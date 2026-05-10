Las playas de Perú amanecieron con 24 toneladas de residuos menos gracias a esta masiva “brigada” voluntaria: ¿Qué son las APRO?

Más de 1.000 voluntarios de las APRO retiran 24 toneladas de residuos de playas del litoral peruano en el primer semestre de 2026. EFE/Lourdes Cruz/ Archivo

Las Asociaciones de Productores (APRO) informaron que, a través del programa “Brigadas del Litoral”, lograron retirar más de 24 toneladas de residuos en playas del litoral peruano durante lo que va de 2026.

Esta iniciativa movilizó a más de 1,000 voluntarios y realizó 16 intervenciones en ocho localidades costeras, desde Puerto Malabrigo (La Libertad) hasta Tambo de Mora (Ica).

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Las APRO son organizaciones civiles sin fines de lucro vinculadas a la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) en Perú.

Su objetivo es fortalecer la relación entre la industria pesquera y las comunidades locales, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar común en las zonas de operación.

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Brigadas del Litoral: una respuesta a la contaminación costera

El programa “Brigadas del Litoral” articula la participación de voluntarios locales, niños, jóvenes y trabajadores del sector pesquero en jornadas de limpieza en áreas críticas del litoral.

De acuerdo con el Ministerio del Ambiente (MINAM), el 46% de los residuos en playas de todo el país son plásticos. Además, casi el 60% de las playas del Perú no son aptas para el ingreso de bañistas, debido a la alta contaminación y problemas sanitarios registrados en 2026.

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El programa 'Brigadas del Litoral' promueve la sostenibilidad ambiental y fortalece el vínculo entre la industria pesquera y comunidades costeras.

“Brigadas del Litoral articula el trabajo con las comunidades costeras para la recuperación de playas”, destacan las APRO.

Las intervenciones han tenido lugar en Puerto Malabrigo, Chimbote, Supe, Végueta, Caleta Carquín, Chancay, Pisco y Tambo de Mora, involucrando a voluntarios de distintas edades y sectores.

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Sostenibilidad y colaboración en la industria pesquera

La ejecución de estas jornadas forma parte del eje de medio ambiente y sostenibilidad de las APRO, orientado a “poner en valor el aporte del sector más allá de su actividad productiva”.

El enfoque busca consolidar una intervención territorial sostenida, sumando la participación ciudadana y el trabajo colaborativo para enfrentar los desafíos de la contaminación.

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Las APRO anunciaron que continuarán impulsando acciones para ampliar la conversación sobre la industria pesquera y su impacto en las comunidades. Las próximas intervenciones abordarán temas de salud, alimentación, educación y desarrollo, además del cuidado ambiental.

“Hemos superado las 24 toneladas de residuos retirados en lo que va del año”, informaron las asociaciones, subrayando el impacto colectivo alcanzado gracias a la colaboración entre la industria y las comunidades.

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Las próximas acciones de las APRO integrarán temas de salud, alimentación y educación para consolidar el desarrollo sostenible en comunidades costeras.

Regiones pesqueras clave y rol de la pesca artesanal

Las principales regiones pesqueras del Perú se concentran en el norte y centro del litoral, con Piura como la zona más relevante, al aportar el 26,4% de la producción nacional y contar con el mayor número de pescadores artesanales.

Otras áreas clave incluyen Ica, Lima y la zona norte (Tumbes, Trujillo, Chiclayo), reconocidas por su alta biodiversidad. La región norte destaca por la pesca artesanal de pota, perico y merluza, mientras que el centro concentra la pesca industrial y artesanal de anchoveta, jurel y bonito.

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En la Amazonía, ciudades como Iquitos, Pucallpa y Yurimaguas son puntos importantes para la pesca continental. La pesca artesanal representa el 97% de la fuerza laboral en el sector, y la pesca industrial sustenta la exportación de harina y aceite de pescado.