Said Palao

La narración también hace énfasis en la falta de restricciones visibles durante la reunión. “Un dato importante es que en ningún momento vemos a Said preocupado por el fono ni con apuros de llamar a alguien. Las grabaciones que hicimos fueron de varias horas y él parecía soltero, disfrutando”, se afirma, subrayando la percepción de libertad con la que actuaban los involucrados.

Uno de los momentos más comentados ocurre en la piscina, donde una de las modelos interactúa directamente con Said. “Chequeen cómo esta flaca que está dentro de la piscina le jala el bracito a mi causa. Él se ríe, todo zanahoria, y luego ella misma le tira agua. Y después de ver que él no dice ni michi, le soba la espaldita de arriba a abajo”, describe la voz en off.

Con el paso de las horas, la fiesta se intensifica. “Al final las flacas se empezaron a empilar. La noche cayó y nosotros estábamos acalambrados de estar tantas horas trepados en un árbol, así que dejamos a su imaginación lo que pasó después”, señala el informe, dejando abierta la posibilidad de que los hechos hayan ido más allá de lo mostrado en cámaras.

Más polémica: así siguió la
Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

Su regreso a Lima

El cierre del reportaje mantiene el tono irónico característico del programa. “Lo que pasó en las noches después del yate y de esta reu solo Dios y ellos lo saben.

Más polémica: así siguió la
Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

Aunque claro, seguro iban a decir que se pusieron a rezar toda la noche o que estaban jugando Monopolio”, se menciona, en una clara alusión a posibles intentos de justificar lo ocurrido.

Finalmente, se revela que, tras la intensa jornada, los involucrados regresaron a Lima en distintos momentos. “Cantaron los gallos por Argentina y al día siguiente muy temprano, la misión había culminado. Y el primero en fugar a Lima fue Mario, para que después lleguen Said, Pato y este causa que salió más premiado que todos”, concluye la narración.

Más polémica: así siguió la
Más polémica: así siguió la fiesta de Said Palao y Mario Irivarren tras el yate. Captura: Magaly TV La Firme.

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